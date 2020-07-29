Adaçayı nasıl demlenir? Adaçayının faydaları nelerdir?

Adaçayı bitkisinin faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. İnsan sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan bu bitki ile ilgili olarak birçok araştırma gün içerisinde yapılmaktadır. Nane ailesine sahip olan bitki alternatif tıpta önemli bir yere sahip olmasıyla bilinmektedir. Cilde olduğu kadar beyne ve hafızaya da faydası olduğu uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Bununla ilgili olarak adaçayı zararları ve yan etkileri nelerdir? Sorusunun yanıtı internet üzerinden cevap arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde konu ile ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz…

ADAÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Adaçayı ayrıca ruhsal adaçayı yakma veya bulaşmada doğal bir temizlik maddesi, böcek ilacı ve ritüel nesne olarak kullanılır.

Bu yeşil adaçayı bitkisi; taze, kurutulmuş veya adaçayı yağı formunda mevcuttur ve çok sayıda sağlık yararına sahiptir.

ADAÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

1. Çeşitli Besin Maddelerinde Yüksek

Adaçayı sağlıklı bir vitamin ve mineral dozu paketler.

Bir çay kaşığı (0.7 gram) öğütülmüş adaçayı:

Kalorisi: 2

Protein: 0.1 gram

Karbonhidrat: 0.4 gram

Yağ: 0,1 gram

K Vitamini: Referans günlük alımın% 10'u (RDI)

Demir: RDI'nın% 1.1'i

B6 Vitamini: RDI'nın% 1.1'i

Kalsiyum: RDI'nın% 1'i

Manganezyum: RDI'nın% 1'i

Gördüğünüz gibi, az miktarda adaçayı günlük K vitamini ihtiyacınızın % 10'unu karşılar. Adaçayı yararları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Adaçayı ayrıca az miktarda magnezyum, çinko, bakır ve A, C ve E vitaminleri içerir. Bu bitkinin kokusu bilindiği gibi oldukça güzel ve ferahlatıcıdır. Hatta Adaçayı tütsüsü olarak bilinen bir tütsü çeşidi de bulunur bu da ciddi anlamda vücudun rahatlamasını sağlamaktadır. Dahası, bu aromatik baharat, hepsi faydalı sağlık etkilerinde rol oynayan kafeik asit, klorojenik asit, rosmarinik asit, ellagik asit ve rutin içerir

Az miktarda tüketildiği için, adaçayı sadece ufak miktarda karbonhidrat, kalori, protein ve lif sağlar.

2. Antioksidanlar ile yüklü

Antioksidanlar, vücudunuzun savunmasını güçlendirmeye yardımcı olan ve kronik hastalıklara bağlı potansiyel olarak zararlı serbest radikalleri nötralize eden moleküllerdir ( Adaçayı, vücudunuzda antioksidan görevi gören bitki bazlı kimyasal bileşikler olan 160'ın üzerinde farklı polifenol içerir

Klorojenik asit, kafeik asit, rosmarinik asit, ellagik asit ve rutin - hepsi adaçayı içinde bulunur - düşük kanser riski ve gelişmiş beyin fonksiyonu ve belleği gibi etkileyici sağlık yararlarıyla bağlantılıdır

Bir çalışma, günde iki kez 1 bardak (240 ml) adaçayı çayı içmenin antioksidan savunmaları önemli ölçüde artırdığını buldu. Aynı zamanda hem toplam kolesterolü hem de "kötü" LDL kolesterolü düşürdü, ayrıca "iyi" HDL kolesterolü düşürdü

3. Ağız Sağlığını Destekleyebilir

Adaçayı, diş plağını destekleyen mikropları nötralize edebilen antimikrobiyal etkilere sahiptir.

Bir çalışmada, adaçayı temelli bir gargara, diş boşluklarına neden olmasıyla ünlü olan Streptococcus mutans bakterilerini etkili bir şekilde öldürdüğü gösterilmiştir Bir test tüpü çalışmasında, adaçayı bazlı bir uçucu yağın, boşluklara da neden olabilen bir mantar olan Candida albicans'ın yayılmasını öldürdüğü ve durdurduğu gösterilmiştir

Bir gözden geçirme, adaçayı boğaz enfeksiyonlarını, diş apselerini, enfekte diş etlerini ve ağız ülserlerini tedavi edebileceğini belirtti. Bununla birlikte, kapsamlı önerilerde bulunmak için daha fazla insan araştırması gerekmektedir

4. Menopoz Belirtilerini Hafifletebilir

Menopoz sırasında vücudunuz östrojen hormonunda doğal bir düşüş yaşar. Bu çok çeşitli hoş olmayan semptomlara neden olabilir.

Semptomlar sıcak basması, aşırı terleme, vajinal kuruluk ve sinirliliktir.

Menopoz semptomlarını azaltmak için yaygın olarak kullanılan adaçayı kullanılmıştır

Adaçayıdaki bileşiklerin östrojen benzeri özelliklere sahip olduğuna ve beynin belirli reseptörlerine bağlanarak hafızayı geliştirmelerine ve sıcak basmaları ve aşırı terlemeyi tedavi etmelerine izin verdiğine inanılmaktadır

Bir çalışmada, bir adaçayı takviyesinin kullanımı, sekiz hafta boyunca sıcak basma sayısını ve yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı

Adaçayı ne kadar tüketilmeli?

Bitki çayları genel olarak günde ortalama 1-2 bardaktan fazla tüketilmesi önerilmemektedir.

5. Kan Şekeri Seviyesini Azaltabilir

Ortak adaçayı yaprakları geleneksel olarak diyabete karşı bir çare olarak kullanılmıştır.

İnsan ve hayvan araştırması, kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Bir çalışmada, adaçayı özü, spesifik bir reseptörü aktive ederek tip 1 diyabetli sıçanlarda kan şekeri seviyelerini düşürdü. Bu reseptör aktive edildiğinde, kandaki aşırı serbest yağ asitlerinin temizlenmesine yardımcı olabilir, bu da insülin duyarlılığını geliştirir

Tip 2 diyabetli farelerde yapılan bir başka çalışma, adaçayı çayının, aynı hastalığı olan kişilerde kan şekerini yönetmek için reçete edilen bir ilaç olan metformin gibi davrandığını buldu

İnsanlarda, adaçayı yaprağı ekstresinin başka bir anti-diyabet ilacı olan rosiglitazon ile benzer bir etki ile kan şekerini düşürdüğü ve insülin duyarlılığını geliştirdiği gösterilmiştir

Bununla birlikte, adaçayı bir diyabet tedavisi olarak önermek için hala yeterli kanıt yoktur. Daha fazla insan araştırması gerekiyor.

6. Beyin Sağlığını Destekleyebilir

Adaçayı, beyninizi ve hafızanızı çeşitli şekillerde desteklemeye yardımcı olabilir.

Birincisi, beyninizin savunma sistemini tamponladığı gösterilen antioksidanlar olarak işlev görebilen bileşiklerle yüklüdür

Ayrıca, bellekte rolü olan kimyasal haberci asetilkolinin (ACH) bozulmasını durdurduğu görülüyor. ACH seviyeleri Alzheimer hastalığında düşmektedir

Bir çalışmada, hafif ila orta derecede Alzheimer hastalığı olan 39 katılımcı, dört ay boyunca günde 60 damla (2 ml) adaçayı ekstresi takviyesi veya plasebo tüketti.

Adaçayı özü alan kişiler, hafıza, problem çözme, akıl yürütme ve diğer bilişsel yetenekleri ölçen testlerde daha iyi performans gösterdi

Sağlıklı yetişkinlerde, adaçayı düşük dozlarda hafızayı geliştirdiği gösterilmiştir. Daha yüksek dozlar ayrıca ruh halini ve uyanıklığı, sakinlik ve memnuniyeti arttırmıştır

Hem genç hem de yaşlı erişkinlerde, adaçayı hafızayı ve beyin fonksiyonunu iyileştiriyor gibi görünmektedir

7. 'Kötü' LDL Kolesterolü Düşürebilir

Her dakika, ABD'de birden fazla kişi kalp hastalığından ölüyor (26 Güvenilen Kaynak).

Yüksek "kötü" LDL kolesterol, üç Amerikalıdan birini etkileyen önemli bir kalp hastalığı risk faktörüdür

Adaçayı, arterlerinizde birikebilecek ve potansiyel olarak hasara neden olabilecek "kötü" LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Bir çalışmada, adaçayı çayı günde iki kez tüketmek, sadece iki hafta sonra "iyi" HDL kolesterolü yükseltirken "kötü" LDL kolesterolü ve toplam kan kolesterolünü düşürdü

Diğer bazı insan çalışmaları, adaçayı özütü ile benzer bir etkiyi göstermektedir

8. Bazı Kanserlere Karşı Koruyabilir

Kanser, hücrelerin anormal şekilde büyüdüğü önde gelen bir ölüm nedenidir.

İlginç bir şekilde, hayvan ve test tüpü çalışmaları, adaçanın ağız, kolon, karaciğer, serviks, meme, cilt ve böbrek dahil olmak üzere belirli kanser türleriyle savaşabileceğini göstermektedir

Bu çalışmalarda, adaçayı özleri sadece kanser hücrelerinin büyümesini bastırmakla kalmaz, aynı zamanda hücre ölümünü de uyarır.

Bu araştırma cesaret verici olsa da, bilgenin insanlarda kanserle mücadelede etkili olup olmadığını belirlemek için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

9-11. Diğer Potansiyel Sağlık Faydaları

Adaçayı ve bileşikleri diğer birçok sağlık yararıyla bağlantılıdır.

Bununla birlikte, bu faydalar kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır.

İshali hafifletebilir: Taze adaçayı ishal için geleneksel bir ilaçtır. Test tüpü ve hayvan çalışmaları, bağırsağınızı gevşeterek ishali hafifletebilecek bileşikler içerdiğini bulmuştur

Kemik sağlığını destekleyebilir: Adaçayı büyük miktarlarda sunan K vitamini, kemik sağlığında rol oynar. Bu vitaminteki bir eksiklik kemik incelmesi ve kırıklarıyla bağlantılıdır

Adaçayının cilde faydaları; Cilt yaşlanmasıyla mücadele edebilmektedir. Birkaç test tüpü çalışması, adaçayı bileşiklerinin kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileri ile mücadeleye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir

12. Diyetinize ekleyebilirsiniz

Adaçayı çeşitli şekillerde gelir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir. "Adaçayı zayıflatır mı?" sorusu birçok kişi tarafından merak konusu haline gelirken unutulmaması gereken şey şudur hiçbir bitki çayı tek başına zayıflatıcı özelliğe sahip değildir. Sadece sindirim sistemini düzenlediklerinden diyetinize yardımcı etkileri olabilir.

Taze adaçayı yaprakları güçlü bir aromatik tada sahiptir ve yemeklerde en iyi şekilde kullanılır. İşte diyetinize taze adaçayı eklemenin bazı yolları:

Çorbalara garnitür olarak serpin. Kızartma yemeklerinde bir doldurma içine karıştırın. Adaçayı yağı yapmak için doğranmış yaprakları tereyağı ile birleştirin. Domates sosuna doğranmış yaprakları ekleyin. Omlette yumurta ile servis yapın. Kurutulmuş adaçayı genellikle aşçılar tarafından tercih edilir ve öğütülür, ovulur veya bütün yapraklarda gelir. Kurutulmuş adaçayı kullanmanın bazı yolları: Etler için bir ovmak. Kavrulmuş sebzeler için bir baharat olarak. Daha dünyevi bir lezzet için patates püresi veya kabak ile birleştirilir. Ayrıca adaçayı çayı ve adaçayı özü takviyeleri gibi adaçayı ürünleri satın alabilirsiniz. Birçok kişi gün içerisinde "adaçayı nasıl yapılır?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. İşte demleme önerisi…

Adaçayı nasıl demlenir?

Bir tutam adaçayını kaynamış suyun içine atıp birkaç dakika demledikten sonra içebilirsiniz. Bu tarz bitki çaylarını su ile kaynatarak hazırlamak tüm faydasının yok olmasını sağlamaktadır.

Adaçayı adet söktürür mü?

Kadınların regl dönemlerinde günde bir bardak adaçayı tüketmesinin adet söktürücü etkisi olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Bu nedenle adet söktürücü alternatif tedavi yöntemlerinin başında adaçayı gelmektedir.

Emziren anneler adaçayı içebilir mi?

Adaçayının yapılan araştırmalar sonucunda anne sütünü ciddi oranda azalttığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle emziren annelerin bu bitkiden uzak durması önerilir.

Adaçayı yağının faydaları nelerdir?

Adaçayı içeriği sayesinde cilt temizleyici özelliği bulunmaktadır bu nedenle adaçayı yağını seyrelterek yüzünüzü temizleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

Hamilelikte adaçayı içilir mi?

Uzmanlar gebeliğin ilk üç ayında adaçayı ve benzeri bitki çaylarını tüketirken dikkatli olunmasını hatta mümkünse hiç tüketilmemesini vurgulayarak önemli açıklamalarda bulunuyor.

Adaçayı çocuklara verilir mi?

Soğuk algınlığı için en çok kullanılan bitkilerden biri olan Adaçayı östrojen yani kadınlık hormonu içermesi ve içeriğindeki diğer etken maddelerin yan etkileri nedeniyle 2 yaş altındaki çocuklara önerilmemektedir.

Adaçayı tansiyona iyi gelir mi?

Adaçayının tansiyon ile ilgili hiçbir yararı bulunmamakla beraber bazı insanlarda tansiyon yüksekliğine sebebiyet verdiği uzmanlar tarafından söylenmektedir.