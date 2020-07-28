Erken gebelik belirtileri nelerdir? Hamilelik ilk haftalarda nasıl anlaşılır? İşte ilk ay hamilelik belirtileri

Adet gecikmesi ve benzeri hamilelik belirtilerinin ortaya çıkması ile birlikte pek çok kadının aklına ilk olarak "Hamile miyim?" sorusu gelir. Öncelikle hamilelik öncesi dönemde ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal değişimler dolayısıyla kadınların aklına bu sorusunun gelmesi doğaldır. Fakat hamileliğin yol açtığı pek çok belirtinin farklı durumlar dolayısıyla ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla bu belirtilerin doğru bir şekilde gözlemlenmesi ve bu gözlem doğrultusunda hekime başvurulması gerekir.
Hamileliğin ilk ay belirtileri aslında halk arasında da çok dile gelen bir durumdur. Kusma, mide bulantısı, adet gecikmesi gibi durumlar en bilindik hamilelik belirtileridir. Hamile kadın nasıl olur? Gebe olduğunu nasıl anlarsın? Diye merak ediyorsanız işte o belirtiler.
Yukarıdaki belirtiler sizde görülüyorsa hamilelik testi yaptırmakta fayda var. Hamilelik testinde çift çizgi görülürse hamilesiniz demektir.
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Erken adet görme hamilelik belirtisi midir? Sorusu da popüler olmaya başladı. Erken adet görme hamilelik belirtisi değildir. Adet gününün gecikmesi ile belirti başlar.
Adet gününün gecikmesi halk arasında hamilelik belirtisi olarak süre gelmiştir. Hamilelik belirtisi olacağı gibi normal bir adet düzensizliği de olabilir. Ya da adet gününü takip etmeyenler adet gününü karıştırmış da olabilirler. Bu noktada anne olmak isteyen adaylar adet günlerini düzenli takip etmeli ve hamilelik testini uygulamalıdır. Adet günü en az 5 ila 10 gün gecikmiş anne adayları hamilelik testi uygulayabilirler. Gebelik en erken ne zaman belirti verir? Sorusuna yanıt için kesin bir kural yoktur. Bazı anne adayları ilk hafta da hissederken bazıları 4. Hafta da fark etmektedirler. Ortalama olarak ise 4. Haftada ortaya çıkmaktadır.
Hamileyim ama belirti yok diyorsanız; böyle durumların olması doğaldır. Belirtiler kişiden kişiye değişen durumdur. Bazı anne adayları çok sorun yaşamadan hamilelik geçirebilmektedir.
Hamilelik testinin iki türü vardır, idrar ve kan tahlili. Eğer evde hamilelik testi yapmak istiyorsanız, adet sürenizin geçtiğini anladığınızda idrar testi uygulayabilirsiniz. İdrar testlerinde bazen yanlış sonuç çıkabilmektedir. Bu yüzden 1-2 hafta arayla tekrar uygulayabilirsiniz. Eğer daha hızlı ve kesin sonuç istiyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan kan testi yaptırabilirsiniz.
Hamile kalmayı planlığınız zaman ilk iş, bir takvim oluşturup adet günlerinizi düzenli olarak takip etmelisiniz. Gebelik haftası hesaplama işlemi adet takvimine göre düzenlenir. Hamilelik döneminde her hafta farklı bir belirti olacağı için bu süreçleri not almak ve düzenli takibini sağlamak sağlıklı hamilelik dönemi geçirmenizi sağlar.
Gebelik haftası hesaplama ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.Gebelik hesaplama: Kaç haftalık hamile olduğunu hesapla!