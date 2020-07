Haberler Sağlık Haberleri Et tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar…

Et tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar… "Et iyi bir protein kaynağıdır. Kişi günlük enerjisinin yüzde 12-15'ini proteinlerden sağlamalıdır. Vücudun büyümesi, gelişmesi ve hastalıklara karşı direncinin sağlanabilmesi için proteine ihtiyaç vardır. Ancak et tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar da vardır. Mesela 150 gram yağsız ızgara et yaklaşık 250 kaloridir. Bunu yedikten sonra harcamak için 75 dakika sıkı tempo yürümek ya da 1 saat bisiklete binmek gerekir." diyen İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu et tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı…

