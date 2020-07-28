Şifa kaynağı adaçayının faydaları nelerdir? İşte adaçayının faydaları

Diyet, sağlıklı yaşam ya da günlük beslenme için tüketilen içecekler arasında adaçayı da yer almaktadır. Adaçayı, çoğu sağlık uzmanı tarafından tavsiye edilen doğal bir şifa kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Peki, birçok sağlık sorununa iyi gelen ada çayının faydaları nelerdir? Adaçayının faydaları, iyi geldiği rahatsızlıklar bu başlık altında yer almaktadır. İşte, hem lezzetli hem de şifalı adaçayı hakkında bilgiler ve besin değerleri…

ADAÇAYI FAYDALARI

Sağlık dostu olan adaçayı bitkisinin faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki içeriğinde bulunan minareller sayesinde terlemeyi azaltmaya yardımcı olmaktadır.

•İltihaplı hastalıklara iyi gelir,

•Hafızayı güçlendirir,

• Sakinleştirici etkisi vardır,

• Sindirim sistemini düzenler ve çalıştırmaya yardımcı olur.

• Boğaz ağrısına iyi gelir.

• Adaçayını gargara suyu olarak kullanıldığı zaman aft, diş eti kanaması gibi ağız içi sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir.

•Depresyona iyi gelir.

•Vücuttaki zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

•Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

•Bronşit ve astım gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

•Karaciğeri temizler.

•İdrar yolu enfeksiyonunun temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

•Stresi azaltır.

ADAÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Şifa kaynağı olan adaçayı hakkında genellikle merak edilen sorulardan birisi Adaçayı nasıl kurutulur sorusu olmaktadır. Adaçayını hazırlamadan ilk önce kurutma işleminden geçmesi gerekmektedir.

•Adaçayı toplanır, ılık su ile yıkanır. Daha sonra bir havlu kâğıda sarılarak kese kağıdının içine ağzı bağlanarak kurutulması sağlanır.

•Daha sonra kurutulan adaçayını su dolu bir tencereye ilave edin.

•İlave edilen adaçayının 5-7 dakika demlenmesini bekleyin.

•Demlenen adaçayını süzdükten sonra limonla, balla tatlandırarak tüketebilirsiniz.

•Her gün bir çay bardağı adaçayını rahatlıkla tüketebilirsiniz.

ADAÇAYI NEYE İYİ GELİR?

•Adaçayı depresyona iyi gelir.

•Adaçayı zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

•Adaçayı beyin fonksiyonlarını geliştirmeye iyi gelir.

•Adaçayı karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

•Adaçayı sindirim sistemine iyi gelmektedir.

•Cilt sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

•Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına ve güçlenmesine iyi gelmektedir.

ADAÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Aromatik bir kokusu, cilde iyi gelen yağı ve lezzetli çayı ile bilinen adaçayının cilde, saça olan faydasının yanı sıra diyet listenize ekleyebileceğiniz bir besin ürünü de olmaktadır. Adaçayı idrar söktürücü ve ödem atan bir bitki türüdür. Bu özelliği sayesinde kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Bu bitki uyarıcı özelliği sayesinde metabolizmayı da hızlandırarak kalori yakmaya olanak sağlamaktadır.

ADAÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Şifa kaynağı olan bu bitki türü kadın sağlığı için en uygun doğal kaynaklardan biri olmaktadır. Adaçayı, adet ve menopoz semptomlarını hafifletir ve iltihabı, ağrıyı ve sıvı kaybını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

ADAÇAYI GARGARASI NASIL YAPILIR?

Adaçayını boğaz ağrısı, ağız içi iltihaplar ve bakterilerden temizlemek için adaçayı gargarası yaparak kurtulabilmenize olanak sağlamaktadır. Adaçayı gargarası için yaklaşık bir su bardağı suda dört-beş gram kurutulmuş adaçayını kısık ateşte on dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen adaçayını günde 2-3 kez gargarasını yaparak kullanabilirsiniz. Ayrıca ağız kokusunu da dindirmeye yardımcı olmaktadır.