Yoğurt diyeti nasıl yapılır? Hurma ve patates ile yoğurt diyeti listesi örnekleri

Hurma yoğurt diyeti ile zayıflama yöntemi sıklıkla tercih edilmektedir. Yoğurdun içerisindeki kalsiyum yağ yakımını hızlandırır. Ayrıca potasyum, fosfor, A, B, ve E vitaminleri içeren yoğurt, diyet listelerinin vazgeçilmez besinleri arasındadır. Hem kalorisi düşük hem de besleyiciliği yüksek besinler diyet süreçlerinin olmazsa olmaz öğünlerindendir. Hurma ve yoğurt birleşimi ise protein açısından oldukça zengin bir besindir ve tok tutucu özelliğe sahiptir. Kilo verme sürecinde kas ve su kaybı yaşamamak için proteini yüksek gıdalar ile beslenmek gereklidir. Hurma yoğurt diyeti ve patates yoğurt diyeti bu etkiyi sağlayabilen diyet türleri arasında yer almaktadır.

Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır?

1 hafta süreyle uygulanan hurma yoğurt diyeti ile 1 haftada yaklaşık 5 kilo vermeniz mümkündür.

Hurma yoğurt diyeti uygulanırken, gün içerisinde 3 kase yoğurt ve 21 adet hurma tüketilmektedir.

Hurma ve yoğurdun dışında farklı bir besin tüketilmesi yasaktır.

Günde ortalama 1200 kalori alınması gerekir. Bu yüzden belirtilenden daha fazla yoğurt ve hurma tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

Hurma yoğurt diyetini uygularken gün içerisinde bol miktarda sıvı alınması gerekir. Günde en az 2,5- 3 litre kadar su içmeniz önerilir.

Uzmanlar, bu diyetin en fazla 1 hafta süre ile uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Uzun süreli uygulandığında bir takım sağlık sorunlarına sebep olabilir. Vücudun tahıl ve sağlıklı karbonhidratlar ile beslenmemesi sonucunda bir takım vitamin ve minerallerden mahrum kalması mümkündür. Bunun önüne geçebilmek için 1 hafta sonunda sağlıklı bir beslenme rutinine geçilmesi gerekir.

Gün içerisinde yoğurt ile birlikte tüketeceğiniz hurmaları 1 gece önceden suda bekletebilirsiniz. Suda bekleyen hurmaların sindirimi kolaylaştırıcı bir etkisi vardır ve tok tutucu özelliği artmaktadır.

Hurma yoğurt diyeti örnek listesi

1 bardak yoğurt ve 5 adet hurma

Ara öğün: 1 bardak yoğurt ve 3 adet hurma

1 bardak yoğurt ile 5 adet hurma

Ara öğün: 1 bardak yoğurt ile 3 adet hurma

1 bardak yoğurt ile 5 adet hurma

Gün içerisinde 2 fincan şekersiz bitki çayı veya kahve tüketebilirsiniz.

Patates yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Patates yoğurt diyeti, günde 3 adet patates, ve 3 kase yoğurt tüketerek yapılan bir diyettir.

Patatesin tuzsuz bir şekilde haşlanarak hazırlanması gereklidir.

Dilerseniz tuz dışında pul biber, nane, sumak gibi baharatları yoğurdunuza ekleyebilirsiniz.

Patates, içerisinde bolca lif barındırır. Kabızlık, cilt hastalıkları, mide problemleri olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.

Enerji gerektiren, yoğun bir iş temposu içerisindeyseniz bu diyeti uygulamanız tavsiye edilmemektedir. Kalori miktarı oldukça düşük bir diyet olduğu için, gün içerisinde halsizlik ve yorgunluk hissetmeniz mümkündür.

Patates yoğurt diyeti ile kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 günde yaklaşık 3 kilo kadar verebilirsiniz.

Belirtilen yoğurt ve patates miktarından fazlasını tüketmeniz durumunda kilo vermemeniz zorlaşabilir.

Bu diyeti uzun süreli uygulamanız tavsiye edilmemektedir. Vücut direncinin düşmemesi ve vitamin eksikliği yaşamamak için, yoğurt patates diyetini 3 günden uzun süreli yapmanız önerilmez.

Yoğurt patates diyetini uygularken vücudun sıvı kaybetmemesi için gün içerisinde bol miktarda sıvı alınması gerekir. Günde en az 2,5- 3 litre kadar su içmeniz önemlidir.

Diyet esnasında, düşük kalorili bir diyet olduğu için vücudu yormayan basit egzersizler yapabilirsiniz.

Patates yoğurt diyeti örnek listesi

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt

Öğle: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt

Akşam: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt

Gün içerisinde 2 fincan şekersiz bitki çayı veya kahve tüketebilirsiniz.

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