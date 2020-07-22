Detoks diyeti listesi! Detoks diyeti nasıl yapılır?

Gün içerisinde tükettiğiniz hayvansal gıdalar, içtiğiniz sular ve daha birçok farklı besinden dolayı vücutta toksin birikmektedir. Bu toksinlerden arınmanın ve ödem atmanın en etkili yolu ise bol miktarda sebze ve meyve tüketmektir. Detoks diyetinde hayvansal gıdaların tüketimini azaltmak ve sebze ve meyveden yararlanmak önemlidir. Detoks diyetlerinde proteini tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez ancak vücudun arınması ve yağ yakımını hızlandırması için uygulanması gereken bazı tarifler vardır. Sıvı detoks diyetini uygulamadan önce bir uzmana danışmanız ve mümkünse bir diyetisyen eşliğinde bu diyeti yapmanız tavsiye edilmektedir.

Gün içerisinde tükettiğiniz hayvansal gıdalar, içtiğiniz sular ve daha birçok farklı besinden dolayı vücutta toksin birikmektedir. Bu toksinlerden arınmanın ve ödem atmanın en etkili yolu ise bol miktarda sebze ve meyve tüketmektir. Detoks diyetinde hayvansal gıdaların tüketimini azaltmak ve sebze ve meyveden yararlanmak önemlidir. Detoks diyetlerinde proteini tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez ancak vücudun arınması ve yağ yakımını hızlandırması için uygulanması gereken bazı tarifler vardır. Sıvı detoks diyetini uygulamadan önce bir uzmana danışmanız ve mümkünse bir diyetisyen eşliğinde bu diyeti yapmanız tavsiye edilmektedir.

Detoks diyeti nasıl yapılır?

Detoks diyeti yaparken günde en az 2 litre su içmeniz gerekir.

Detoks diyetinin amaçlarından biri de ödem atmaktır. Bu yüzden kafeinli içeceklerden uzak durmakta fayda var. Kahve, yeşil çay gibi içecekler kafein içerir. Detoks diyetinde kahve içilmemesi gerekir.

Tuz tüketimi vücudun ödem tutmasına sebep olur ve vücuttan su atılmasına engeldir. Bu yüzden detoks diyetinde tuzu tamamen hayatınızdan çıkarmanız veya mümkün olduğunca azaltmanız gerekir.

Hazırlanan detoks sıvıları ile günde 6 öğün beslenilmesi önerilir. 3 ana öğün, 3 de ara öğün olmak üzere günde 6 öğün tüketmek detoks diyeti için idealdir.

Detoks diyetinde en çok tüketilen besinler meyve ve sebzelerdir. Gün içerisinde yaklaşık 5 veya 6 adet orta boy meyve yemeniz tavsiye edilir.

Her diyette olduğu gibi detoks diyetinde de egzersiz yapmanın önemi büyüktür. Gün içerisinde 45 dakikalık yürüyüşler yapılması yağ yakımını hızlandıracaktır.

C vitamini içeren meyve ve sebzelere ağırlık vermeniz tavsiye edilir. Portakal, mandalina, brokoli, maydanoz, çilek, kivi gibi besinler hem C vitamini açısından zengindir hem de vücudun su kaybetmesini önler.

İsteğinize göre detoks diyetinde hayvansal gıdaları kesebilir veya az da olsa diyetinize ekleyebilirsiniz. Gün içerisinde 1 bardak süt veya kefir içmeniz diyetiniz için uygundur.

Detoks içeceğinasıl hazırlanır?

Malzemeler

Maydanoz

Kırmızı kapya biber

Yarım Elma ( kırmızı, yeşil veya sarı tercih edebilirsiniz )

Havuç ( 2 orta boy )

Taze zencefil ( bir iş sarımsak boyutunda )

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir blender içerisine alın. İçerisine 1 su bardağı kadar su ekleyin. Dilerseniz sevdiğiniz bir bitki çayı da ekleyebilirsiniz. Su ve tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Kıvamı koyu olduysa daha fazla su ekleyerek içeceğinizi sıvılaştırabilirsiniz. Afiyet olsun.

1 günlük detoks programı

1 günlük detoks diyeti ile vücudun toksinlerden arınmasını sağlayabilirsiniz.

Kahvaltı: özellikle C vitamini içeren meyvelerden oluşan sıvı detoks içeceği

Ara öğün: 1 adet orta boy meyve

Öğle: sebzelerden oluşan sıvı detoks içeceği

Ara öğün: 1 porsiyon meyve, beyaz çay

Akşam: meyve ve kuruyemiş içeren sıvı detoks içeceği

Ara öğün: 1 adet meyve

3 günlük detoks programı

3 gün boyunca bu detoks diyeti uygulayabilirsiniz. Bu diyet ile 3 günde yaklaşık 3 kilo kadar verebilirsiniz.

Kahvaltı: 1 adet yumurta, 40 gram peynir, 1 dilim ekmek

Ara öğün: 2 ceviz içi veya 6 adet çiğ badem

Öğle: sebze yemeği ( 5 kaşık ), 1 kase yoğurt

Ara öğün: 1 dilim beyaz peynir 1 adet galeta

Akşam: hazırladığınız detoks içeceği ( 1 büyük bardak )

7 günlük detoks programı

Pazartesi- Salı- Çarşamba

Kahvaltı: 100 gram yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 adet kivi, tarçın ( karıştırarak tüketin )

Ara öğün: papatya çayı, 10 adet fındık

Öğle: bol yeşillikli ve avokadolu salata, 2 adet grisini

Ara öğün: hibiskus çayı, 100 gram yoğurt, 1 adet havuç

Akşam: 6 kaşık haşlanmış kinoa ve bol yeşillik

Ara öğün: beyaz çay

Perşembe- Cuma- Cumartesi- Pazar

Kahvaltı: sebzelerden oluşan smoothie ( ıspanak, maydanoz, ananas, nane, portakal ve badem sütü ile hazırlayabilirsiniz )

Ara öğün: papatya çayı, 10 çiğ badem

Öğle: haşlanmış sebzeler ( kabak, brokoli, karnabahar ), 100 gram yoğurt

Ara öğün: hibiskus çayı, 1 adet armut

Akşam: sebzeli detoks çorbası, 100 gram yoğurt

Ara öğün: ananas ve beyaz çay

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