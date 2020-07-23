WBC nedir? WBC yüksekliği ve düşüklüğü ne demek? Kanda WBC ölçümü

WBC değeri ne demek sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz:

Kan dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Kan; vücudun beslenmesi, hormonların taşınması, asit baz, tuz ve su dengesinin korunmasını sağlar. Kan yaşamsal faktörlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Bunun sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için de vücut ısısının normal düzeyde kalmasını ve ısı dengesini sağlar. Kan içinde, dokulara oksijen taşıyan ve pıhtılaşma sağlayan hücreler vardır. Bunun yanında iltihap hücreleri de vardır. Tüm bunlara ek olarak kanda, kan plazmasının yaklaşık % 5'ini oluşturan fibrinojen, farklı yağ türleri, şeker, mineral, hormon, protein, enzim, molekül, metabolik artık, savunma sistemleri gibi farklı maddeler de bulunur. Kandaki iltihap hücreleri, tıpta WBC ya da lökosit olarak bilinir. WBC, vücutta enfeksiyon ya da farklı bir hastalık olduğunda vücudun birincil savunmasından sorumludur.

WBC'nin 5 farklı türü bulunur:

Nötrofiller: Nötrofiller, WBC hücrelerinin % 55'i ile % 70'ini oluşturur. Vücuda giren yabancı organizmalara ilk müdaheleyi yapar. Nötrofiller, bağışıklık sisteminin kilit noktasını oluşturur.

Lenfositler: lenfositler, kemik iliği tarafından üretilir. Lenf dokusu ve kemik iliğinde lenfositler bulunur. B hücresi olarak adlandırılan lenfositler, üretildiği bölgede kalır. Büyük oranı göğüs kısmında bulunan timüs adlı lenf bezine giderek, T hücresine dönüşür. Vücutta yabancı organizma olduğunda diğer bağışıklık sistemi hücrelerini uyarmak için lenfokin kimyasalı salgılar. Bu hücrelerin yabancı organizmalara saldırmasını da sağlar.

Monosit ve Makrofajlar: WBC hücrelerinin %8 ini oluşturur ve kemik iliğinde üretilir. Monositler, daha sonra kana karışır, kısa sürede dokulara ulaşır. Bu hücreler bu noktadan sonra makrofaj olarak adlandırılır. Bakterilere saldırarak onların yok olmasını sağlar ve dokulardaki ölü hücreleri temizler.

Eozinofiller: Vücutta inflamasyon oluşumuna neden olan parazitleri parçalayıp yok ederler. Vücudu alerjik reaksiyonların neden olduğu iltihaplanmalardan korur.

Bazofiller: Vücutta immünoglobulin E antikoru üretiminden sorumludur. Bu hücre tipi kanın akışkan yapısını artırır. Parazitlerin yol açtığı enfeksiyonlarla mücadele eder. Kanser hücrelerinin erken saptaması ve yok edilmesi gibi görevleri vardır.

WBC YÜKSEKLİĞİ NE DEMEK?

Kan testi sonuçlarında WBC değerinin 10 bin mcL'den yüksek olması, WBC yüksekliği olarak bilinir. Buna tıp dilinde lökositoz denir. WBC yüksekliğine neden olan maddeler şunlardır:

Gebelik

Hormonal bozukluklar

Anksiyete ve stres

Sigara kullanımı

Kullanılan ilaçlar

Splenektomi

Aşırı egzersiz

Lösemi

Kronik böbrek yetmezliği

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Miyeloproliferatif bozukluklar

Hemoliz

Kalp krizi

WBC DÜŞÜKLÜĞÜ NE DEMEK?

WBC düşüklüğü tıpta lökopeni olarak bilinir. Kemik iliğini doğrudan etkileyen bazı hastalıklar WBC düşüklüğüne yol açar. Bazı viral ve bakteriyel enfeksiyonlar WBC değerini düşürebilir. Lupus, romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar, aplastik anemi, kemik iliği yetmezliği, kemik iliğini tutan kanser türleri, lösemi, ottoimmün rahatsızlıklar, HIV virüsü, kemoterapi, radyoterapi, mantar enfeksiyonları, karaciğer hastalıkları, sıtma, brusella, dalak büyümesi, ilaç kullanımı, vitamin eksikliği, beslenme bozuklukları gibi nedenler WBC seviyesini düşürür.

WBC DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Yaş gruplarına göre WBC değerleri şu şekilde olmalıdır:

0-1 ay aralığında: 9.4- 34.0 mcL

2-12 ay aralığında: 5.0- 19.5 mcL

1-3 yaş aralığında: 6.0- 17.5 mcL

4-5 yaş aralığında: 5.5- 15.5 mcL

6-15 yaş aralığında: 4.5- 13.0 mcL

15 yaş ve üzeri: 4.5- 11.0 mcL

WBC kaç olursa tehlikeli sorusunu şöyle cevaplayalım; eğer kan tahlili sonucunda bu değerlerin altında ya da üstünde değerlere sahipsek vücutta bir sorun var demektir. Mutlaka tedavi edilmelidir. Aksi takdirde daha büyük sorunlar yaşanabilir.

WBC (BEYAZ KÜRE) NE İŞE YARAR?

Bağışıklık sistemi hücreleri olan beyaz küreler virüs, bakteri veya zararlı toksinlere karşı savaş açar ve sağlığımızı tehdit eden yabancı istilalara karşı korur. Burada beyaz küre değerinin kanserle bağlantısı var mı sorusuna da cevap arayalım. WBC vücudumuzu zararlı birçok etkenden korurken WBC'nin bir türü olan bazofiller kanser hücrelerini saptar ve bunun yok edilmesi içi savaş açar.

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