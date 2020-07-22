Detoks diyeti listesi! Detoks diyeti nasıl yapılır?

Gün içerisinde tükettiğiniz hayvansal gıdalar, içtiğiniz sular ve daha birçok farklı besinden dolayı vücutta toksin birikmektedir. Bu toksinlerden arınmanın ve ödem atmanın en etkili yolu ise bol miktarda sebze ve meyve tüketmektir. Detoks diyetinde hayvansal gıdaların tüketimini azaltmak ve sebze ve meyveden yararlanmak önemlidir. Detoks diyetlerinde proteini tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez ancak vücudun arınması ve yağ yakımını hızlandırması için uygulanması gereken bazı tarifler vardır. Sıvı detoks diyetini uygulamadan önce bir uzmana danışmanız ve mümkünse bir diyetisyen eşliğinde bu diyeti yapmanız tavsiye edilmektedir.
Gün içerisinde tükettiğiniz hayvansal gıdalar, içtiğiniz sular ve daha birçok farklı besinden dolayı vücutta toksin birikmektedir. Bu toksinlerden arınmanın ve ödem atmanın en etkili yolu ise bol miktarda sebze ve meyve tüketmektir. Detoks diyetinde hayvansal gıdaların tüketimini azaltmak ve sebze ve meyveden yararlanmak önemlidir. Detoks diyetlerinde proteini tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez ancak vücudun arınması ve yağ yakımını hızlandırması için uygulanması gereken bazı tarifler vardır. Sıvı detoks diyetini uygulamadan önce bir uzmana danışmanız ve mümkünse bir diyetisyen eşliğinde bu diyeti yapmanız tavsiye edilmektedir.
Detoks diyeti nasıl yapılır?
Detoks içeceğinasıl hazırlanır?
Malzemeler
Maydanoz
Kırmızı kapya biber
Yarım Elma ( kırmızı, yeşil veya sarı tercih edebilirsiniz )
Havuç ( 2 orta boy )
Taze zencefil ( bir iş sarımsak boyutunda )
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir blender içerisine alın. İçerisine 1 su bardağı kadar su ekleyin. Dilerseniz sevdiğiniz bir bitki çayı da ekleyebilirsiniz. Su ve tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Kıvamı koyu olduysa daha fazla su ekleyerek içeceğinizi sıvılaştırabilirsiniz. Afiyet olsun.
1 günlük detoks programı
Kahvaltı: özellikle C vitamini içeren meyvelerden oluşan sıvı detoks içeceği
Ara öğün: 1 adet orta boy meyve
Öğle: sebzelerden oluşan sıvı detoks içeceği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve, beyaz çay
Akşam: meyve ve kuruyemiş içeren sıvı detoks içeceği
Ara öğün: 1 adet meyve
3 günlük detoks programı
Kahvaltı: 1 adet yumurta, 40 gram peynir, 1 dilim ekmek
Ara öğün: 2 ceviz içi veya 6 adet çiğ badem
Öğle: sebze yemeği ( 5 kaşık ), 1 kase yoğurt
Ara öğün: 1 dilim beyaz peynir 1 adet galeta
Akşam: hazırladığınız detoks içeceği ( 1 büyük bardak )
7 günlük detoks programı
Pazartesi- Salı- Çarşamba
Kahvaltı: 100 gram yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 adet kivi, tarçın ( karıştırarak tüketin )
Ara öğün: papatya çayı, 10 adet fındık
Öğle: bol yeşillikli ve avokadolu salata, 2 adet grisini
Ara öğün: hibiskus çayı, 100 gram yoğurt, 1 adet havuç
Akşam: 6 kaşık haşlanmış kinoa ve bol yeşillik
Ara öğün: beyaz çay
Perşembe- Cuma- Cumartesi- Pazar
Kahvaltı: sebzelerden oluşan smoothie ( ıspanak, maydanoz, ananas, nane, portakal ve badem sütü ile hazırlayabilirsiniz )
Ara öğün: papatya çayı, 10 çiğ badem
Öğle: haşlanmış sebzeler ( kabak, brokoli, karnabahar ), 100 gram yoğurt
Ara öğün: hibiskus çayı, 1 adet armut
Akşam: sebzeli detoks çorbası, 100 gram yoğurt
Ara öğün: ananas ve beyaz çayDash diyeti örnek menü listesi! Dash diyeti nasıl yapılır, diyet listesinde hangi yemekler var? Ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır? Ketojenik diyet listesi ve 1 haftalık menü örneği