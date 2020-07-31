Cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekeleri için krem, maske, serum ve beslenme önerileri...

Her kadın kusursuz bir cildinin olmasını ister. Genelde kahverengi görünen bu lekelerin giderilmesi için kozmetik ürünlerine başvuruluyor. Fakat kısa vadede bir çözüm gibi görülse de kozmetik ürünlerinin içerisindeki kimyasal maddeler cilde daha da çok zarar verebilmektedir. Cilt lekelerinden kurtulmak için bitkisel çözümler elbette mümkün.

Cilt lekeleri nasıl oluşur?

Güneşe fazla maruz kalmak

Sivilcelerin vücutta bıraktığı renksel koyuluklar

Kortizon içerikli ilaçlar

Hamilelik döneminde yaşanan hormonal değişimler

Doğuştan gelen pigmentasyon hastalıkları

Vitiligo

Genetik faktörler

Cilt lekesi çeşitleri nelerdir?

Melazma: Halk arasında gebelik lekenmesi olarak bilinir.

Seboreik Keratoz: İlerleyen yaşa bağlı oluşan lekeler. Genelde yüz, göğüs ve omuzda zamanla kahverengi ya da siyah renge dönüşür.

Lentigo: Yaşlılık ya da karaciğer lekesi olarak bilinen Lentigo çilden daha koyu bir renktedir.

Cilt lekeleri nasıl geçer?

Cilt lekelerini geçirmek için birçok yol vardır. Hem kimyasal hem doğal yöntemler ile cilt lekelerinizi azaltabilirsiniz. Cilt lekelerine ne iyi gelir aşağıda sıraladık:

Cilt lekelerinin en büyük sebeplerinden biri güneş ışınları olduğu için güneş kremi kullanabilirsiniz. Güneş kremini sadece güneş olduğu zamanlar değil, yaz kış kullanmanızda fayda vardır.

A, C ve E vitaminlerinin leke çıkarıcı özellikleri vardır. Bu vitaminleri hap yöntemi ya da enjekte ederek kullanabilirsiniz.

Cilt lekeleri için krem kullanabilirsiniz. Bunun için doktor tavsiyesi ya da reçete ile alınan kremler, lekelerin azalmasına yardımcı olacaktır.

Siyah noktaları temizlerken salisilik asitli pedlerle sabah akşam cildinizi silebilirsiniz.

Mezoterapi uygulaması cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu uygulama ile deri altına enjekte edilen vitamin sayesinde cilt altı hücreler yenilenmiş oluyor.

Lazer uygulamaları cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olacaktır. Cildin en üst tabakasındaki deri lazer yöntemiyle soyulup alttan sorunsuz ve sağlıklı derinin çıkması sağlanıyor. Sonuç olarak da ciltteki leke görüntüsü yok oluyor.

Cilt lekeleri beslenme ile nasıl geçer?

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenler için aşağıdaki besinleri kullanmakta fayda vardır. Sofranızda bulunduracağınız lifli gıdalar cildiniz için son derece önem arz ediyor. Ayrıca tuz ve şekerin kesinlikle azaltılması gerekiyor. Cilt lekelerinden kurtulmak için mutlaka A, C ve E vitaminlerinin tüketilmesi gerekiyor. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız eğer kesinlikle fast food tüketmeyin! Sağlıklı bir cilt için mutlaka tüketilmesi gereken besinleri sıraladık:

Kırmızı dolma biber

Domates

Havuç

Ceviz

Ispanak

Kereviz

Papaya

Yumurta

Somon

Kuru fasulye

Bitter çikolata

Cilt lekeleri için doğal yöntemler:

Cilt lekelerine çözüm için evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal tariflerle lekelerinizde ciddi azalmalar görebilirsiniz. Bu tarifleri uygularken en önemli husus göz çevrenize kesinlikle sürmemektir.

Aşağıdaki malzemeleri bir kase içerisinde karıştırıp yüzünüze sürün ve 5 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı yogurt

Karbonat ve suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve hemen yğüzünüze sürün. 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

4 tatlı kaşığı karbonat

6 tatlı kaşığı su

Güneş yanığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş yanığı için evde doğal ve bitkisel tedavi çözümleri

Maydonozu doğrayıp 15 dakika boyunca kaynattıktan sonra soğutun. Maydonoz suyunu süzerek içerisine limon suyunu ekleyip karıştırın. Oluşan karışımı bir pamuk yardımıyla her gün yüzünüze sürün.

5 yemek kaşığı taze limon suyu

1 demet maydonoz

Aşağıdaki malzemeleri bir kase içerisinde karıştırıp yüzünüze sürün ve 5-10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

1 çay bardağı salatalık suyu

1 tatlı kaşığı yogurt

1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi

Salatalık suyunu ve şekeri iyice karıştırıp yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

1 çay bardağı salatalık suyu

2 tatlı kaşığı şeker

Cilt lekeleri için serum ve krem

Lekesiz bir görünüme sahip olmak için cilt uzmanlarından öneri alabilir ya da güzellik ürünleri satan mağazalardan cilt lekeleri için krem ve serum alabilirsiniz.

Bacak inceltme hareketleri nelerdir? Bacak inceltme egzersizleri nasıl yapılır?