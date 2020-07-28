Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...

BAYAT YUMURTA KIRILDIĞINDA...

Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.