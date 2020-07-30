Son dakika: Kurban etinden corona virüsü bulaşır mı? Uzman isim dikkat çeken sözlerle uyardı

KURBAN KESİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pandeminin olduğu bu dönemde kurban kesiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili Prof. Dr. Şükrü Karataş "Geçirdiğimiz Ramazan Bayramına göre Kurban Bayramı SARS'tan 20 kat daha bulaşıcı olan korona virüs açısından daha farklı önlemler almayı gerektirmektedir. Bilindiği gibi Covid-19 virüsü burun, ağız veya gözlerden girer, daha sonra ACE2 adı verilen, protein üreten, hava yollarındaki hücrelere tutunur ve buradan üremeye başlar. Oradan akciğerlere iner. Bu nedenle kurban satışı, kesimi ve dağıtımında özellikle dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bu konuda ilgili mercilerce gerekli önlemler alınacaktır. Ancak vatandaş olarak bizlerin de dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır. Kurbanların sahipleri tarafından satış noktalarına nakledilmesi, satışının yapılması ve daha sonra kesimi ve dağıtımı ve pişirilmesi sırasında gerekli özen gösterilmezse bulaş riskinin doruk noktaya çıkması kaçınılmazdır. Bu bağlamda sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması durumunda riski minimuma indirmek mümkündür" dedi.