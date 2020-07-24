MCV nedir? Kan tahlilinde MCV yüksekliği ve düşüklüğü ne demek?

MCV normal, düşük ya da yüksek olabilir. Anlamları farklıdır. MCV bizlere anemi türü hakkında bilgi verir. MCV düşüklüğü eritrositlerin olması gerekenden küçük olduğunu yani mikrositozu, MCV yüksekliği eritrositlerin olması gerekenden büyük olduğunu yani makrositozu göstermektedir. MCHC ve RDW değerleriyle birlikte değerlendirilir.

MCV NEDİR?

MCV kan testi Ortalam Corpuscular Hacim ismiyle bilinir. MCV kan testi, kan ölçümleri ile sonuçlanan bir testtir. Bu test çeşidinde kan hücrelerinin boyutları belirlenmektedir. Genellikle kırmızı kan hücrelerinin kandaki boyutlarını tespit etmek amacıyla bu test türü uygulanır. MCV testi bir tür kan testi çeşididir.

MCV YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

MCV kan testinde MCV değerlerinin olması gerekenden daha yüksek çıkması sonuçta kırmızı kan hücrelerinin olması gerekenden daha büyük olduğunu gösterir. Bu durum Macrocytosis (büyük hücreler) olarak isimlendirilir. MCV testi sonuçlarına göre eğer kırmızı kan hücreleri çok büyük olursa kılcal damarlardan kırılarak geçerler. Kırmızı kan hücrelerinin büyük olmasına sebep olan durumlar kılcal damarları doğrudan etkiler.

MCV yüksekliğinin boyutlarının büyük olmasının nedenlerini şöyle sıralayalım:

B12 eksikliği

B12 eksikliğine bağlı ameni hastalığı

Sürekli kullanılan ilaçların yan etkileri

Siroz hastalığına bağlı nedenler

Aşırı şekilde alkol tüketiminin olması

Hipotiroidi hastalığı

Aplastik ve Hemolitik anemi hastalıkları

Folik asit eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar

Miyelodisplastik sendromu

Bu nedenler doğrudan kan testinde MCV testinin yüksek çıkmasına sebep olur. Bu rahatsızlıklar kırmızı kan hücrelerinin boyutlarının büyümesine neden olmaktadır.

MCV DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

MCV testi kanda hemoglobin ile beraber beyaz kan hücresinin sayısını ve trombosit seviyesini belirlemek için görev alır. MCV kan testi bütün kan değerleri ile ilgili detaylı bir bilgi elde etmek için yapılır. Genelde MCV testi diğer anemi testlerine göre daha fazla bilgi elde etmek ayrıca kandaki sorunları doğrudan belirlemek için daha sık tercih edilir. MCV testi sonuçları düşük ise, kırmızı kan hücrelerinin boyutlarının ve hacimlerinin normal değerlerden daha az olduğunu bize gösterir. Bu duruma Microcytosis (küçük hücreler) ismi verilir. MCV değerlerinin düşük çıkması hücrelere daha az oksijen taşındığını gösterir. Bunun sonucunda kişilerde bazı sorunlar ortaya çıkar.

MCV düşüklüğünün nedenlerini şöyle sıralayalım:

Kurşun gibi maddelerden dolayı zehirlenme

Demir eksikliğinden kaynaklı hastalıklar ve anemi

Adet ve ülser gibi durumlardan dolayı kan kaybı

Kronik hastalıklar

B6 vitamin eksikliği

Talasemi rahatsızlığı

Yeme sorunları ve yeme bozuklukları

MCV değerlerinin düşük çıkmasında yukarıdaki nedenler etkili olabilir. Bu durumlardan kaynaklı kırmızı kan değerleri ve boyutları daha az ve daha küçüktür.

MCV DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Yetişkinlerde MCV değeri, ortalama 80- 100 fL'dir. FL, MCV değerinin ölçülmesinde kullanılır. Bu değerler çocuklarda farklılık gösterir.

1 yaş: MCV değeri 70- 86 fl

Yenidoğan: MCV değeri yaklaşık 106 fl

10-12 yaş: MCV değeri 77- 91 fL arasındadır.

MCV değerlerini düşürmek ya da yükseltmek için şunları yapabiliriz:

Demir eksikliği sorunları ortadan kaldırılmalıdır.

Böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları giderilmelidir

B6 ve B12 eksikliği giderilmelidir

Tiroit ile ilgili rahatsızlıklar tedavi edilmelidir

MCV DEĞERİ NE DEMEK?

MCV testindeki değer alyuvarların hacmini ve ortalama boyutu ölçer. Yaş, cinsiyet gibi faktörlere bağlı değişkenlik gösterir. Yetişkin bireylerde olması gereken MCV oranı 79- 98 fL arasındadır. MCV, hemoglobin, beyaz kan hücresi sayısı ve trombosit seviyeleri tam kan sayımının bilgi veren bileşenleridir.

Tam kan sayımında hemoglobin seviyesi anemik olup olmadığımızı anlamaya yardım eder. MCV kan testi, anemi türüne göre daha fazla bilgi sağlamak ya da hemoglobin seviyesi testinin tek başına gösteremediği sorunlara işaret eder.

MCV DEĞERİ KAÇ OLURSA TEHLİKELİ?

MCV düşüklüğünün belirtileri daha fazladır. Bu belirtiler kendini vücutta fazlasıyla hissettirir. Aşırı yorulma, çabuk yorulma, çok uyuma ve sık sık uyuma ve çabuk sinirlenme olarak kendini belli eder. Bundan dolayı kırmızı kan hücrelerinin küçülmesi yani MCV'nin alt sınırda çıkması fark edilecek değişiklikler ortaya çıkarır. Dolayısıyla biz MCV düşüklüğünü daha kolay anlarız ama MCV yüksekliğini fark etmek daha zordur. Bu yüzden MCV yüksekliği MCV düşüklüğünden daha tehlikeli olmalı birlikte her ikisi de tehlike arz etmektedir. Her iki durumda da mutlaka hekime başvurunuz.

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