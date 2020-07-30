Regl belirtileri nelerdir? Regl belirtileri ne zaman, kaç gün önceden başlar?

Kadınlarda doğurganlık sağlayan ve rahim içerisindeki kasılmalar ile gerçekleşen kanamalara regl denilmektedir. Hormonal değişiklikler ile kendini gösteren bu regl döngüsü, her ay gerçekleşmektedir. Vücutta bir takım değişikliklere yol açan regl dönemleri başlamadan önce kadınlarda bazı belirtiler görülür. Regl öncesinde görülen bu belirtiler her kadında değişiklik gösterir. Bazı kadınlarda mide bulantısı ile kendini gösterirken, bazı kadınlar ise şişkinlik ve baş ağrısı gibi belirtileri kendisinde gözlemleyebilir. Psikolojik olarak da gerginliğe sebep olabilen bu regl öncesi dönemler, bazı kadınlarda daha şiddetli seviyelerde kendini göstermektedir. PMS ( Premenstrüel Sendrom ) gibi rahatsızlıklara sebep olabilen regl öncesi dönemlerde, kadınların psikolojik veya farmakolojik destek alması gerekebilir. Regl belirtilerini şiddetli ve zor bir şekilde geçiren kadınların bir uzmandan yardım alması tavsiye edilmektedir.

Regl belirtileri nelerdir?

Regl öncesinde en sık görülen belirti baş ağrısıdır. Hormon seviyelerinin düşüyor olması baş ağrısına sebep olabilmektedir. Kadınların yaklaşık yarısında regl öncesi baş ağrısı görülmektedir.

Regl dönemi rahim içi kasılmalarına bağlı olarak karın ağrısı ile geçebilir. Bu bazı kadınlarda hafif bir şekilde seyrederken bazı kadınlarda ise ağrı kesici almayı gerektirecek şiddette gerçekleşebilir. Regl belirtilerinden biri de bu karın ağrılarının regl döneminden 2-3 gün öncesinde başlamasıdır.

Özellikle karın bölgesinde şişkinlik hissi en sık görülen belirtilerden biridir. Bu durumu önlemek için egzersiz ve sağlıklı beslenme tavsiye edilmektedir. Özellikle tuzsuz beslenmek ve bol su içmek regl öncesi şişkinliklerin önlenmesinde oldukça etkili yöntemlerden bazılarıdır.

Regl öncesi dönemde mide daha hassas olabilir. Kadınlarda bu durum iştahsızlık olarak kendini gösterebilir.

Kadınlarda regl öncesi dönemde cinsel isteksizlik görülebilir. Psikolojik ve fizyolojik olarak zor bir şekilde geçirilen bu dönemde cinsel isteksizlik yaşanması normaldir.

Regl belirtilerinden biri de göğüs ağrısı veya göğüs şişmesidir. Regl sürecine girecek olan vücuttaki değişen hormonlar sebebiyle, vücuttaki sıvılar göğüslerde toplanabilir. Bu durum da göğüslerde ağrı ve hassasiyet ile sonuçlanmaktadır.

Bir diğer regl öncesi belirti kasıklarda ağrıdır. Kadınlarda genellikle regl döneminde görülen kasık ağrısı, regl öncesinde belirti olarak da kendini gösterebilir.

En sık yaşanan ve kilo alımına sebep olan regl öncesi belirti, tatlı yeme isteğinin artmasıdır. Regl öncesi dönemde azalan östrojen seviyesinden kaynaklandı düşünülen tatlı tüketme isteği çoğu kadında görülmektedir.

Regl öncesi gerginlik sendromu olarak bilinen PMS ( Premenstrüel Sendrom ), psikolojik ve fizyolojik şikayet ve belirtileri içermektedir. Kadınların %88'inde PMS görülür ve her kadında farklı şiddette kendini gösterir. Yapılan araştırmalara göre vücuttaki magnezyum ve kalsiyum dengesindeki bozukluklar PMS ile sonuçlanmaktadır. Bu yüzden regl öncesi dönem dahil olmak üzere kadınların beslenme düzenine dikkat etmesi tavsiye edilir.

Regl öncesi belirtilerin sebebi nedir?

Kadınların hayatında zorlaştırıcı etkiler ile kendini gösteren regl öncesi dönemler PMS'e sebep olabilmektedir. Bu durumun sebebi tam olarak bilinmemektedir ve birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Vücuttaki hormonal değişiklikler en önemli sebeplerden biridir. Ayrıca beyindeki kimyasal değişikliklerin etkisinden de bahsedilmektedir. Regl öncesi dönemde serotonin molekülünde dalgalanmalar gerçekleşmektedir. Bazı kadınların regl öncesi belirtileri daha şiddetli yaşamasının bir diğer sebebi de vitamin ve mineral değerlerinin düşük olmasıdır.

Regl belirtileri kaç gün önceden başlar?

Regl belirtilerinin ne zaman başlayacağı kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, genellikle regl gününden 4-5 gün kadar öncesinde kendinin göstermeye başlamaktadır. Bazı kadınlarda 1 hafta öncesinden kendini gösteren bu belirtiler bazı kadınlarda ise 10 gün öncesinde görülebilir. Her kadının regl öncesi belirti görmesi şart değildir. Herhangi bir belirti veya huzursuzluk yaşanmadan regl görülmesi mümkündür ve normaldir.

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