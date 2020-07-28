PRP tedavisi nedir, nasıl yapılır? PRP tedavisi ne işe yarar?

Plazma durumu hücre büyümesini destekleyen çeşitli proteinler de içermektedir. Bunun sonucunda araştırmacılar tarafından, plazmayı kandan izole ederek ve konsantre ederek platelet hücreleri bakımından daha zengin bir plazma olan PRP adlı kan bileşenini elde edilmiştir. Bu durum PRP'nin zarar görmüş olan dokulara enjekte edilmesi sayesinde vücutta yeni, sağlıklı hücrelerin büyümesini teşvik eden bir tıp alanındaki gelişmelerden birisidir. Bu PRP'nin hasarlı dokuda göstermişi olduğu iyileşmeyi desteklediği de düşünülmektedir. Doku büyüme faktörleri, hazırlanan konsantre enjeksiyon maddesinde daha yoğun olduğu için, vücut dokularındaki iyileşme hızlanır ve hücrelerde yenilemem meydana gelmesine yardımcı olan bir tedavi yöntemdir. PRP Tedavisi kaç seansta tamamlanır, yan etkisi var mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. PRP Tedavisi kimlere yapılmaz? İşte detaylar.

PRP NEDİR?

PRP olarak bilinen İngilizce olarak Platelet rich plasma'nın baş harflerinden oluşan bir kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemine PRP adı verilmektedir. Bu elde edilen plazma, "platelet" denilen hücrelerden oldukça zengin olmaktadır. PRP tedavisi sayesinde hücreler yenilenir ve iyileşmeyi teşvik eden bir bilimsel gelişmedir.

PRP TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

PRP işlemi olarak bilinen bu gelişme uzman doktorlar tarafından uygulanması gereken bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Bu yöntemde öncelikle hastadan alınan kan steril şartlarda özel bir tüpün içine konulması gerekiyor. Daha sonrasında kan içinde jel bulunan tüpe yerleştirilir. Ardından se santrifüje konulan tüpteki kanın içindeki maddeler 5 ve 8 dakika içinde ayrıştırılmaktadır.

PRP TEDAVİSİ NE İŞE YARAR?

Platelet ya da trombositler olarak bilinen kısaca PRP tedavisi aslında vücutta bir yaralanma olduğunda bünyelerindeki büyüme faktörleri ve diğer pek çok yara iyileştirici faktörle yaralanma bölgesine giden ve hasarı tamir eden ve dokuyu iyileştiren hücreler olarak bilinen tamamen doğal bir tedavi yöntemidir. Kısaca bu yöntem hasarlı alanda meydana gelen onarımı başlatan ve uyaran hücreler bu plateletler olarak bilinmektedir. Ayrıca ön çapraz bağ yırtığı prp tedavisi ile onarımı yapılmaya da yardımcı olmaktadır. Bu yöntem sadece dokuları iyileştirmeye değil ayrıca kırışıklık, leke oluşumları, sivilce ve yara izleri, cilt çatlakları, bağ yırtıkları ve saç dökülmelerinde de kullanılan faydalı bir yöntemdir.

PRP TEDAVİSİ KAÇ SEANSTA TAMAMLANIR?

Bilimsel anlamda popüler bir tedavi yöntemi olan bu buluş PRP herkesin dikkatini çeken ve büyük bir talep olan bir tıbbi tedavi yöntemidir. PRP seansları genellikle 2 hafta aralıklarla uygulanmaktadır. Ayrıca kişinin ihtiyacına ve hastalığına göre ortalama 3 ve 8 seans şeklinde olacak şekilde planlanmaktadır. prp saç tedavisi yaptıranlar ve cilt gençleştirme için mezoterapi ile kombine edilebilmektedir.

PRP'NİN YAN ETKİSİ VAR MI?

PRP olarak bilinen bu tedavi yönteminin en önemli özelliği ise yan etkisinin bulunmamasıdır. Diğer bütün enjeksiyonlarda bir takım yan etkiler bulunmaktadır, fakat PRP tamamen doğal bir tedavidir ve yan etkisi yoktur. Sadece yapıldıktan sonra birkaç saat süren geçici meydana gelen ağrılar olmaktadır. Enjeksiyonun yanlış uygulanmasına bağlı bir takım yan etkiler oluşabilmektedir.

PRP TEDAVİSİ KİMLERE YAPILMAZ?

PRP tedavisi olarak bilinen hasar görmüş dokuyu iyileştiren tamamen doğal olan bu işlem bazı kişilere yapılması sakıncalıdır. Bu kişiler genellikle; Kan sulandırıcı alanlara, kanser hastalığı olanlara, kan hastalığı yani anemi olanlara, otoimmün hastalığı olanlara, yapılacak alanda enfeksiyon ve iltihap olanlara ayrıca hamile ve emziren annelere uygulama yapılması sakıncalı ve tehlikelidir.