HGB nedir? Kan tahlilinde HGB düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Kanda hemoglobin ölçümü

Hemoglobin, içerisinde demir molekülü bulunan kırmızı kan hücrelerinin yapısındaki kompleks protein bir yapıdır. Hemoglobinlerin her biri, vücuttaki kırmızı kan hücrelerine yapışarak dört adet oksijen molekülü taşımaktadır. Vücuttaki her bir hücre kendi yapısını korumak için oksijen molekülüne ihtiyaç duyar.

Hemoglobin proteini kırmızı kan hücrelerinin yapısının disk haline gelmesini sağlayarak kendilerini korumasına yardım eder. Bu durum kırmızı kan hücrelerinin kan damarları içerisinde rahatlıkla hareket etmesini sağlar.

HGB Yüksekliği Neden Olur?

HGB yüksekliği, kan ölçümleri sırasında kanda bulunan hemoglobin değerinin normal seviyenin üzerinde görülmesi durumudur. Yüksek hemoglobin, nadir gözlemlenen, polisitemi hastalığının belirtisi olabilir. Polisitemi ise bir kan hastalığıdır.

HGB yüksekliği, vücudun gereğinden fazla alyuvar yapmasına, kanın normalinden daha kalın olmasına sebep olur. Böyle bir durum pıhtı oluşmasına, felçlere ve kalp krizine neden olabilir. Hemoglobin yüksekliği tedavi edilmezse hayat boyu süren ve büyük riskler taşıyan ciddi bir durum doğurabilir.

Hemoglobin yüksekliğinin nedenlerine bakacak olursak; akciğer hastalıkları, ateş, aşırı kusma, yüksek rakımda yaşama, dehidrasyon, sürekli sigara ve tütün tüketimi, aşırı yapılan fiziksel egzersizler HGB yüksekliğini tetiklemektedir.

HGB Düşüklüğü Neden Olur?

Vücudun kırmızı kan hücresi yaratma yeteneğini herhangi bir durum ya da hastalık HGB düşüklüğüne neden olabilir. HGB düzeyi normal seviyenin altıdaysa, aneminiz var demektir. Değişik nedenlerden dolayı oluşan çok sayıda anemi türü vardır. Sıkça görülen hemoglobin düşüklüğünün nedeni demir eksikliğinden kaynaklı anemi olabilir.

Bunların dışında HGB düşüklüğüne sebep olacak diğer hastalıklar şunlardır; aşırı kansızlık, kanser, HIV için kullanılan anti- retroviral ilaçlar ve kemoterapi ilaçları, siroz, hodgkin lenfoma, kronik böbrek hastalığı, hipotiroidi,, lösemi, kurşun zehirlenmesi, multipl miyelom, non- hodgkin lenfoma, vitamin eksikliği anemisi, miyelodisplastik sendromlar, dalak büyümesi, hemoliz, porfiri, orak hücre anemisi, talasemi, kan damarı iltihabı gibi.

HGB düşüklüğü; bir yaranın kanaması, sindirim sisteminde kanama yapan ülser, idrar yollarında kanama, sık kan bağışı, ağır adet kanaması gibi durumlardan kaynaklı kan kaybına bağlı olabilir.

Akdeniz Anemisi (Talasemi): Ülkemiz ve diğer Akdeniz ülkelerinde görülen bir anemi çeşididir. Hemoglobinin yapısının bozulmasından kaynaklanır. Kadınlarda görülme sıklığı çok daha fazladır.

Vitamin Eksikliği Anemisi: B12 ya da folik asit yetersizliğinden kaynaklanır. Bu anemi çeşidinde kırmızı kan hücreleri şekil değiştirir ve oksijen taşıma verimi düşer.

Aplastik Anemi: Bu anemi çeşidi, bağışıklık sisteminin hatalı olarak kemik iliğinde kan oluşturan kök hücrelere savaş açması nedeni ile oluşur. Bundan dolayı daha az kırmızı kan hücresi üretilir.

Hemolitik Anemi: kırmızı kan hücreleri ömürleri dolmadan yıkıma uğramaları sebebiyle olur. Kandaki alyuvar sayısı düşer. Bu durum organlara giden oksijen miktarının azalmasına neden olur. Kalıtsal bir rahatsızlıktır.

Orak Hemoglobin Anemisi: hemoglobinin şeklinin anormalleşmesinden kaynaklanan bir anemi türüdür. Kalıtsal olan bu türde, hemoglobin orak şeklini alır ve oldukça serttir. Bu da oksijen taşırken verimi düşürür ve kan damarlarının tıkanmasına sebep olur.

Hamilelik Anemisi: Gebelikte demir ihtiyacı oldukça fazladır. Anne adayı demir değerinin düşmesi ile anemi olabilir. Bu da bebek için de anne için de riskli bir durumdur.

HGB Değeri Ne Demek?

Hemoglobin, kısaca HGB olarak adlandırılır. HGB değeri kandaki alyuvarların içinde bulunan, kana kırmızı renk veren protein özelliğine sahip bir pigmenttir. Hemoglobinin üstlendiği görev ise, oksijeni alyuvarlardan alarak dokulara götürmektir. Sonrasında ise, dokulardan karbondioksiti alarak akciğerlere getirmektir.

HGB Değeri Kaç Olmalı?

HGB değeri yaş aralıkları ve cinsiyete göre aşağıdaki gibi olmalıdır.

Bebek (yeni doğmuş): 13,6 – 19,6 gr/100 ml

Bebek (31- 60 gün): 10,7 – 17,1 gr/100 ml

Bebek (2- 3 ay): 9,0 – 14,1 gr/100 ml

Bebek (1 yaşında): 11,0 – 13,00 gr/100 ml

Çocuk (10 yaşında): 11,5 – 14,8 gr/100 ml

Yetişkin erkek: 13,5 – 18,0 gr/100 ml

Yetişkin kadın: 11,5 – 16,4 gr/100ml

HGB Değeri Kaç Olursa Tehlikeli?

Yukarıda verdiğimiz değerlerin altında ya da üstünde bir HGB değerine sahip isek bu durumun tehlikeli olduğunu gösterir. Mutlaka doktor kontrolünde tedavi olmamız gerektiğini göstermektedir.