Bacak inceltme hareketleri nelerdir? Bacak inceltme egzersizleri nasıl yapılır?

Dünyaya yayılan obezite sorunu ve iş hayatının olumsuz etkileri yani fazla hareketsiz kalınması insanları egzersize yöneltmektedir. Vücutta en belirgin olan bacaklar form durumunu en çok belli eden bölgelerden birisidir. Bacak inceltme hareketleri düzenli yapıldığında hem hızlı hem de etkili sonuçlar almak mümkün. Sağlıklı yollarla evde bacak nasıl inceltilir? detaylarıyla inceledik.

Bacak inceltme hareketleri nelerdir?

Lunge Hareketi

Sumo Squat

Side Lunge Hareketi

Bridge Hareketi

Fire Hydrant Hareketi

Standing Leg Raise Hareketi

Bacak inceltme egzersizleri nasıl yapılır?

Farklı pozisyonlarda gerçekleştirilen; üst bacak inceltme, alt bacak inceltme, iç bacak inceltme ve arka bacak inceltme hareketleri gibi birçok bölge aynı anda form tutturulabilir. Aşağıdaki egzersizleri evde kolayca yapabilirsiniz:

Lunge hareketi ile bacaklardaki selülit oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Ayakta dik bir şekilde durun.

Bir ayağınızı öne doğru getirin.

Diğer ayağınızı geriye doğru esnetin.

Dizler yere değmeyecek şekilde 1-2 saniye bekleyin.

Ayağı değiştirip aynı şekilde uygulayın.

3 setle 15 kez tekrarlayın.

Sumo squat, kalça için etkili bir harekettir ve selülit oluşumunu da engellersiniz.

Ayakta dik bir şekilde durun.

Ayaklarınızı iki yana açın. (Kalça genişliğinden daha fazla olacak şekilde)

Oturur şekilde yavaşça aşağıya inin. 1-2 saniye bekledikten sonra ilk pozisyonunuzu alın.

3 setle 15 kez tekrarlarsanız iç bacaklarınızı çalıştırmış olursunuz.

Side Lunge hareketi, kalça kaslarınızı çalıştırır. Böylece yan bacak kaslarınızın gerilmesi fazladan esneklik sağlayacaktır.

Ayaklarınızı bel hizasına kadar açın.

Sağa doğru eğilin ve vücudunuzu yere doğru eğin.

Vücudun üst kısmı dik olacak şekilde kendinizi ayarlayın.

Bacaklardan güç alarak ilk pozisyonunuza dönün.

Ayağı değiştirip aynı şekilde uygulayın.

3 setle 15 kez tekrarlayın.

Bridge hareketi ile hem bacak hem kalça bölgenizi çalıştırmış olursunuz.

Yere sırtüstü uzanın ve ayaklarınızı yere doğru kırın.

Karın kaslarınız sıkı şekilde kalçanızdan itibaren vücudunuzu yukarı doğru kaldırın.

3 setle 15 kez tekrarlayın.

Fire Hydrant hareketi ile hem karın kasları hem dış bacak kaslarınız hem de kalça bölgenizi çalıştırmış olursunuz.

Yerde ellerinizin ve ayaklarınızın üzerinde durun.

Elleriniz omuz hizasında ve genişliğinde, dizler ise kalça altında ve 90 derece olacak şekilde ayarlayın.

Sırt dik , karın kasları kasılı olacak şekilde sağ kalçanızı vücudun sağ tarafına kaldırın ve sağ diz kalça seviyesine gelene kadar esnetin.

Sağ diz yere değmeyecek şekilde indirin.

Ayağı değiştirip aynı şekilde uygulayın.

Standing Leg Raise hareketi, bacak ve kalça bölgenizin sıkılaşmasını sağlar.

Ayakta düz ve dik bir şekilde durun.

Eller kalçada , dizleri bükmeden sağ ayağınızı sağ dizinizi bükmeden yana doğru havaya kaldırın.

Vücudunuzun dik bir şekilde tutun.

Ayağı değiştirip aynı şekilde uygulayın.

3 setle 15 kez tekrarlayın.

Daha fazla yağ yakmak isteyenler egzersizlere ağırlık da ekleyebilir.

Kas yapmadan alt bacak inceltmek mümkün mü?

Kas yapmadan alt bacak inceltme de mümkün. Bunun için baldır esnetme hareketleri yaparak bacağınızın kalınlaşmamasını sağlayabilirsiniz.

Duvara yaklaşık 75 cm uzaklıkta ayaklarınızı önde çapraz olarak tutun.

Arkadaki ayak parmaklarının öndeki ayak topuğuyla aynı hizada olduğundan emin olun.

Ellerinizi duvara koyup yaslanın.

Arkadaki ayağınızın baldır kasında bir esneme hissedene kadar ağırlığınızı arkadaki ayağa verin.

Gevşeyin.

30 saniye bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün.

Bacak inceltme diyeti nasıl yapılır?

Kusursuz ve ince bir bacak görünümüne sahip olmak istiyorsanız günde 5 öğün tüketmelisiniz. İki ara öğünde tüketeceğiniz yeşil çay yağlarınızı yakmanızda yardımcı olacaktır. Karbonhidrat tüketimini azaltıp yağ ve şekerden de kesinlikle uzak durmanız gerekmektedir. 1 haftada bacak inceltme için aşağıda vereceğimiz malzemelerle sağlıklı ve sıkı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

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Bacak inceltme kürü nasıl uygulanır?

Bacak inceltme kürü için kullanılan malzemelerin en önemli özelliği ödem atıcı ve yağ yakıcı olmasıdır.

Bacak-Basen eritme kürü için malzemeler:

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tutam maydonoz

1 çay kaşığı çörek otu

40-50 gram yağsız lor peyniri

Yapılışı ve sonuç:

Tüm malzemeleri geniş bir kaseye koyup karıştırın.

Salata gibi görünen elde ettiğiniz karışımı 1 hafta boyunca tüketin.

Akşam yemeğinde sadece bu salatayı tüketmenizde fayda vardır.

Hem bacak hem kalça bölgesindeki kilolardan kurtularak daha ince bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Ayrıca bu besinle vücut sağlığınızı da korursunuz.

Elma Sirkesi ile bacak ilceltme kürü için malzemeler:

Bir su bardağı ılık su

Bir tatlı kaşığı bal

İki tatlı kaşığı sirke

Yapılışı ve sonuç:

Sirke ve balı bir bardak ılık suyun içinde iyice karıştırın.

Elde edilen karışımı yemeklerden önce, aç karnına olacak şekilde günde üç öğün için.

Elma sirkesi kürü bel, göbek ve basen bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Bu karışımı içtikten sonra günde yarım saat yürümeniz daha hızlı sonuç almanızda etkili olacaktır.

Tarçın ile bacak eritme kürü için malzemeler:

Bir su bardağı yağsız süt

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Yapılışı ve sonuç:

Bir su bardağının içine süt ve tarçını karıştırıp için.

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez uygulayın.

Yatmadan üç saat önce içilmesi tavsiye edilir.

Bu karışım ile istemediğiniz kilolardan kurtulabilir ve daha ince bacaklara sahip olabilirsiniz.

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