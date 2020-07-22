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Kan damarlarını daralttığı kanıtlandı

Bazen kan damarlarınız vücut ısısı kaybını azaltmak, kan basıncını dengelemek, belirli organlara oksijen ve besin göndermek, kan veya sıvı kaybını önlemek için daralır. Bununla birlikte, diğer durumlarda, yediğimiz yiyecekler kan damarlarımızı daraltabilir ve bu da yüksek tansiyon ve baş ağrılarına neden olabilir. İşte kan damarlarınızı daraltan o

Giriş Tarihi: 22.7.2020 08:02 Son Güncelleme: 22.7.2020 08:02 ABONE OL
Kan damarlarını daralttığı kanıtlandı

MEYAN KÖKÜ

Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir. Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

Kan damarlarını daralttığı kanıtlandı

KAFEİN

Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi? Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

Kan damarlarını daralttığı kanıtlandı

TRANS YAĞLI GIDALAR

Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir. Yağlı et kesimleri de kolesterol seviyenizi yükseltebilir.

Kan damarlarını daralttığı kanıtlandı

YÜKSEK TUZLU GIDALAR

Sodyumun kan basıncını arttırdığı araştırmalar ile kantılanmıştır. Bol miktarda sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacmini artırır. Bu durum sonuç olarak kan basıncını yükseltir. Bu artış, bazen tansiyon atardamarlarınızı zorlar ve kan damarlarına zarar verebilir. İşlenmiş gıda alımınızı azaltmak, tuz alımınızı azaltmak için kolay bir yol olacaktır. Ancak işlenmiş gıdalardan kaçınamıyorsanız sodyum miktarı az olan yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

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Kan damarlarını daralttığı kanıtlandı
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