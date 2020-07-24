Patates diyeti nasıl yapılır? Haşlanmış patates diyeti ile zayıflayanlar s1

Patates, potasyum bakımından zengin bir besindir ve sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Bilinenin aksine kilo yapan bir besin değildir ve zayıflamaya yardımcıdır. Özellikle patates kızartması çok kalorili besinler arasında yer alan ve çok sevilen yemeklerden biridir. Ancak burada kalorili olmasına sebep olan şey patates değil, pişirilme yöntemidir. Kızartma yerine haşlama yöntemi ile hazırlanan patatesin sağlıklı olduğunu belirten uzmanlar, diyet listelerinde patatesin kullanılmasını tavsiye ediyor. Patatesin yüksek lif oranına sahip olması, besinlerin midede öğütülme süresini uzatıyor ve tok tutucu bir etki sağlıyor. Bu sayede düşük kalorili diyetlerde sıklıkla görülen yorgunluk ve halsizlik gibi etkiler, patates diyeti uygulanırken görülmemektedir. Daha enerjik ve tok bir şekilde diyetinizi uygulamanız mümkündür. Yapılan incelemelere göre, haşlanmış patates diyeti sonrasında verdiğiniz kiloları geri alma ihtimaliniz de oldukça düşüktür. Bu sebeple haşlanmış patates diyeti en çok sevilen hızlı kilo verme yöntemlerinden biridir.
Haşlanmış patates diyeti nasıl yapılır?
Haşlanmış patates diyeti listesi ( 1 haftalık )
1. Gün
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış patates
Öğle: 2 adet haşlanmış patates
Akşam: 3 adet haşlanmış patates
2. Gün
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış patates
Öğle: 2 adet haşlanmış patates
Akşam: 3 adet haşlanmış patates
3. Gün
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış patates
Öğle: 2 adet haşlanmış patates
Akşam: 3 adet haşlanmış patates
4. Gün
Kahvaltı: 1 adet orta boy elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina
Öğle: 2 adet haşlanmış patates
Akşam: ızgara tavuk göğüs, yeşil salata ( zeytinyağı ile )
5. Gün
Kahvaltı: 1 adet orta boy elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina
Öğle: 1 adet elma, 1 adet portakal
Akşam: 250 gram ızgara tavuk göğüs veya kırmızı et ( bonfile ), yeşil salata ( zeytinyağı ile )
6. Gün
Kahvaltı: 1 adet orta boy elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina
Öğle: 2 adet haşlanmış patates
Akşam: 250 gram ızgara tavuk göğüs veya kırmızı et ( bonfile ), yeşil salata ( zeytinyağı ile )
7. Gün
Kahvaltı: 1 adet orta boy elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina
Öğle: haşlanış patates salatası ( yeşillik ile )
Akşam: 250 gram ızgara tavuk göğüs veya kırmızı et ( bonfile ), yeşil salata ( zeytinyağı ile )
Haşlanmış patates diyeti listesi ( 3 günlük )
8. Gün
Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates ve 1 kase yağsız yoğurt
Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 1 kase yağsız yoğurt
Akşam: 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt
Haşlanmış patates diyeti listesi ( 3 günlük )
1. Gün
Kahvaltı: 1 kase yoğurt
Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 1 kase yağsız yoğurt
Akşam: 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 adet haşlanmış patates
2. Gün
Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates
Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 1 kase yağsız yoğurt
Akşam: 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt
Patates diyeti zararlı mı?
Haşlanmış patates diyeti, diğer şok diyetler gibi tek tip beslenme düzeni sağlanarak uygulanmaktadır. Diyeti uygulamadan önce, vücudunuzun tek tip beslenme açısından uygun olup olmadığından emin olmanız gerekir. 1 haftadan uzun süre uygulandığında sağlık açısından bir takım problemlere sebebiyet verebilir. Bir uzman onayı üzerine bu diyeti uygulamanız önerilmektedir. Şeker hastalarına bu diyeti uygulaması tavsiye edilmez.Yoğurt diyeti nasıl yapılır? Hurma ve patates ile yoğurt diyeti listesi örnekleri Detoks diyeti listesi! Detoks diyeti nasıl yapılır? İşte örnek menü diyet listesi