Adaçayı nasıl demlenir? Adaçayının faydaları nelerdir?

Adaçayı bitkisinin faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. İnsan sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan bu bitki ile ilgili olarak birçok araştırma gün içerisinde yapılmaktadır. Nane ailesine sahip olan bitki alternatif tıpta önemli bir yere sahip olmasıyla bilinmektedir. Cilde olduğu kadar beyne ve hafızaya da faydası olduğu uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Bununla ilgili olarak adaçayı zararları ve yan etkileri nelerdir? Sorusunun yanıtı internet üzerinden cevap arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde konu ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz…
Adaçayı ayrıca ruhsal adaçayı yakma veya bulaşmada doğal bir temizlik maddesi, böcek ilacı ve ritüel nesne olarak kullanılır.
Bu yeşil adaçayı bitkisi; taze, kurutulmuş veya adaçayı yağı formunda mevcuttur ve çok sayıda sağlık yararına sahiptir.
1. Çeşitli Besin Maddelerinde Yüksek
Adaçayı sağlıklı bir vitamin ve mineral dozu paketler.
Bir çay kaşığı (0.7 gram) öğütülmüş adaçayı:
Gördüğünüz gibi, az miktarda adaçayı günlük K vitamini ihtiyacınızın % 10'unu karşılar. Adaçayı yararları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Adaçayı ayrıca az miktarda magnezyum, çinko, bakır ve A, C ve E vitaminleri içerir. Bu bitkinin kokusu bilindiği gibi oldukça güzel ve ferahlatıcıdır. Hatta Adaçayı tütsüsü olarak bilinen bir tütsü çeşidi de bulunur bu da ciddi anlamda vücudun rahatlamasını sağlamaktadır. Dahası, bu aromatik baharat, hepsi faydalı sağlık etkilerinde rol oynayan kafeik asit, klorojenik asit, rosmarinik asit, ellagik asit ve rutin içerir
Az miktarda tüketildiği için, adaçayı sadece ufak miktarda karbonhidrat, kalori, protein ve lif sağlar.
2. Antioksidanlar ile yüklü
Antioksidanlar, vücudunuzun savunmasını güçlendirmeye yardımcı olan ve kronik hastalıklara bağlı potansiyel olarak zararlı serbest radikalleri nötralize eden moleküllerdir ( Adaçayı, vücudunuzda antioksidan görevi gören bitki bazlı kimyasal bileşikler olan 160'ın üzerinde farklı polifenol içerir
Klorojenik asit, kafeik asit, rosmarinik asit, ellagik asit ve rutin - hepsi adaçayı içinde bulunur - düşük kanser riski ve gelişmiş beyin fonksiyonu ve belleği gibi etkileyici sağlık yararlarıyla bağlantılıdır
Bir çalışma, günde iki kez 1 bardak (240 ml) adaçayı çayı içmenin antioksidan savunmaları önemli ölçüde artırdığını buldu. Aynı zamanda hem toplam kolesterolü hem de "kötü" LDL kolesterolü düşürdü, ayrıca "iyi" HDL kolesterolü düşürdü
3. Ağız Sağlığını Destekleyebilir
Adaçayı, diş plağını destekleyen mikropları nötralize edebilen antimikrobiyal etkilere sahiptir.
Bir çalışmada, adaçayı temelli bir gargara, diş boşluklarına neden olmasıyla ünlü olan Streptococcus mutans bakterilerini etkili bir şekilde öldürdüğü gösterilmiştir Bir test tüpü çalışmasında, adaçayı bazlı bir uçucu yağın, boşluklara da neden olabilen bir mantar olan Candida albicans'ın yayılmasını öldürdüğü ve durdurduğu gösterilmiştir
Bir gözden geçirme, adaçayı boğaz enfeksiyonlarını, diş apselerini, enfekte diş etlerini ve ağız ülserlerini tedavi edebileceğini belirtti. Bununla birlikte, kapsamlı önerilerde bulunmak için daha fazla insan araştırması gerekmektedir
4. Menopoz Belirtilerini Hafifletebilir
Menopoz sırasında vücudunuz östrojen hormonunda doğal bir düşüş yaşar. Bu çok çeşitli hoş olmayan semptomlara neden olabilir.
Semptomlar sıcak basması, aşırı terleme, vajinal kuruluk ve sinirliliktir.
Menopoz semptomlarını azaltmak için yaygın olarak kullanılan adaçayı kullanılmıştır
Adaçayıdaki bileşiklerin östrojen benzeri özelliklere sahip olduğuna ve beynin belirli reseptörlerine bağlanarak hafızayı geliştirmelerine ve sıcak basmaları ve aşırı terlemeyi tedavi etmelerine izin verdiğine inanılmaktadır
Bir çalışmada, bir adaçayı takviyesinin kullanımı, sekiz hafta boyunca sıcak basma sayısını ve yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı
Bitki çayları genel olarak günde ortalama 1-2 bardaktan fazla tüketilmesi önerilmemektedir.
5. Kan Şekeri Seviyesini Azaltabilir
Ortak adaçayı yaprakları geleneksel olarak diyabete karşı bir çare olarak kullanılmıştır.
İnsan ve hayvan araştırması, kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Bir çalışmada, adaçayı özü, spesifik bir reseptörü aktive ederek tip 1 diyabetli sıçanlarda kan şekeri seviyelerini düşürdü. Bu reseptör aktive edildiğinde, kandaki aşırı serbest yağ asitlerinin temizlenmesine yardımcı olabilir, bu da insülin duyarlılığını geliştirir
Tip 2 diyabetli farelerde yapılan bir başka çalışma, adaçayı çayının, aynı hastalığı olan kişilerde kan şekerini yönetmek için reçete edilen bir ilaç olan metformin gibi davrandığını buldu
İnsanlarda, adaçayı yaprağı ekstresinin başka bir anti-diyabet ilacı olan rosiglitazon ile benzer bir etki ile kan şekerini düşürdüğü ve insülin duyarlılığını geliştirdiği gösterilmiştir
Bununla birlikte, adaçayı bir diyabet tedavisi olarak önermek için hala yeterli kanıt yoktur. Daha fazla insan araştırması gerekiyor.
6. Beyin Sağlığını Destekleyebilir
Adaçayı, beyninizi ve hafızanızı çeşitli şekillerde desteklemeye yardımcı olabilir.
Birincisi, beyninizin savunma sistemini tamponladığı gösterilen antioksidanlar olarak işlev görebilen bileşiklerle yüklüdür
Ayrıca, bellekte rolü olan kimyasal haberci asetilkolinin (ACH) bozulmasını durdurduğu görülüyor. ACH seviyeleri Alzheimer hastalığında düşmektedir
Bir çalışmada, hafif ila orta derecede Alzheimer hastalığı olan 39 katılımcı, dört ay boyunca günde 60 damla (2 ml) adaçayı ekstresi takviyesi veya plasebo tüketti.
Adaçayı özü alan kişiler, hafıza, problem çözme, akıl yürütme ve diğer bilişsel yetenekleri ölçen testlerde daha iyi performans gösterdi
Sağlıklı yetişkinlerde, adaçayı düşük dozlarda hafızayı geliştirdiği gösterilmiştir. Daha yüksek dozlar ayrıca ruh halini ve uyanıklığı, sakinlik ve memnuniyeti arttırmıştır
Hem genç hem de yaşlı erişkinlerde, adaçayı hafızayı ve beyin fonksiyonunu iyileştiriyor gibi görünmektedir
7. 'Kötü' LDL Kolesterolü Düşürebilir
Her dakika, ABD'de birden fazla kişi kalp hastalığından ölüyor (26 Güvenilen Kaynak).
Yüksek "kötü" LDL kolesterol, üç Amerikalıdan birini etkileyen önemli bir kalp hastalığı risk faktörüdür
Adaçayı, arterlerinizde birikebilecek ve potansiyel olarak hasara neden olabilecek "kötü" LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
Bir çalışmada, adaçayı çayı günde iki kez tüketmek, sadece iki hafta sonra "iyi" HDL kolesterolü yükseltirken "kötü" LDL kolesterolü ve toplam kan kolesterolünü düşürdü
Diğer bazı insan çalışmaları, adaçayı özütü ile benzer bir etkiyi göstermektedir
8. Bazı Kanserlere Karşı Koruyabilir
Kanser, hücrelerin anormal şekilde büyüdüğü önde gelen bir ölüm nedenidir.
İlginç bir şekilde, hayvan ve test tüpü çalışmaları, adaçanın ağız, kolon, karaciğer, serviks, meme, cilt ve böbrek dahil olmak üzere belirli kanser türleriyle savaşabileceğini göstermektedir
Bu çalışmalarda, adaçayı özleri sadece kanser hücrelerinin büyümesini bastırmakla kalmaz, aynı zamanda hücre ölümünü de uyarır.
Bu araştırma cesaret verici olsa da, bilgenin insanlarda kanserle mücadelede etkili olup olmadığını belirlemek için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.
9-11. Diğer Potansiyel Sağlık Faydaları
Adaçayı ve bileşikleri diğer birçok sağlık yararıyla bağlantılıdır.
Bununla birlikte, bu faydalar kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır.
İshali hafifletebilir: Taze adaçayı ishal için geleneksel bir ilaçtır. Test tüpü ve hayvan çalışmaları, bağırsağınızı gevşeterek ishali hafifletebilecek bileşikler içerdiğini bulmuştur
Kemik sağlığını destekleyebilir: Adaçayı büyük miktarlarda sunan K vitamini, kemik sağlığında rol oynar. Bu vitaminteki bir eksiklik kemik incelmesi ve kırıklarıyla bağlantılıdır
Adaçayının cilde faydaları; Cilt yaşlanmasıyla mücadele edebilmektedir. Birkaç test tüpü çalışması, adaçayı bileşiklerinin kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileri ile mücadeleye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir
12. Diyetinize ekleyebilirsiniz
Adaçayı çeşitli şekillerde gelir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir. "Adaçayı zayıflatır mı?" sorusu birçok kişi tarafından merak konusu haline gelirken unutulmaması gereken şey şudur hiçbir bitki çayı tek başına zayıflatıcı özelliğe sahip değildir. Sadece sindirim sistemini düzenlediklerinden diyetinize yardımcı etkileri olabilir.
Taze adaçayı yaprakları güçlü bir aromatik tada sahiptir ve yemeklerde en iyi şekilde kullanılır. İşte diyetinize taze adaçayı eklemenin bazı yolları:
Bir tutam adaçayını kaynamış suyun içine atıp birkaç dakika demledikten sonra içebilirsiniz. Bu tarz bitki çaylarını su ile kaynatarak hazırlamak tüm faydasının yok olmasını sağlamaktadır.
Kadınların regl dönemlerinde günde bir bardak adaçayı tüketmesinin adet söktürücü etkisi olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Bu nedenle adet söktürücü alternatif tedavi yöntemlerinin başında adaçayı gelmektedir.
Adaçayının yapılan araştırmalar sonucunda anne sütünü ciddi oranda azalttığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle emziren annelerin bu bitkiden uzak durması önerilir.
Adaçayı içeriği sayesinde cilt temizleyici özelliği bulunmaktadır bu nedenle adaçayı yağını seyrelterek yüzünüzü temizleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…
Uzmanlar gebeliğin ilk üç ayında adaçayı ve benzeri bitki çaylarını tüketirken dikkatli olunmasını hatta mümkünse hiç tüketilmemesini vurgulayarak önemli açıklamalarda bulunuyor.
Soğuk algınlığı için en çok kullanılan bitkilerden biri olan Adaçayı östrojen yani kadınlık hormonu içermesi ve içeriğindeki diğer etken maddelerin yan etkileri nedeniyle 2 yaş altındaki çocuklara önerilmemektedir.
Adaçayının tansiyon ile ilgili hiçbir yararı bulunmamakla beraber bazı insanlarda tansiyon yüksekliğine sebebiyet verdiği uzmanlar tarafından söylenmektedir.