Patates diyeti nasıl yapılır? Haşlanmış patates diyeti ile zayıflayanlar s1

Patates, potasyum bakımından zengin bir besindir ve sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Bilinenin aksine kilo yapan bir besin değildir ve zayıflamaya yardımcıdır. Özellikle patates kızartması çok kalorili besinler arasında yer alan ve çok sevilen yemeklerden biridir. Ancak burada kalorili olmasına sebep olan şey patates değil, pişirilme yöntemidir. Kızartma yerine haşlama yöntemi ile hazırlanan patatesin sağlıklı olduğunu belirten uzmanlar, diyet listelerinde patatesin kullanılmasını tavsiye ediyor. Patatesin yüksek lif oranına sahip olması, besinlerin midede öğütülme süresini uzatıyor ve tok tutucu bir etki sağlıyor. Bu sayede düşük kalorili diyetlerde sıklıkla görülen yorgunluk ve halsizlik gibi etkiler, patates diyeti uygulanırken görülmemektedir. Daha enerjik ve tok bir şekilde diyetinizi uygulamanız mümkündür. Yapılan incelemelere göre, haşlanmış patates diyeti sonrasında verdiğiniz kiloları geri alma ihtimaliniz de oldukça düşüktür. Bu sebeple haşlanmış patates diyeti en çok sevilen hızlı kilo verme yöntemlerinden biridir.

Haşlanmış patates diyeti nasıl yapılır?

Bu diyette gün içerisinde tükettiğiniz öğünlerin hemen hepsinde haşlanmış patates vardır.

Diğer sebzelere kıyasla glisemik indeksi yüksek olan patatesin kalorisi ise düşüktür.

Uygulaması oldukça basit olan ve hemen her yerde bulunan patates ile yapılan haşlanmış patates diyeti, aynı zamanda en ekonomik diyet türlerinden biri olarak bilinmektedir.

Haşlanmış patates diyetinin 1 haftalık ve 3 günlük olmak üzere iki farklı uygulama yöntemi vardır.

Bu diyet vücutta detoks etkisi yaratır ve organların dinlenmesine yardımcı olur.

Haşlanmış patatesin hazırlanma ve tüketilme aşamasında tuz kullanılmaması tavsiye edilir.

Diyeti uygularken abur cubur, şekerli ve gazlı içecekler gibi besinlerden uzak durmanız gerekir.

Gün içerisinde mümkünse kısa yürüyüş egzersizleri yapmanız yağ yakımını hızlandıracaktır.

Bu diyetteki en önemli ayrıntılardan biri de su tüketimidir. Nişasta açısından zengin olan patates ile diyet yapılırken vücudun su kaybı söz konusu olabilir. Bunu önlemek için gün içerisinde en az 2,5- 3 litre kadar su içmeniz gerekir.

Gün içerisindeki ara öğünlerde şekersiz, kremasız ve sütsüz kahve içmenizde bir sakınca yoktur. Günde 2 fincanı geçmemeniz önerilir.

Haşlanmış patates diyeti listesi ( 1 haftalık )

1. Gün

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış patates

Öğle: 2 adet haşlanmış patates

Akşam: 3 adet haşlanmış patates

2. Gün

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış patates

Öğle: 2 adet haşlanmış patates

Akşam: 3 adet haşlanmış patates

3. Gün

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış patates

Öğle: 2 adet haşlanmış patates

Akşam: 3 adet haşlanmış patates

4. Gün

Kahvaltı: 1 adet orta boy elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina

Öğle: 2 adet haşlanmış patates

Akşam: ızgara tavuk göğüs, yeşil salata ( zeytinyağı ile )

5. Gün

Kahvaltı: 1 adet orta boy elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina

Öğle: 1 adet elma, 1 adet portakal

Akşam: 250 gram ızgara tavuk göğüs veya kırmızı et ( bonfile ), yeşil salata ( zeytinyağı ile )

6. Gün

Kahvaltı: 1 adet orta boy elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina

Öğle: 2 adet haşlanmış patates

Akşam: 250 gram ızgara tavuk göğüs veya kırmızı et ( bonfile ), yeşil salata ( zeytinyağı ile )

7. Gün

Kahvaltı: 1 adet orta boy elma, 1 adet portakal veya 2 adet mandalina

Öğle: haşlanış patates salatası ( yeşillik ile )

Akşam: 250 gram ızgara tavuk göğüs veya kırmızı et ( bonfile ), yeşil salata ( zeytinyağı ile )

Haşlanmış patates diyeti listesi ( 3 günlük )

8. Gün

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates ve 1 kase yağsız yoğurt

Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 1 kase yağsız yoğurt

Akşam: 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt

Haşlanmış patates diyeti listesi ( 3 günlük )

1. Gün

Kahvaltı: 1 kase yoğurt

Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 1 kase yağsız yoğurt

Akşam: 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 adet haşlanmış patates

2. Gün

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates

Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 1 kase yağsız yoğurt

Akşam: 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt

Patates diyeti zararlı mı?

Haşlanmış patates diyeti, diğer şok diyetler gibi tek tip beslenme düzeni sağlanarak uygulanmaktadır. Diyeti uygulamadan önce, vücudunuzun tek tip beslenme açısından uygun olup olmadığından emin olmanız gerekir. 1 haftadan uzun süre uygulandığında sağlık açısından bir takım problemlere sebebiyet verebilir. Bir uzman onayı üzerine bu diyeti uygulamanız önerilmektedir. Şeker hastalarına bu diyeti uygulaması tavsiye edilmez.

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