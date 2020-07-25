Güneş yanığı nasıl, kaç günde geçer? Güneş yanığını ne geçirir?

Genellikle sıcak havalarda uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmaktan dolayı huzursuz edici güneş yanıkları meydana gelmektedir. Bu rahatsızlık daha çok açık tenli insanları ve küçük yaştaki çocukları daha çok etkiler. Güneş yanığı, geniş bölgelerde ortaya çıktığında tehlikeli sistemik etkilere yol açabilmektedir. Bu sebeple güneşe çıkarken mutlaka şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar kullanmalı ve güneş kreminizi mutlaka dışarı çıkarken sürmeniz tavsiye edilmektedir. Güneş yanığı kaç günde geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Güneş yanığına iyi gelen kremler işte detaylar.

GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER?

Sıcak yaz aylarında bir tatile gitmek, güneş, kum ve deniz olan bir tatil herkesin hayalidir. Birde bu durumda güneşe maruz kalma durumu hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu meydana gelen güneş yanıklarından evde doktora gitmeden kurtulabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken tek demlenmiş ve yahut soğumuş olan bir poşet çayları güneş yanığınıza sürerek acınızı dindirebilir ve yanığın çabucak iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu poşet çaylar güneş yanığına bağlı olarak acıyı ve izi de ortadan kaldırmayı sağlamaktadır.

GÜNEŞ YANIĞINI NE GEÇİRİR?

Hemen hemen herkes tarafından araştırılan konulardan biriside güneş yanığı giderme hakkında insanlar merak etmektedir. Güneş yanıklarını iyi gelen bitkisel çözümler mevcuttur. Bunlar genellikle; Çay, lavanta yağı, salatalık, elma sirkesi ve aloe vera gibi doğal güneş yanığı çözümleri bunların başındadır. Ayrıca salatalık besini içeriğinde bol su içerdiği için cilde oldukça faydası bulunan bir bitki türüdür. Salatalık cildi canlandırıcı ve onarıcı bir etkiye sahip olduğundan güneşten dolayı yanan bölgeye sürdüğünüz takdirde hemen etkisini gösterir ve kısa sürede iyileşmenize yardımcı olacaktır.

GÜNEŞ YANIĞINA ÇÖZÜM

Güneşe maruz kalan cildiniz için doğal özüm yöntemleri şu şekildedir; Bunların başında en bilineni ise yoğurt olmaktadır. Diğer iyi gelen yöntemlerden bazıları ise çay, lavanta yağı, salatalık, elma sirkesi ve aloe vera besinlerini yanık olan bölgeye sürerek 5-10 dakika gibi bekleyip tıkadıktan sonra bunu tekrarladığınız vakit kısa süre içerisinde yanıkların geçtiğini göreceksiniz.

GÜNEŞ YANIĞINA İYİ GELEN KREMLER

Güneş ışınına maruz kalan kişiler ne tür güneş kremi kullanacaklarını araştırmaktadır. Güneş yanığı kremi olarak oldukça etkili bir çözüm olan aloe vera jeli güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağalmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca içeriğinde aloe vera bulunan güneş yanığı kremlerinde kullanabilirsiniz. Aloe vera bitkisinin içeriğinde bulunan aloe vera jelini cildinizin yanan bölgelerine avuç içiyle jeli iyice yedirin. Daha sonra cildin emmesini bekledikten sonra soğuk bir suyla durulayın. Kısa sürede yanıkların geçtiğini göreceksiniz.

GÜNEŞ YANIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Yanık çeşitlerinden birisi olan güneş yanığı, hafif ise genellikle bu durum kızarıklık ile başlar ve 3 ila 5 gün arasında herhangi bir zamanda geçebilmektedir. Bu durumu hafif ağrılar ile seyredebilmektedir. Ayrıca güneş yanığı cildiniz yenilenirken, birkaç gün içinde soyulabilmektedir. Orta derece güneş yanıkları ise daha uzun bir süre sonra geçebilme ve genellikle daha ağrılı olmaktadır. Orta dereceli bu güneş yanığı su toplaması meydana gelmektedir. Fakat ilerleyen günlerde bu durum normale döner.

GÜNEŞ YANIĞI KAŞINTISI

Aşırı Kaşıntıyı Tedavi Etmek (Güneş Yanığı Kaşıntısı) Tedaviye cevap vermeyen şiddetli kaşıntı için sıcak bir duş al. "Güneş Yanığı Kaşıntısı" olarak bilinen, genellikle yanık oluştuktan sonra yaklaşık 48 saat içinde başlayan şiddetli bir kaşıntı yaşıyorsan yapılacak en iyi şey çok sıcak bir duş almak olabilir.