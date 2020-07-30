Regl belirtileri nelerdir? Regl belirtileri ne zaman, kaç gün önceden başlar?

Kadınlarda doğurganlık sağlayan ve rahim içerisindeki kasılmalar ile gerçekleşen kanamalara regl denilmektedir. Hormonal değişiklikler ile kendini gösteren bu regl döngüsü, her ay gerçekleşmektedir. Vücutta bir takım değişikliklere yol açan regl dönemleri başlamadan önce kadınlarda bazı belirtiler görülür. Regl öncesinde görülen bu belirtiler her kadında değişiklik gösterir. Bazı kadınlarda mide bulantısı ile kendini gösterirken, bazı kadınlar ise şişkinlik ve baş ağrısı gibi belirtileri kendisinde gözlemleyebilir. Psikolojik olarak da gerginliğe sebep olabilen bu regl öncesi dönemler, bazı kadınlarda daha şiddetli seviyelerde kendini göstermektedir. PMS ( Premenstrüel Sendrom ) gibi rahatsızlıklara sebep olabilen regl öncesi dönemlerde, kadınların psikolojik veya farmakolojik destek alması gerekebilir. Regl belirtilerini şiddetli ve zor bir şekilde geçiren kadınların bir uzmandan yardım alması tavsiye edilmektedir.
Regl belirtileri nelerdir?
Regl öncesi belirtilerin sebebi nedir?
Kadınların hayatında zorlaştırıcı etkiler ile kendini gösteren regl öncesi dönemler PMS'e sebep olabilmektedir. Bu durumun sebebi tam olarak bilinmemektedir ve birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Vücuttaki hormonal değişiklikler en önemli sebeplerden biridir. Ayrıca beyindeki kimyasal değişikliklerin etkisinden de bahsedilmektedir. Regl öncesi dönemde serotonin molekülünde dalgalanmalar gerçekleşmektedir. Bazı kadınların regl öncesi belirtileri daha şiddetli yaşamasının bir diğer sebebi de vitamin ve mineral değerlerinin düşük olmasıdır.
Regl belirtileri kaç gün önceden başlar?
Regl belirtilerinin ne zaman başlayacağı kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, genellikle regl gününden 4-5 gün kadar öncesinde kendinin göstermeye başlamaktadır. Bazı kadınlarda 1 hafta öncesinden kendini gösteren bu belirtiler bazı kadınlarda ise 10 gün öncesinde görülebilir. Her kadının regl öncesi belirti görmesi şart değildir. Herhangi bir belirti veya huzursuzluk yaşanmadan regl görülmesi mümkündür ve normaldir.Hamilelik belirtileri nelerdir? Gebelik belirtileri son adet döngüsünden kaç gün sonra başlar? Hamilelik belirtileri nelerdir? Gebelik belirtileri son adet döngüsünden kaç gün sonra başlar?