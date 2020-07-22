LYM nedir? kan tahlilinde LYM düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

LYM Nedir?

Lenfosit (LYM),bir akyuvar türüdür ve kandaki lökositlerin bir kısmını oluşturur. Lenfositler kök hücreler tarafından ürer. Vücutta kemik iliği, dalak ve lenf bezleri tarafından salgılanır. Üç çeşidi (T, B, NK) bulunan lenfositler, büyük kan dolaşımında bulunurlar. Bunlar doğal öldürücü hücrelerdir.

NK lenfositler doğal bağışıklık sayılır. Tümörlü veya virüsle enfekte olmuş hücreleri öldürebilecek güçte bileşikler mevcuttur. Bu işlemi yaparken sağlıklı hücrelere olumsuz etki yaramazlar. Kemik iliği ve dalak bölgesinde yoğunlaşan NK Lenfositler, lenfositlerin % 10'unu oluşturur.

T lenfositler, kanımızda dolaşmakta olan LYM oranının % 80'ini oluşturur. T lenfositler, B lenfositlerin aktivasyonunda görev alırlar ve hücrelerin bağışıklığından sorumludurlar. Enfekte olmuş ya da kanserli olan hücreleri yok ederler. Timüs bezinde ve boyun bölgesinde olgunlaşırlar.

B lenfositler, istilacı bakterileri, virüs ve toksinleri bulmaya ve bunlara saldırmaya yardım eden antikor ve sinyal veren proteinler üretilmesini sağlar. Dalak bölgesinde olgunlaşırlar. Kandaki lenfositleri % 10 oranında oluştururlar.

LYM Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

LYM değerlerinin düşük olması, vücudun enfeksiyona karşı direncinin olmadığını gösterir. Bu da vücudun kansere karşı zayıf olduğunu gösterir. LYM düşüklüğü organların zarar görmesine de neden olur. LYM düşüklüğü; öksürük, ateş ve burun akıntısı ile solunum yolu hastalıkları, bademciklerde küçülme, eklemlerde ağrı, şişme romatoid artrit hastalığı ile ve bağışıklık sistemi bozuklukları ile kendini belli eder.

Lenfosit hücrelerinin yükselmesi ise; metabolizmanın bir hastalığa karşı bağışıklık sistemine sinyal gönderdiği ve bu durumun lenfosit sayısını artırdığını gösterir. Mikrolitrede 300'den fazla lenfosit olması LYM yüksekliği anlamına gelmektedir.

LYM Düşüklüğü Neden Olur?

Kanımızdaki LYM değerlerinin mikrolitre cinsinden 1000 hücrenin altında olmasına LYM düşüklüğü denir. LYM düşüklüğü neden olur sorusunun cevabını maddeler halinde verelim.

Grip, hepatit gibi bulaşıcı hastalıklar,

Bağışıklık sistemi bozuklukları,

Lösemi, Lenfoma gibi kanserler,

Evre 2-3 Hodgkin hastalığı (bağışıklık sistemi kanseri),

Bağışıklık sistemi bozuklukları,

Kemik iliğinin yeterli miktarda ya da hiç yeni hücre üretememesi,

Sol kalp yetmezliği,

Kemoterapi,

Radyoterapi,

Stres

Cushing sendromu,

Sinir – kas hastalığı,

Miliyer tüberküloz,

Böbrek yetmezliği,

Virüs ve bakteriyel enfeksiyon

LYM Yüksekliği Neden Olur?

LYM yüksekliği mevcut ise yakın bir zamanda bulaşıcı ya da enfeksiyonlu bir hastalık geçirdiniz demektir. LYM yüksekliği neden olur sorusunun cevaplarını hep birlikte arayalım.

Suçiçeği,

Kan kanseri,

Öpücük hastalığı,

Grip,

Sitomegalovirüs enfeksiyonu,

Boğmaca,

Tüberküloz,

Viral enfeksiyon,

Hayvanlardan kapılan enfeksiyon,

Kabakulak,

Bazı ilaçların yan etkileri,

Soğuk algınlığı ve grip gibi semptomlar,

Kronik lenfosittik lösemi,

Akut lenfosittik lösemi,

Toksoplazma,

Hepatit,

Mide veya gözlerde viral enfeksiyon,

Crohn hastalığı,

Kan nakli,

Ülseratif kolit,

Kan hücrelerinin iltihabı,

Plazma hücresi kanseri

LYM Değeri Kaç Olmalı?

LYM değerinin düşük ya da yüksek olmasının beraberinde ne tür hastalıklar getirdiği, neden düştüğü ya da neden yükseldiği konusunda bilgi sahibi olmakta fayda var. Sağlıklı işleyen bir vücutta LYM belli bir dengeye sahiptir.

LYM değeri, kan sayımı (hemogram) ile tespit edilir. LYM'nin olması gereken değer 1000- 4800 mikrolitre civarındadır. Bu değerlerin dışında bir değere sahip isek LYM yüksekliği ya da LYM düşüklüğü olarak adlandırılır.

LYM Değeri Ne Demek?

Lenfosit, beyaz kan hücresi türüdür. Kemik iliğinde üretilmektedir. Lenfositler vücudumuzu hastalıklara karşı korurlar. Bunu yaparken antikorlar üretirler ve diğer hücreleri tehlikelerden korumak için kimyasallar gönderirler. Kandaki lenfosit oranı normal değerlerde aşağıda ya da yukarıda olabilir. Her iki durumda da kanda anormal sayıda lenfosit var demektir. Böyle bir durum uzun sürerse lösemi gibi ciddi bir hastalıktan kuşku duyulabilir. Yetersiz beslenme, sigara kullanımı, aşırı stres ve enfeksiyon türleri lenfosit sayısında değişimler yaratabilir, bu durum bağışıklık sistemini negatif etkiler.

Hemogram nedir? Hemogram testinde nelere bakılır, kan sayımı değerleri kaç olur?

Çalba otu nedir, faydaları nelerdir? Çalba otu neye iyi gelir?