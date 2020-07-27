Karaciğer sağlığı için makarnayı azaltın

Prof. Dr. Onur Yaprak, her 3 kişiden birini etkileyen karaciğer yağlanmasına karşı önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, karaciğerde biriken temel lipidlerin trigliserid ve yağ asitleri olduğunu belirterek, "Karaciğer yağlanması önlem alınmaz ise zamanla karaciğerde siroz veya kansere yol açabilir. Kronik alkol kullanımı dışında karaciğerde yağlanmaya yol açan en önemli faktörler, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezite, diyabet, egzersiz yapmamak ve yüksek kolesterol düzeyleridir." dedi.



"YAĞLI ETLER VE PATATES KIZARTMASINDAN KAÇININ"

Karaciğeri korumanın en önemli püf noktasının zararlı besinlerden kaçınmak olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaprak, şu değerlendirmede bulundu: "Beslenmemizde karbonhidrattan zengin gıdaları, fastfood ürünlerini, doymuş yağ içeren gıdaları azaltmalıyız. Başta ekmek, unlu mamuller, tatlılar, pilav, makarna, patates kızartması, yağlı soslar, yağlı etler ve şekerli içecekleri az tüketmeye özen göstermeliyiz. Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık vermeliyiz."





"BİR AVUÇ CEVİZ VE ÇİĞ BADEM TÜKETİN"

Prof. Dr. Yaprak; omega-3, selenyum, glutation, C ve E vitamini içeren antioksidan içerikli yiyeceklerin karaciğere faydalı olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak tüketin. Aynı zamanda limon, greyfurt, yeşil çay, zerdeçal, siyah üzüm, günde 1 avuca kadar ceviz, çiğ badem gibi çerezleri tüketmeye özen gösterin. Günde 2 ila 3 fincan kahve için. Kahvenin karaciğer enzimleri olan AST, ALT, GGT düzeylerini gerilettiği, karaciğerdeki sertleşmeyi düzelttiği, siroz ve kanser gelişim riskini azalttığı birçok çalışmada gösterildi."