Rdw nedir? Kan tahlilinde rdw düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

RDW değerleri rahatsızlıkların teşhis edilmesinde önemli bir etkendir. RDW testinin sonuçları biraz yüksek veya biraz düşük olması ciddi bir sorun olduğunu göstermez yalnız çok fazla fark olursa diğer değerlerle karşılaştırmalar yapılmalıdır ve herhangi bir rahatsızlık olup olmadığına bakılmalıdır.

RDW Nedir?

RDW, kırmızı kan hücrelerinin hacimsel olarak değişikliğini gösterir. Test sonuçları, diğer kan testleri de incelenerek, anemi olup olmadığının doğrulanmasına fayda sağlar.

RDW testi aneminin altında yatan sebebi öğrenmemize yardımcı olur. Bunlara ek olarak, 2010 yılında yapılan bilimsel araştırmada, test sonuçların 45 yaş üstü için mortalitede önemli bir değer olduğu ileri sürülmüştür.

Aşağıdaki durumlarda RDW testi yapılması gerekebilir:

Baş dönmesi, cilt solması ve uyuşma gibi anemi belirtileri

Cerrahi ya da travma dolayısıyla yaşanan önemli kan kaybı

Kırmızı kan hücrelerini etkileyen hastalık teşhisi konulması

HIV veya AIDS gibi kronik hastalıklar

Demir eksikliği ya da vitamin eksikliği

Orak hücreli anemi gibi ailevi hastalık durumu

Hatalıkların teşhisinde RDW ve MCV değerleri birlikte göz önünde bulundurularak teşhis konulmaktadır. Dolayısıyla RDW değerlerine bakılırken MCV değerleri de bu noktada önemli bir husustur.

RDW Yüksekliği Neden Olur?

RDW'nin çok yüksek olması, demir eksikliği, folat, vitamin ve B12 gibi besinlerin eksikliğini gösterir.

Bu sonuçlar, vücudun yeterli miktarda normal kırmızı kan hücresi üretmediği durumlarda ve ürettiği hücreler olması gerekenden büyük olduğunda makrositik anemi olduğunu gösterir. Bu durum folat ya da B12 eksikliği durumuna bağlı olarak gelişebilmektedir.

Ayrıca normal kırmızı kan hücrelerinin eksikliğini gösteren mikrositik anemiye de sahip olabilirsiniz ve kırmızı kan hücreleriniz olması gerekenden daha küçük olabilir. Demir eksikliği anemisi, mikrositik aneminin önde gelen nedenlerindendir.

Bazı mikrositik anemilerde yüksek RDW ile yüksek MCV oluşur.

RDW yüksekliği, %14.5'in üstünde ise kırmızı hücrelerin çok fazla boyuta sahip olduğunu göstermektedir. Bu birçok farklı nedenden kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu tanımlamak için her bir kırmızı kan hücresinin kan örneğinizde kapladığı ortalama hacim olan MCV'ye ya da ortalama vücut hacmine kıyaslama yapmak önemli bir noktadır. RDW yüksekliği çok nadirde olsa kanser gibi ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Ufak tefek vitamin eksiklikleri B12 eksikliği ya da anemi belirtisi olabilir.

RDW yüksekliğine sebep olan diğer maddeler şunlardır:

Demir eksikliği

Folik asit eksikliği

İmmün hemolitik anemi

B12 vitamin eksikliği

Kemoterapi tedavisi

Kronik karaciğer hastalığı

Herediter sferositoz

MDS (kemik iliği hastalığı- lösemiye dönüşebilir)

Orak hücreli anemi

RDW Düşüklüğü Neden Olur?

Tam kan sayımı testi sonucunda RDW değerinin % 10,2'den az olması RDW düşüklüğü olduğunu gösterir. RDW seviyesinin yüksek olmasının yaygın nedeni anemi olduğu gibi düşük olmasında da yaygın neden yine anemidir. Kırmızı kan hücreleri yetersiz ise makrositer anemi oluşur ve kan tahlilinde RDW düşüklüğü olarak kendini gösterir. Makrositer anemi dolayısıyla kırmızı kan hücrelerinin boyutu olması gerekenden büyüktür.

RDW düşüklüğünün diğer bir sebebi ise mikrositer anemi olarak bilinen kırmızı kan hücrelerinin çok küçük boyutta olması durumudur.

RDW düşüklüğüne sebep olan diğer maddeler şunlardır:

Eklem iltihaplanması

Kronik kansızlık

B6 vitamin eksikliği

Demir emiliminin az olması durumu

Yüksek kan kaybı

RDW düşüklüğü olan kişilerde nefes darlığı, yorgunluk, bitkinlik, ten renginin soluk olması, ishal, kalp çarpıntısı, iştahsızlık ve mide bulantısı belirtileri görülmektedir.

RDW Değeri Kaç Olmalı?

Kırmızı hücre dağılım genişliği normal aralıkları şu şekildedir:

Yetişkin kadınlarda; %11.9 - %15.5

Yetişkin erkeklerde; %11.8 - %15.6

Fakat bazı klinikler RDW normal referans aralığını %11.6 - %14.6 arasında vermektedir.

RDW Kaç Olursa Tehlikeli?

Bu aralıklar dışındaki değerler, besin eksikliği, enfeksiyon ya da başka bir bozukluğa sahip olduğunuz anlamına gelmektedir. Referans aralıkları, testi yapan laboratuvara göre farklılık gösterebilir.