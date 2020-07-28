Etleri büyük parçalar halinde dondurun

Bu yıl Covid- 19 etkisi altında bir bayram geçireceğiz ve doğal olarak da akıllarda birçok soru işareti var. 'Kurban etlerinden virüs bulaşır mı? Eti nasıl pişirmemiz gerekir?' gibi soruların cevaplarını merak ediyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, Kurban Bayramı'nı sağlıklı geçirebilmenin yollarını anlattı…Bu zamana kadar gıdalardan virüs bulaştığına dair bir veri olmadığını söyleyebiliriz. Virüsün hapşırma, öksürme gibi durumlarda damlacık yoluyla bulaştığını biliyoruz. Ama dikkat edilmesi gereken durum şu ki; etler her zaman mikrobiyolojik açıdan risk taşır ve bu yüzden de satın aldığımız yerin güvenilirliği, depolama koşulları ve pişirme sıcaklığı gibi konulara dikkat etmemiz gerekir.Etten kaynaklı virüs bulaşmadığını söylesek de tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hayvanları satın alırken gireceğimiz ortamların kalabalık olması, kesim işlemlerinde görev alacak kişilerin ve ortamın hijyeni, hızla soğuk hava depolarına kaldırılması, yaz aylarına gelen bayramda etlerin sıcak havada bekletilmeden buzdolabına kaldırılması çok önemli.Diğer bir önemli konu da etleri pişirme sıcaklığı. Etlerin en az 75˚C ve üzerindeki sıcaklıklarda pişirilmesini öneriyoruz.Etler parçalandıktan sonra en fazla 4 derecede, buzdolabının alt raflarında muhafaza edilmeli. Daha uzun süreler saklanacaksa da -18 derecede saklanmalıdır.Etin büyük parçalar halinde saklanması önemlidir çünkü ne kadar küçük parçalara ayrılırsa risklere o kadar açık olur.Bu dönem et ve tatlı tüketiminin arttığı bir dönem. Bu yüzden kronik hastalıkları olanların ve kalp-damar, diyabet, tansiyon ve böbrek hastalıkları olanların dikkat etmesi gerekiyor.Sindirimi zorlaştırmaması açısından kurban kesildikten sonra etin en az 24 saat bekletilmesi gerekir.Pişirme yöntemi olarak haşlama, fırın, ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli.Etler sebzelerle, salatayla ya da ayran, cacık, yoğurt ile birlikte tüketilmelidir.Sakatattan uzak durulmalıdır.Etlerin yanında asitli, şekerli içecekler tüketilmemelidir.Saklanan etlerin kullanılmaya yakın kıyma haline getirilmesi uygun olacaktır. Tüketilmeden önce etlerin mutlaka dinlendirilmesi gerekir.Çözülen etler tekrar dondurulmamalıdır. Dondurulmuş etler kesinlikle dışarda bekletilerek çözdürülmemeli, buzdolabının alt raflarında çözdürülmelidir. Aslında bu, dondurulmuş besinler için geçerli bir kuraldır. Bu yüzden de dondurulacak etleri tüketeceğimiz porsiyonlarda dondurmamız çok önemlidir.Etlerin kesildiği tahtalarda meyve ve sebze doğrama işlemleri yapmamaya dikkat edilmelidir.