Balgam nasıl atılır? Balgam doğal yollarla vücuttan nasıl atılır? Balgam söktücü bitkisel tarifler

Balgam solunum yolu ile vücuda giren madde ya da mikropları süzgeçten geçirir. Balgam berrak ve açık renkte görüntüye sahiptir. Akciğer tarafından üretilen balgamın dışarı atılması öksürükle olur. Balgam kötü bir durum değildir sadece fazla salgılanması solunum yollarını tıkayacaktır. Geniz akıntısı, sinüs akıntısı balgam olarak değerlendirilmediğini de unutmamak gerekir. Balgam atıcı bitkisel çözümler arıyorsanız sizler için pratik bilgiler hazırladık. Özellikle bebeklerde balgam nasıl atılır? Sorusu merak konusu. Balgamı en iyi ne söker? İşte yanıtlar…

BALGAM NASIL ATILIR?

Balgam belirli bir yaşta görülen durum değildir. Her yaş grubunda oluşabilir. Bebeklik döneminde de sıklıkla görülen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Akciğerlerin hasar görmesi demek aşırı balgam oluşması demektir. Bu yüzden yeni doğan bebekler daha çabuk etkilenirler. Balgamdan kurtulmak içinde elbette bitkisel ve doğal yöntemler vardır. Eğer balgam günlük yaşantımızı etkileyecek kadar arttıysa öncelikle tavsiyemiz uzman bir doktora görünmenizdir. Balgamın rengine göre tedavi süreçleri uygulanabilir. Balgam örneği alınarak da balgam oluşumuna neden olan enfeksiyonlar araştırılabilir. Eğer bakteriyel bir enfeksiyon varsa antibiyotik kullandırılır. Bunun haricinde balgam söktürücü ilaçlar verilebilir.

BEBEKLERDE BALGAM NASIL ATILIR?

Akciğerler hasarı ile görülebilen balgam olayları bebeklik döneminde sıklıkla görüldüğüne değinmiştik. Tabii konu bebek olunca daha hassas oluyoruz. Bebeklerin balgamı atmakta zorlanması anne adaylarını psikolojik olarak da etkiliyor. Bebeklerde balgam tedavisi için mutlaka uzman bir doktora gidilmeli. Bebeklik döneminde ilaç kullanımı önemli olduğu için doktor kontrolünde ilaç verilmelidir. Bebekteki balgam bakteriyel yönlü ise doktorlar bebeklerin kullanacağı antibiyotikler önerebilir. Solunum yollarının açılması içinde buhar tedavisi önerilir.

BALGAM ATICI BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Ilık su ile bal içerek balgamı söktürebilirsiniz. Üstelik boğazınız da yumuşayacaktır.

Zencefil çayı soğuk algınlığı hastalıklarında kullanılır. Balgam içinde iyi bir tedavi yöntemidir. Zencefil çayı kaynatarak içebilirsiniz.

Zerdeçal tozu ile yapılan çay balgamı temizler. Günde bir kez ılık bir şekilde zerdeçal çayı demleyip için.

Karabiber ve kırmızıbiber ve bal karışımı yaparak içebilirsiniz. Balgamı temizleme de etkilidir. İçerisine biraz su ekleyebilirsiniz.

Bir bardak ılık su hazırlayın. İçerisine kaya tuzu ekleyin. Bu karışımı günde 3 defa gargara yapın.

Sarımsak, soğan doğal antibiyotik olduğu için kesinlikle bu dönemde sıklıkla tüketin.

Boğazda balgam birikmesi sorunu solunum yollarını tıkadığı için bu süreçte nane, kekik, ada çayı, pekmez, sütlü bal gibi bitkisel yöntemleri deneyebilirsiniz.

BALGAM ATMAYA YARAYAN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun balgam söktürücü kürünü de deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

Bir tutam Hatmi çiçeği

Yarım bardak kadar süt

Hazırlanışı:

Sütü bir kaba koyup kaynatın. Sütün içine hatmi çiçeğini koyun. Demlenmesini bekleyin. Ilık bir şekilde tüketin. Bu karışımı günde 1 kez kullanın.

BALGAMI EN İYİ NE SÖKER?