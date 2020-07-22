Koltuk altı ağrısı neden olur, neyin belirtisidir? Koltuk altı ağrısı nasıl geçer, ağrıya ne iyi gelir?

Toplumda aygın bir şekilde görülebilen koltuk altı bölgesinde meydana gelen şiddetli ağrılar kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemesine neden olmaktadır. Bu ağrıların neyden kaynaklandığını ve bu ağrılardan nasıl kurtulabileceklerinin yolunu araştırmaktadırlar. Bu konu hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Koltuk altı ağrısı neden olur, nasıl geçer? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Koltuk altı ağrısına ne iyi gelir? İşte tüm detaylar…

Gündelik hayatımızda hemen hemen herkesin karşılaşabileceği bir durum olan koltuk altı bölgesinde meydana gelen sızlama, yanma hissi kişide huzursuzluk yaratmaktadır. Koltuk altı bölgesinde meydana gelen yanma, sızma gibi hissedilen tüm ağrılara koltuk ağrısı adı verilmektedir. Bu şiddetli ağrıların en büyük nedenleri arasında genellikle jilet kullanmak, lazerli epilasyon yapmak, sir ağda gibi bazı yöntemlere başvurmak bu ağrının meydana gelmesinde etkin bir nedendir. Koltuk altı ağrısı neyin belirtisi? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Boyun düzleşmesi koltuk altı ağrısı yapar mı, hangi doktor bakar? İşte detaylar.

KOLTUK ALTI AĞRISI NEDEN OLUR?

Yaygın bir sağlık sorunu olan koltuk altı bölgesinde dayanılmaz bir acı ve yanma, ağrı hissi meydana gelmesine koltuk altı ağrısı denilmektedir. Bu ağrının neden olan asıl sebep koltuk altında bulunan lenf bezleri olarak bilinen bu bezlerin enfeksiyon kapması sonucu şişmesi koltuk altı bölgesinde ağrıya neden olmaktadır. Ayrıca bunun yanı sıra yanlış bir şekilde koltuk altı bölgesini tıraşlama, yeteri kadar hijyen olmaması, kimyasal madde içeren parfümler kullanılması ve bazı hastalıklara bağlı gelişen aşırı terleme durumu da koltuk altı bölgesinde ağrıya neden olmaktadır. Birde stres nedeniyle koltuk altı ağrısı meydana gelmektedir. Stres durumu baş, boyun ve koltuk altında hassasiyete neden olmaktadır.

KOLTUK ALTI AĞRISI NASIL GEÇER?

Koltuk altı bölgesinde meydana gelen şiddetli ağrılar ve yanma hissinden evde uygulayabileceğiniz yöntemler ile kurtulabilirsiniz. Evinizde sıcak, soğuk kompres, hafif bir masaj yaparak ve koltuk altı bölgenize bakım yaparak koltuk altı ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Eğer ki koltuk altı bölgenizdeki ağrı geçmez ise ve şişlikler olduğu zaman mutlaka bir doktorunuza danışınız.

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KOLTUK ALTI AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Koltuk altı bölgesinde meydana gelen ağrıların geçmemesi durumunda rahatsızlık duyan kişiler için çözüm yöntemleri şu şekildedir;

•Bunlardan ilki ve en etkili olan yöntemlerden biriside soğuk kompres uygulamaktır. Buzluktan çıkardığınız buzları bir beze sararak koltuk altınızda bekletiniz. Ağrıyı kısa süre içerisinde geçirecektir.

•Diğer bir yöntem ise sıcak bir banyo yapmak koltuk altı bölgenizdeki ağrıyı dindirecektir. Duş alacağınız zaman duş suyunuza epsom tuzu ilave ederek yıkandığınız zaman daha kısa sürede ağrıyı dindirmeye yardımcı olacaktır.

•Ağrıyan bölgeye masaj yapmak ağrıya iyi gelecektir. Lavanta yağı ve zeytinyağı ilave ederek masaj yaparsanız ise daha kısa sürede ağrınız hafifler.

•Kas ve sinir hasarlarından dolayı meydana gelen koltuk altı ağrınız için bol bol dinlenmeye özen gösterin. Birkaç gün az hareket etmeye özen gösterin.

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KOLTUK ALTI AĞRISI NEYİN BELİRTİSİ

Koltuk altı bölgesinde meydana gelen ağrıya neden olan bazı durumlar şu şekildedir;

•Yaygın bir sorun olan koltuk altı ağrıları genellikle; Yaralanma veya zorlanma gibi nedenlere bağlı olarak, bu bölgede koltuk altı kaslarına ilişkin sorunlar,

•Bazı spor aktiviteleri, ağırlık kaldırma, voleybol gibi zorlayıcı egzersizler koltuk altında ağrılara neden olur.

•Göğüs bölgesinde ve üst kol kaslarında meydana gelen iltihaplanma ve burkulmalar,

•Kontakt dermatit rahatsızlığı ve adet öncesi koltuk altı ağrısına neden olur.

•Terleme veya deodorant gibi kimyasallar sebebi ile oluşan alerjik reaksiyonlar,

•Hidradenitis Suppurativa gibi deri hastalıkları,

•Zona hastalığı ve Periferik arter hastalığı,

•Lenf düğümlerinde meydana gelen şişme olayı,

•Meme kanseri gibi hastalıklar koltuk altı bölgesinde ağrıya sebep olan nedenler arasında olmaktadır.

KOLTUK ALTI AĞRISINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Koltuk altı bölgesinde meydana gelen yanma ve ağrı hissinin rahatsızlık vermesi durumundan dolayı kişiler hastaneye gitmeye karar verir. Bunun doğrultusunda hangi doktorun, hangi bölümün koltuk altı ağrısına baktığını merak etmektedirler.

Koltuk altı ağrısı için Genel Cerrahi bölümü doktoruna gidilmektedir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ KOLTUK ALTI AĞRISI YAPAR MI?

Boyun bölgesinde meydana gelen düzleşmeler boyun omurlarındaki gerginlik, bölgede bulunan tüm sinirleri ve kas grubunu etkilemektedir. Bunun sonucunda boyun kavisinde düzleşmeler meydana gelir. Omurganın baş, omuz, sırt, kollar, bel ve kalçaya olan bağlantılarını etkilemektedir. Bunların arasında ayrıca koltuk altı ağrısına neden de olmaktadır.