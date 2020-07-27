Pandemide kurban randevu ile kesilmeli

Kurban Bayramı; halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik boyutları olan bir organizasyondur. Böylesine karmaşık ve oldukça kısa bir sürede gerçekleşen organizasyonun sağlıklı ve huzur içinde geçmesi için pandemi koşulları da dikkate alınarak ciddi önlemler alınmalıdır. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenleri GÜNAYDIN'a anlattı...Kurban Bayramı öncesinde hayvanlar, oldukça uzun mesafeler kat ederek bölge veya şehir değiştirmektedirler. Kurban öncesi, sırası ve sonrasını da kattığımızda, hayvanlar satış ve kesim alanlarında en az üç hafta kalmaktadır.Vatandaşların kurbanlık satın almak için çok sayıdaki kurban satış alanını ziyareti, kurbanlığın kesimi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sırasında önemli bir insan trafiği oluşacaktır. Bu hareketliliğin Covid-19'un bulaşması açısından önemli bir risk oluşturacağı açıktır. Üreticinin bayram sonrası dönüşleri de hastalığın bu şehirlere taşınmasına aracılık edebilir.Öncelikle kurbanlıkların transportu yapılmadan, yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için projeler geliştirilmelidir.İstanbul'da yapılacak kesimlerde kurban sahibi kesim yerine gitmeden, kurbanı vekalet verdiği kurum tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır.Kurban yerlerinin kapasiteleri yarı yarıya düşürülmeli, sosyal mesafe kuralları uygulanmalıdır.Kurban satış yerleri ile kesim yerlerinde veteriner hekim bulundurulmalıdır.Kesimde görevli tüm personelin sağlık kontrolü yapılmalıdır.Kesilen kurbanlar hak sahiplerine ambalajlı verilmelidir.Kesim sonrası atıklar usulüne uygun bertaraf edilmelidir.Satış ve kesim yerleri bariyerlerle sınırlandırılmalı, giriş kapıları kontrollü olmalıdır.Kurban satış yerlerinde pazarlık yaparken tokalaşmanın önüne geçilmeli, maske ve ateş kontrolü mutlaka yapılmalı, tüm ziyaretçilerin galoş giymesi sağlanmalıdır.Kesimlerin üç güne yayılması ve randevulu yapılması için düzenleme yapılmalıdır.Kesim için özel sektörün işlettiği onaylı işletmeler kullanılmalı, kapasite artırılmalıdır.