HCT nedir? kan tahlilinde HCT düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

HCT Nedir?

HCT, Hematokrit'in kısaltılmış halidir. HCT, kırmızı kan hücrelerinde meydana gelen kanın hacimsel olarak oranıdır.

HCT, yüzde (%) olarak ifade edilir. Örnek verecek olursak; % 25'lik bir hemaokrit, 100 ml bir kanda 25 ml kırmızı kan hücresi var demektir.

HCT, kan örneğinden anlaşılacağı gibi diğer kan ölçümlerini yapan otomatik makine ile de ölçülebilir. Bu makineler genellikle hematokriti doğrudan ölçmez, hemoglobin miktarının ve kırmızı kan hücrelerinin hacminin belirlenmesi ile bunu hesaplar. Ayrıca hematokrit, manuel bir yöntemle de belirlenebilir. Bir tüpe kan santrifüj enjekte edildiğinde, kırmızı hücreler tabanı doldurur.

HCT Yüksekliği Neden Olur?

Normal HCT düzeyinden daha yüksek, anormal bir şekilde yükselmiş kırmızı kan hücresi sayısını gösterir. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşamını sürdürenlerde ve kronik sigara içicilerinde yüksek hematokrit görülür. Vücuda yeterli oranda sıvı almamak, uzun süren ve yüksek sıcaklığa maruz kalmak gibi sebeplerden dolayı oluşan aşırı su kaybı dediğimiz dehidrasyon olayı HCT yüksekliğine neden olabilir.

Yüksek hematokritin nadir görülen nedenlerine bakalım:

Akciğer hastalığı,

Tümörler,

Kemik iliği bozukluğu,

Kan dopingi için sporcular tarafından eritropoietin gibi alyuvar sayısını artıran maddelerin fazla tüketilmesi

Belirtileri ise; aşırı halsizlik, yorgunluk isteksizlik, baş ve karın ağrısı, ciltte kaşıntı, kolay morarma, eklem ve kas ağrıları, dışkıdan kan gelmesi gibi durumlardır.

HCT Düşüklüğü Neden Olur?

HCT sonucunun belirlenmiş değerlerin altında olması durumudur. Bu duruma anemi (kansızlık) denilmektedir. Anemi için çok fazla neden vardır. Yaygın nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Kan kaybı (travmatik yaralanma, cerrahi, kanama ve kolon kanseri),

Beslenme yetersizliği (demir, B12, folat),

Kemik iliği sorunları (kemik iliğinin kanserle değişimi, kemoterapi ilaçlarının baskılanması),

Böbrek yetmezliği,

Orak hücreli anemi

Belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Bitkinlik, halsizlik, çabuk yorulma,

Solgun görünüm, zayıflık,

Saç dökülmesi,

Nefes darlığı

HCT Değeri Kaç Olmalı?

HCT için normal değer aralıkları, yaş ve ergenliğin yanında bireyin cinsiyeti ile de alakalıdır. HCT için normal aralıklar şu şekildedir:

Yenidoğan: % 55 - % 68

Bir haftalık: % 47 - % 65

Bir aylık: % 37 - % 49

Üç aylık: % 30 - % 36

Bir yaş: % 29 - % 41

On yaş: % 36 - % 40

Yetişkin erkekler: % 42 - % 54

Yetişkin kadınlar: % 38 - % 46

Bu değerler laboratuvarlar arasında değişiklik gösterebilir.

HCT kaç olursa tehlikeli sorusuna cevap verecek olursak, yukarıda belirttiğimiz aralıklar normal aralıklar olmakla birlikte küçük miktarda değişiklik gösterebiliyor.

Bu değerlerin altında olması da üstünde olması da tehlike arz etmektedir. Dolayısıyla düzenli olarak kan tahlili yaptırmakta ve doktor kontrolünde tedavi olmakta fayda var. Erken tedavi ile tehlikeyi en aza indirebiliriz.

HCT Değeri Ne Demek?

HCT ölçümünden sonra sonuç normal değerlerden düşük ya da yüksekse doktor tam kan sayımındaki diğer kan değerlerini de göz önünde bulundurarak kesin bir sonuca varır. Yine de HCT değerinin düşük olması, dokulara ve hücrelere oksijen taşımakta olan alyuvarların kanda az bulunduğu anlamına gelir.

HCT değeri düşük ise, hasta kendisini yorgun ve halsiz hissedebilir. HCT değeri yüksek ise, hastanın yeterince oksijen ve sıvı almadığını göstermektedir. HCT değeri yüksek ise hasta kendisini zayıf ve güçsüz hisseder. Baş ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetleri olur. HCT değerinin % 40 ile % 50 düzeyinde olması, normal değerler olarak kabul edilir ve bu durum, hastanın toplam kan hacminin % 40 ile % 50' si alyuvarlardan oluşuyor demektir. Kısaca hematokrit ne demek sorusuna cevap verecek olursak, kırmızı kan hücreleri hacminin toplam kan hücreleri hacmine oranıdır. Kişinin kanındaki kırmızı kan hücrelerinin, kan hacmine oranını ölçmeye yarayan teste hematokrit testi denilmektedir.

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