Koltuk altı terlemesine çözüm! Koltuk altı terlemesi nasıl önlenir?

Toplumda yaygın bir şekilde görülen terleme durumu insan vücudunun normal bir şekilde işleyişinde meydana gelen bir durumdur. Genellikle bu durum koltuk altı, yüz ve çevresinde oldukça görülebilen bir durumdur. Özelliklede yazın sıcak havalarda terleme olayı çok sık meydana gelir. Koltuk altında meydana gelen terleme olayı çoğu zaman rahatsızlık vermede ve giysilerde iz ve kötü bir kokuya sebep olmaktadır. Koltuk altı terlemesi hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Koltuk altı terlemesine çözüm bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Koltuk altı terlemesi nasıl önlenir? İşte tüm detaylar…

Gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen terleme olayı vücut ısısının sabitlenmesi için ter bezlerinin sıvı üretmesi olayıdır. Bu durumun aşırı çalışması normalden fazla derecede sıvı kaybına neden olan bir durum haline gelmektedir. Ayrıca bazı hastalıkların da belirtisi olarak bilinmektedir. Vücudumuzda özelliklede koltuk altında meydana gelen terleme olayı çoğu zaman rahatsızlık uyandırmaktadır.

Koltuk altı terlemesi spor yaparken ya da seri hareket ettiğimiz zaman, sıcak ortamlarda, stres, sinir, heyecanlı olduğumuz zamanlarda vücudumuz terleyerek reaksiyon göstermektedir. Koltuk altı terlemesi nasıl geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Koltuk altı terlemesi nedenleri ve doğal çözüm yöntemleri işte detaylar.

KOLTUK ALTI TERLMESİNE ÇÖZÜM

•Koltuk altı terlemesine çözümlerden biri de genellikle vücut ısısından dolayı terleme olduğu için vücut ısını dengelemek adına sık sık soğuk su için.

•Bazı zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekmektedir. Bu alışkanlıklardan daha çok alkol ve sigara tüketimini azaltınız.

•Kafein barındıran içecek tüketimi konusunda dikkatli olun.

•Koltuk altı deodorantı kullanmadan önce vücudunuzu kurulayın daha sonra deodorant sürün.

•Giysi olarak polyesterden ve naylondan yapılmış olan kıyafetleri giymeyin. Bu tür kıyafetler çok fazla terlemenize neden olmaktadır.

•Terlememek adına sık sık duş almaya özen gösteriniz ve duş sırasında antibakteriyel sabun ile terleyen bölgeleri iyice yıkayınız.

•Hazır yiyeceklerden uzak durun. Daha çok sağlıklı besinler tüketin.

•Fazla soda tüketmemeye özen gösterin.

•Bol bol çinko tüketin ve stresten uzak durmaya dikkatli olun.

•Her sabah ve akşam bir avuç kuru üzüm tüketerek vücudunuzun ısısını dengelemeye yardımcı olur.

•Çok fazla kilolu olmakta terlemeye neden olanlar arasındadır. Bu sebeple kilo vermeye özen gösterin.

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KOLTUK ALTI TERLEMESİ NASIL ÖNLENİR?

Terleme olayı genellikle vücut ıssının ani bir reaksiyon göstermek durumu olarak adlandırılmaktadır. Bu terlemeler genellikle yüz, koltuk altı ve bellerde yoğun bir şekilde terleme olayı görülmektedir. Koltuk altı bölgesinde meydana gelen terleme olayı insanları daha çok huzuruz bir duruma sokmaktadır. Bu sebeple insanlar koltuk altı terlemesine çözüm yolları aramaktadırlar. Koltuk altının terlemesini önlemek için genellikle doğal koku yapıcı bakterilerini etkisiz hale getirmeye yarayan elma sirkesi ya da diğer sirkelerini kullanınız. Sirke koltuk altında kurutucu bir etki yaratmaktadır.

KOLTUK ALTI TERLEMESİNDE DOĞAL ÇÖZÜM

Koltuk altı bölgesinde meydana gelen terlemeler hayatımız olumsuz yönde etkilemektedir. Bu terlemeler elbiselerimizde iz bırakmakta ve kötü bir görünüme neden olmaktadır. Koltuk altı terlemesi bitkisel tedavi yöntemleri şu şekildedir;

•Koltuk altı bölgesinde meydana gelen terlemeler için yapmanız gereken çözüm yöntemlerinde ilki ve en etkilisi ise; Sabahları bir bardak domates suyu içmek terlemeyi azaltmaktadır. Domates suyu antioksidan ve vitamin, minarel bakımından zengin olması nedeniyle, terlemeyi gerektiği şekilde düzenlenmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır.

•Bir diğer bitkisel yöntemlerden biriside vücut ısısını dengede tutmak amacıyla her gün bir avuç kuru üzüm tüketebilirsiniz.

•İlgin bir diğer çözüm yöntemi ise demlenmiş olan bir çaya soğuttuktan sonra ellerinizi ve ayaklarınızı bekletebilirsiniz. Bu şekilde terlemeyi önlemeye fayda sağlamaktadır.

•Duş sırasında son durulama suyuna adaçayı ilave edebilirsiniz. Bu şekilde terlemenizi azaltmaya yardımcı olacaktır.

•Elma sirkesi kullanarak da koltuk altı terlemenizi giderebilirsiniz. Düzenli olarak, koltuk altı bölgenizi, elma sirkesi ile silebilirsiniz. Ayrıca koltuk altlarının şap veya limon suyu kullanarak akşamları ovalayarak, sabahları da durulayarak terlemeden kurtulabilirsiniz.

•Sabah ve akşamları düzenli birer şekilde birer bardak yeşil çay içmek terlemeyi azaltır.

•Koltuk altı bölgenize okaliptus yaprağı, meşe ağacı kabuğu ve ceviz yaprağını iki litre suyun içerisine ilave ediniz. Daha sonra bu suyu kaynatın ardından kaynadıktan sonra süzün ve içerisine iki litre de soğuk su ilave ederek terlemiş olan bölgelerinize bu suyu sürünüz.

KOLTUK ALTI TERLEMESİ NEDENLERİ

•Koltuk altı bölgesinde meydana gelen terlemeler genellikle ter bezlerinin fazla çalışmasından kaynaklı olmaktadır.

• Ayrıca fazla alınan kilolar,

•Kullanılan ilaçlara bazı ilaçlar ya da kalıtımsal olarak genlerde bulunan özellikler

•Hamilelik veya kanser

•Kadınlarda menopoz durumu,

•bulaşıcı olan bazı hastalıklar veya tüberküloz

• Tiroit hastalıkları, hiperhidroz gibi rahatsızlıklar

•Akciğer rahatsızlıkları ve aşırı alkol ve sigara tüketimi

•şeker hastalığı ve Parkinson

•felç durumu ve düşük kan şekeri (hipoglisemi)

•kalp yetmezliği ve lenfoma gibi kanser türleri,

•çocuklarda meydana gelen terleme durumu ise genellikle C ve D vitaminleri eksikliği,

•kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklar koltuk altı bölgesinde meydana gelen terlemeye neden olmaktadır.

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KOLTUK ALTI TERLEMESİ NASIL GEÇER?

Koltuk altı bölgesinde meydana gelen aşırı terleme sorunsalı kişiye ve çevresine rahatsızlık ve huzursuzluk vermektedir. Bu sebeple kişiler terlemenin nasıl geçeceğinin yolunu aramaktadırlar. Koltuk altı bölgesinde meydana gelen aşırı terleme şu şekilde geçmektedir;

•Genellikle koltuk altı bölgesinde meydana gelen terlemeler tamamen yok olmaz. Tamamen yok olmasını isteyen kişiler ise bazı cerrahi yöntemlere başvurarak terlemeden kurtulabilir. Bu yöntemler; Antiperspirantlar, Sempatik blokanlar, Ter bezlerinin çıkarılması ve Sinir cerrahisi yöntemleri yapılarak tamamen terlemeden kurtulabilirsiniz.

•Ayrıca eğer ki cerrahi yöntemlere başvurmak istemeyen kişiler için ise; terleme önleyici losyon, krem gibi kozmetik ürünlerini düzenli bir şekilde hijyen kurallarına uygun olarak kullanarak terlemeden kurtulabilirler.