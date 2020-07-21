Ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır? Ketojenik diyet listesi ve haftalık menü örneği s1

Ketojenik diyette karbonhidrat kesilir ve yağlı besinler tüketilir. Vücudun enerjiyi yağlardan alması sağlanır. Vücuda belirli bir miktarın altında karbonhidrat verildiği zaman karaciğer karbonhidrat bulamaz ve bu aşamada vücutta keton cisimcikler oluşur. Bu keton cisimcikler, yağ asitlerini bozarak enerji harcamanızı sağlamaktadır. Ketojenik diyet, yağ oranı yüksek besinlerden oluşuyor ve yağın en önemli özelliği, vücudun tokluk süresini uzatan bir besin olmasıdır. Yani bir besin ne kadar yağlı ise o kadar uzun süre tok kalıyorsunuz diyebiliriz. Midenin geç boşalmasını sağlayan şey yağdır. Burada bahsedilen yağların ise ne türde olduğu ve zararlı yağlar olmaması önemli bir konudur. Kalp hastalarına ve kolesterol problemi yaşayan kişilere bu diyet tavsiye edilmemektedir. Bir uzman gözetiminde yapılmadığı takdirde, kişi aşırı et tüketimine yönelebilir. Bu gibi durumlarda aşırı et tüketimine bağlı kalp ve damar hastalıklarına ve kanserojen etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden bir diyetisyen veya beslenme uzmanı eşliğinde yapılması gereken bir diyet çeşididir.
Ketojenik diyette yapılması gerekenler
Ketojenik diyet örneği haftalık
Pazartesi
Kahvaltı: tereyağında organik 1 yumurta (erkeklerde 2 adet), avokado, 15 zeytin, 3-4 ceviz, normal beyaz peynir, bol yeşillik
Ara öğün: 10 adet tuzsuz yer fıstığı
Öğlen: lüfer, sardalya, hamsi veya istavrit balık çeşitlerinden herhangi biri ( fırında pişirilecek ), bol salata, 1 kase yağlı yoğurt
Akşam: 1 porsiyon sebze yemeği, bol yeşil salata, 1 kase yağlı yoğurt
Gece Ara Öğün: 1 adet meyve
Salı
Kahvaltı: Pastırmalı yumurta ve domates
Öğle: Sızma zeytinyağlı, beyaz peynirli tavuk salatası ( tavuk ızgara olacak )
Akşam: tereyağında pişirilmiş somon (kuşkonmaz ile)
Çarşamba
Kahvaltı: Domates, fesleğen ve peynirli omlet (peynirli omleti yapıp diğer malzemeleri yanında tüketebilirsiniz)
Öğle: Badem sütü, yer fıstığı ezmesi, kakao tozu ile hazırlanmış milkshake
Akşam: Köfte, kaşar peyniri ve sebze
Perşembe
Kahvaltı: Avokado, yeşil biber, soğan ve baharatlı omlet ( 2 yumurta ile )
Öğle: Bir avuç fındık, kereviz salatası ve salsa soslu
Akşam: krem peynirli tavuk yanında bol yeşil salata
Cuma
Kahvaltı: Fıstık ezmesi, kakao tozu ile şekersiz yoğurt ( 100 gr )
Öğle: Hindistan cevizi yağında pişirilmiş dana bonfile, haşlanmış sebzeler ( brokoli, karnabahar )
Akşam: 1 porsiyon sebze yemeği, bol yeşil salata, 1 kase yağlı yoğurt
Cumartesi
Kahvaltı: dana jambon ve peynirli omlet ( 2 yumurta )
Öğle: Fındıklı jambon ve peynir çeşitleri ( dilediğiniz peynirler )
Akşam: Hindistan cevizi yağında pişirilmiş balık, yumurta ve ıspanak
Pazar
Kahvaltı: Pastırma ve mantarlı sahanda yumurta ( 2 yumurta ile ) , bol yeşillik
Öğle: Salsa soslu burger, peynir ve yeşillik ile birlikte
Akşam: 200 gr biftek ve yumurtalı yeşil salataTarçınlı su diyeti nasıl yapılır? Tarçınlı su diyeti ile zayıflama ve örnek beslenme programı Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma diyeti ile kaç kilo verilir?