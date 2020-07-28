Glutensiz beslenme örnek menü listesi: Glutensiz beslenme diyeti nasıl yapılır?

Gluten, gastrointestinal sistemden yani mide ve bağırsak kanalı yoluyla sindirimi kolay bir protein türüdür. Ancak gluten bazı insanların bağırsak sisteminde hassasiyete neden olabilir ve sindirilemeyebilir. Şişkinlik, hazımsızlık, gaz şikayetleri ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Glutenin sindirilememesi Çölyak hastalığı olarak tanımlanır. Çölyakta glutenin ince bağırsağın astarı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Daha sonra meydana gelen bu hasar, besinlerin emilimini de olumsuz yönde etkiler.

Glutensiz beslenme nedir?

Sağlık sorunlarından kaçınmak ve besinlerden faydalanmak için bağırsak hassasiyeti olan kişilerin diyetinden glütensiz gıdalar çıkarılmalı ve glutensiz bir diyet planı oluşturulmalıdır. Semptomlar kaybolana ve bu sağlık sorunları tekrarlamayana kadar glutensiz diyet uygulanmalıdır.

Gluten, gastrointestinal sistemden yani mide ve bağırsak kanalı yoluyla sindirimi kolay bir protein türüdür. Ancak gluten bazı insanların bağırsak sisteminde hassasiyete neden olabilir ve sindirilemeyebilir. Şişkinlik, hazımsızlık, gaz şikayetleri ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Glutenin sindirilememesi Çölyak hastalığı olarak tanımlanır.

Glutensiz gıdalar nelerdir?

Glutensiz beslenme diyeti için tüketilmesi gereken besinleri ve gıdalar şunlardır:

Taze meyve ve sebzeler

Kuru fasulye, soya fasulyesi, nohut, barbunya, mercimek gibi bakliyat çeşitleri

Peynir, yoğurt, ayran, kefir, süt gibi az yağlı süt ve süt ürünleri

Kırmızı et, hindi eti, yumurta, tavuk, balık ve diğer deniz ürünleri gibi protein kaynakları

Fındık, badem, ceviz gibi işlenmemiş kabuklu kuruyemişler

Patates, pirinç, mısır, karabuğday, kinoa, keten ve chia tohumu gibi tahıl grubunda yer alan besinler

Mısır, soya, pirinç, patates ve fasulyeden yapılmış glutensiz unlar

Mısır ve patates nişastası

Tüm katı ve sıvı yağlar

Toz, beyaz ve esmer şeker

Gluten içeren gıdalar nelerdir?

Glutensiz beslenme diyeti yapacak kişilerin bu besinlerden uzak durması gerekmektedir:

Arpa, buğday, çavdar ve yulaf

Vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmiş unlar

Pastanelerde satılan kek, börek, poğaça gibi hamur işleri

Tam buğday unu, graham unları, kepekli uni galeta unu

Hazır çorba ve bulyonlar

Müsli, kahvaltılık gevrekler, baharatlı pirinç karışımları ve krakerler

Malt, malt içeren bira ve votka gibi içecekler

İrmik, makarna, noodle bulgur, şehriye ve kuskus

Glutensiz beslenme kilo verdirir mi?

Yapılan araştırmalarda; normal beslenme ile glutensiz beslenme arasında kilo açısından belirli bir fark olmadığı belirlenmiştir. Günümüzde glutensiz beslenme diyeti tercih eden kişi sayısı artmaktadır. Ancak glutensiz beslenme;

genel sağlığın iyileştirilmesinde,

gelişmiş bağırsak sağlığında,

fiziksel performansın artırılmasında doğrudan etkiye sahip olduğu kanıtlanmamıştır.

Glutensiz beslenme diyetinin zayıflamada doğrudan etkisi yoktur. Ancak glutensiz diyet programı ile ayda ortalama 3-5 kilo zayıflık beklenir. Verilen bu kilolar genellikle yağdandır ve önemli olan bu süreçte verilen kiloların geri alınmamasıdır. Fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı olan yavaş ve kalıcı kilo kaybıdır. Bunu unutmamak gerekir.

Glutensiz beslenme diyeti yapacak kişilerin diyet programında tüketeceği besinleri alırken mutlaka etiket okuma alışkanlığı edinmesi gerekmektedir. Paketin üzerindeki etikette besinin içeriğinde bulunan yağ ve şeker değerlerine mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir.

Glutensiz beslenme ne işe yarar?

Gluten diyetine ihtriyaç duyan insanların birtakım rahatsızlıkları vardır. Çölyak hastalığı olan insanlar, glutenin sebep olduğu kronik iltihaplanmayla sindirim sistemlerindeki dokulara zarar vermektedir.

Bu hastalığa sahip insanlar az miktarda tükettikleri gluten yüzünden şişkinlik, kramp veya deri döküntüleri gibi sorunlar yaşarlar. Çölyak hastalığı olan insanlar demir eksikliği anemisine sahip olabilir ve laktoza tahammülsüz hale gelebilirler. İnce bağırsak biyopsisi kullanılarak ve kan testleri sonucu çölyak hastalığı olup olmadığı teşhis edilir. Glutensiz beslenme diyeti, bu sorunların azalmasına, hatta yok olmasına yardımcı olur.

Glutensiz beslenme faydaları nelerdir?