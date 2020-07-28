Uyuz tedavisinde sirke kullanımı: Evde uyuz tedavisi için sirke nasıl kullanılır?

Gündelik hayatımızda hemen hemen her insanın karşılaşabileceği bir rahatsızlık olan uyuz hastalığı bilimsel adı sarcoptes scabiei olarak bilinen bir mikroskopik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir rahatsızlık durumudur. Bu sağlık sorununda uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakmaktadırlar. Bunun sonucunda deride bir alerjik tepkimeye, ağır kaşıntıya ve döküntüye neden olabilmektedir. Bu sorundan vatandaşlar nasıl kurtulabileceklerinin yolunu aramaktadırlar. Bu uyuz tedavisinde sirke kullanımı ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Uyuz tedavisinde beyaz sirke nasıl kullanılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Uyuz böceği nasıl ölür, kolonya iyi gelir mi? İşte detaylar.

UYUZ TEDAVİSİNDE BEYAZ SİRKE NASIL KULLANILIR?

Uyuz hastalığı olarak bilinen akar böceklerinin neden olduğu bir deri hastalığıdır. Bilimsel adı ile skabies olarak tanımlanan, uyuz böceği olarak bilinen sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıktan evde yapabileceğiniz yöntemler ile kurtulmak mümkündür. Sirke olarak bilinen her derde deva olan kullanım alanı ile de geniş bir alana sahip olan sirkelere ayrıca uyuz hastalığına da iyi gelen faydalı bir besindir. Özelliklede beyaz sirke olarak bilinen bu sirke çeşidi uyuzu önlemektedir.

Beyaz sirke çeşidi cildin pH dengesini değiştirir ve bu değişiklik uyuz parazitlerini öldürmeyi sağlar. Bunun için yapmanız gereken; Öncelikle bir su bardağı beyaz sirke ile yine aynı oranda suyu homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırın. Daha sonra bir pamuk parçasını bu karışım ile ıslatarak 5 dakika kadar kaşıyan bölgede tutun. Ardından durulayabilirsiniz. Uyuz tedavisinde sirkeli su kullanmak kısa sürede bu kaşıntıya neden olan uyuz böceklerini öldürür ve oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

ELMA SİRKESİ UYUZA İYİ GELİR Mİ?

Yaygın bir cilt sorunu olan uyuz hastalığı cildimizde kaşıntıya ve deride dökülmelere neden olmaktadır. Uyuz hastalığı 0,3 ile 0,5 mm boyutunda olan ve gözle görülmesi mümkün olmayan akarın neden olduğu uyuz hastalığı, akarın cilde girmesi ile meydana gelmektedir. Bu rahatsızlık için elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bu sirke hem kaşıntıyı engeller hem de uyuz böceğini öldürmeyi hedefler. Elma sirkesi olarak bilinen bu sirke çeşidi antiseptik ve antibakteriyel özelliğe sahip olması ile derinin pH dengesini düzenleyerek zarar görmüş olan deriyi iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

UYUZ BÖCEĞİ NASIL ÖLÜR?

Toplumda görülebilen bir rahatsızlık türü olan uyuz hastalığı cilde yerleşen akarların deride toplanması sonucu meydana gelmektedir. Bu akarlar cildin üst katmanlarında tüneller açarak ilerleyen bu böcekler, yaklaşık 4 ile 8 hafta kadar yaşamaktadırlar. Fakat bir süre boyunca açtığı tünellere yumurta ve dışkı bırakır ve burada çoğalmaya devam ederler. Bu durum şiddetli kaşıntıya neden olmaktadır. Bu konuda vatandaşlar nelerin uyuz böceğini öldürebileceklerini merak etmektedirler.

Uyuz böceğini öldürmeyi sağlayanlar şu şekildedir;

•İlk olarak en bilinen yöntem sirkedir. Özelliklede beyaz sirke daha kuvvetli olduğundan dolayı anında uyuz böceklerini öldürür ve cildinizi rahatlamaya yardımcı olur.

•Bir diğer yöntem çay ağacı yağdır. Bu çay ağacı antiparazitik, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olmasından dolayı cildinizde kaşınana bölgeye sürdüğünüz takdirde kısa sürede cildinizdeki akarları öldürür ve cildinizi ferahlatır.

•Zerdeçal olarak bilinen şifa deposu olan bu bitki türü her türlü hastalıklara karşı mucizevi bir besin öğesidir. Ayrıca zerdeçal bitkisi cildinizdeki karlar ile de savaşmaktadır. Cildinize püre halinde getirerek sürüp, 5 dakika bekleyin daha sonra durulayınız. Kısa süre içerisinde uyuzlar kurtulabilirsiniz.

•Yüzyıllar boyunca insanlar için büyük bir önemi olan gıda maddelerinden tuz içeriğindeki minareller ile cildinizdeki uyuz böceklerini öldürmeyi sağlar.

• Son olarak da uyuz böceklerini öldürmeyi sağlayan bir diğer yöntem ise Aloe Vera bitkisinin Jelidir. Bu bitki türünün yaprağında bulunan jelde antiseptik, anti-mikrobik ve mantar karşıtı özellikler bulunmaktadır. Bu sayede cildi temizlemesi ve ölü hücrelerden arındırması ile bilinen bu jel ayrıca kaşınan bölgeye sürüp 5 dakika kadar beklettiğiniz zaman kaşıntıyı keser ve kaşıntıya neden olan uyuz böceklerini öldürmeyi sağlar.

KOLONYA UYUZA İYİ GELİR Mİ?

Uyuz hastalığı olarak bilinen hayatınızı maf eden aşırı kaşınma hissi ve deride dökülmelere neden olan bu durumda kaşınan bölgeye kolonya dökme k kaşıntıyı kesecektir