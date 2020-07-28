Yüzde yüz hamilelik belirtileri nelerdir? Kesin tanı hamilelik belirtileri ile hamile olduğumu nasıl anlarım?

Hamileliğin ilk belirtileri arasında mide bulantısı ve baş dönmesi yer alır. Adet dönemi geciken veya adet olup normal döngüsünden önce adeti kesilen kadınların 'acaba hamile miyim?' sorusu akıllarına gelir. Öncelikle hamilelikten şüphelenen kadınlar evde yapılan gebelik testlerinden yapabilirler. Yüzde yüz doğru sonuç vermeyen bu testler yanında eğer hamilelik belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir doktora başvurup kan ve idrar testleri de yaptırmalısınız.

HAMİLELİĞİN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet gecikmesi veya adet olmamak hamileliğin ilk belirtileri arasında yer almaktadır. Herhangi bir sebepten de adet gecikmesi yaşanabileceği unutulmamalıdır. Yaşanılan bir stres veya mevsim değişimi de adet gecikmesine neden olabilmektedir. Her adet gecikmesi gebelik belirtisi değildir.

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VAJİNAL AKINTI GEBELİK BELİRTİSİ Mİ?

Gebeliğin ilk birkaç haftasında vajinadan beyaz bir akıntı gelmesi hamilelik belirtileri arasında yer almaktadır. Olağan dışı akıntılar veya ani kasık ağrıları da bu belirtilerin başında gelir. Özellikle ilk haftalardaki hamilelik belirtileri keskin ve net belirtiler olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin koku hassasiyeti, yemeklerden tat alamamak, aniden öğürmek gibi belirtiler hamileliğin ilk haftalarındaki belirtilerdendir.

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SIK İDRARA ÇIKMA EN ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİNDENDİR

Vücudun alışılmışın dışında tepkiler vermeye başlaması hamileliğin belirtileri olarak bilinmektedir. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi rahatsızlıklar en erken hamilelik belirtileri olarak bilinmektedir. Bazı durumlarda idrar yolu enfeksiyonuyla da karıştırılabilen bu belirtiler sıklaştığında mutlaka bir gebelik testi yapılması veya yaptırılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. İdrar kaçırma da en erken hamilelik belirtisi olarak bilinmektedir. Gece uykudan uyanacak kadar sık idrara çıkma ve farkında olmadan idrar kaçırma gebelik belirtileri arasında yer alır.

ADET GECİKMESİNE DİKKAT!

Kadınlar belirli periyotlarda adet olmaktadır. Bazı durumlarda birkaç gün gecikme veya erken adet olma gibi durumlar kadın vücudunda sıklıkla yaşanan bir durumdur. Hamileliğin ilk akla geldiği anlardan biri de adet gecikmesidir. Adet gecikmesiyle başlayan ve vücudun hormonel değişikliklere girdiği o süreç gebelik testi yapılması gerektiğini göstermektedir.

İLİŞKİDEN 10 GÜN SONRA HAMİLELİK BELLİ OLUR MU?

En çok sorulan sorular arasında hamileliğin ilişkiden kaç gün sonra gerçekleştiğidir. Kadının adet döngüsündeki yumurtlama dönemine göre ilişkiden birkaç gün sonra yumurtalık döllenme yaşayabilir. Fiziksel ve hormonel semptomların da yumurtlama döneminde etkili olduğu bilinmektedir. Adet döngüsünü ve yumurtlama dönemini takip etmek çok önemlidir.

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İLK HAFTA HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sürekli uykulu bir hal hamileliğin ilk hafta belirtileri arasında yer almaktadır. Yorgun hissetme, uyku düzeninin bozulması veya aniden gelen uyku gebelik belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin yanı sıra vücutta fiziksel değişimler de başlayabilmektedir. Bu değişimler hamileliğin ilk haftalarında da ortaya çıkabilmektedir.

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GÖĞÜSLERDE HASSASİYET GEBELİK BELİRTİSİ OLABİLİR

Göğüslerde oluşan hassasiyeti acıma hissi ve meme uçlarında büyüme hamileliğin gebelik belirtilerindendir. Adet öncesi göğüslerdeki şişkinliğe benzer fakat daha fazla hassasiyet ve gözle görülür şekilde meme ucunda renk değişimi de bu belirtiler arasında yer almaktadır.