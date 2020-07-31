Cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekeleri için krem, maske, serum ve beslenme önerileri...

Her kadın kusursuz bir cildinin olmasını ister. Genelde kahverengi görünen bu lekelerin giderilmesi için kozmetik ürünlerine başvuruluyor. Fakat kısa vadede bir çözüm gibi görülse de kozmetik ürünlerinin içerisindeki kimyasal maddeler cilde daha da çok zarar verebilmektedir. Cilt lekelerinden kurtulmak için bitkisel çözümler elbette mümkün.
Cilt lekeleri nasıl oluşur?
Cilt lekesi çeşitleri nelerdir?
Cilt lekeleri nasıl geçer?
Cilt lekelerini geçirmek için birçok yol vardır. Hem kimyasal hem doğal yöntemler ile cilt lekelerinizi azaltabilirsiniz. Cilt lekelerine ne iyi gelir aşağıda sıraladık:
Cilt lekeleri beslenme ile nasıl geçer?
Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenler için aşağıdaki besinleri kullanmakta fayda vardır. Sofranızda bulunduracağınız lifli gıdalar cildiniz için son derece önem arz ediyor. Ayrıca tuz ve şekerin kesinlikle azaltılması gerekiyor. Cilt lekelerinden kurtulmak için mutlaka A, C ve E vitaminlerinin tüketilmesi gerekiyor. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız eğer kesinlikle fast food tüketmeyin! Sağlıklı bir cilt için mutlaka tüketilmesi gereken besinleri sıraladık:
Cilt lekeleri için doğal yöntemler:
Cilt lekelerine çözüm için evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal tariflerle lekelerinizde ciddi azalmalar görebilirsiniz. Bu tarifleri uygularken en önemli husus göz çevrenize kesinlikle sürmemektir.
Aşağıdaki malzemeleri bir kase içerisinde karıştırıp yüzünüze sürün ve 5 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Karbonat ve suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve hemen yğüzünüze sürün. 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Maydonozu doğrayıp 15 dakika boyunca kaynattıktan sonra soğutun. Maydonoz suyunu süzerek içerisine limon suyunu ekleyip karıştırın. Oluşan karışımı bir pamuk yardımıyla her gün yüzünüze sürün.
Aşağıdaki malzemeleri bir kase içerisinde karıştırıp yüzünüze sürün ve 5-10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Salatalık suyunu ve şekeri iyice karıştırıp yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Cilt lekeleri için serum ve krem
Lekesiz bir görünüme sahip olmak için cilt uzmanlarından öneri alabilir ya da güzellik ürünleri satan mağazalardan cilt lekeleri için krem ve serum alabilirsiniz.Bacak inceltme hareketleri nelerdir? Bacak inceltme egzersizleri nasıl yapılır?