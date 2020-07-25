Şimdi de Batı Nil Virüsü ortaya çıktı! Yunanistan'da virüse yakalanan insanlar var

Outbreak News Today sitesinin haberine göre Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü iki kişide Batı Nil Virüsü (BNV) tespit edildiğini açıkladı. Bununla birlikte hastaların sağlık durumları hakkında ise herhangi bir detay verilmedi. BNV insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabiliyor ve sivrisinek ısırmasıyla bulaşıyor. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar. Batı Nil Virüsü'ne en çok Haziran-Eylül döneminde rastlanılıyor.
Çok düşük oranlarda görülmekle birlikte aşağıdaki yollarla da enfeksiyon bulaşabilmektedir:
Gebelik, doğum veya emzirme esnasında anneden bebeğine,
Kan verilmesi,
Organ nakilleri,
Laboratuvarda maruziyet.
BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?
Kuluçka süresi 2-14 gün, sıklıkla 2-6 gündür. Bu süre bazı tıbbi nedenlerle bağışıklık sistemleri etkilenmiş kişilerde daha uzun olabilir.
Virüsle enfekte olmuş insanların çoğunda (%70-80) hiç bir belirti görülmez.
Bazı kişilerde ateşli bir hastalık tablosu gelişir. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1'inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil Ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir.
Az sayıda kişide şiddetli belirtiler olabilir. Virüs bulaşmış kişilerin %1'inden azında ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir. Nörolojik hastalık belirtileri; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felçtir. Bu ağır hastalıktan kurtulmak birkaç hafta veya aylar sürebilir. Bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabilir. BNV yüzünden nörolojik tablo meydana gelen hastaların %10'u ölür.
Kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları bulunan insanlar, ciddi hastalık tablosu açısından daha büyük risk altındadırlar.
TANI VE TEDAVİ
Klinik belirti ve bulgular ile kan ve omurilik sıvısı testleri gibi özel laboratuar testleriyle tanı konur. Bu testler tipik olarak viral enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin ürettiği antikorları tespit ederek sonuca ulaşır.
Batı Nil Ateşinin tedavisi için ilaç ve hastalıktan korunmak için aşı yoktur. Ağrı gibi bazı belirtilerin etkisini azaltmak ve ateşi düşürmek için ağrı kesici-ateş düşürücü kullanılabilir.
Hafif belirtilere sahip hastaların bir kısmı tipik olarak kendiliğinden iyileşir, bazı belirtiler ise birkaç hafta sürebilir. Daha ciddi vakaları, genellikle tıbbi bakım ve destekleyici tedaviler için hastaneye yatırmak gerekir.
KORUNMA
Hastalığı önlemenin en etkili yolu, sivrisinek ısırıklarını engellemektir.
Dışarı çıktığınızda böcek kovucular kullanın. DEET, picaradin, IR3535 ve bazı limon okaliptus ağacı yağı ile para-menthane-diol ürünlerinden birini içeren kovucular, uzun süreli koruma sağlar.
Sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysiler ve pantolon giyin.
Kapı ve pencerelerinize sineklik takın veya var olanları onarın, varsa klima kullanın.
Kaldığınız yerin çevresindeki sivrisineklerin sayısının azaltılmasına yardım edin; çiçeklik, oluklar, kovalar, havuz örtüleri, evcil hayvan ve kuşların su ve yemek kaplarının içinde birikmiş suları boşaltın.