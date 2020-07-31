Dukan diyeti listesi örneği! Dukan diyeti nedir, nasıl yapılır?

Dukan diyeti 4 aşamadan oluşmaktadır. Tüm bu aşamalar sırasıyla uygulanmalıdır. Dukan diyetinde kırmızı et, beyaz et, deniz ürünleri, süt ve peynir çeşitleri, sebzeler gibi besinler tüketilmektedir. Diyetin ilk aşamasında 2-7 arasında bir kilo kaybı gerçekleşmektedir. 2. Aşama olan seyir aşamasında ise 1 haftada 2 kilo kadar verilmesi mümkündür. Verilen kilo miktarı yaş, boy, verilmesi planlanan kilo miktarı gibi etkilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Dukan diyeti bilinçli ve planlı bir şekilde uygulanması gereken diyetlerdendir. Uygulanan aşamalarda ne kadar kalmanız gerektiği hedeflenen kiloya göre değişmektedir.

Dukan diyeti aşamaları nelerdir?

Atak ( saldırı ) aşaması: İlk aşama olan atak evresi 10 güne kadar sürebilmektedir. Bu evrede protein alımı gerçekleşir. Yağsız dana eti, balık, jambon, yumurta, süt gibi besinler bu evrede bolca tüketilir. Önemli olan yağsız bir şekilde saf protein alıyor olmaktır. Bu tür saf proteinleri günün her saatinde almanız mümkündür. Karbonhidrat alınması ise tamamen yasaktır. Yalnızca yulaf ezmesi tüketimi serbesttir. İlk evrenin uygulanma amacı hızlı bir şekilde kilo kaybı sağlamaktır. Seyir aşaması: Saf protein tüketimine bu aşamada da devam edilir. Ancak beslenme düzenine yavaş yavaş bir takım sebzeler de eklenir. Mısır, patates, bezelye, fasulye, mercimek gibi karbonhidrat çeşitlerinin ise tüketilmemesi gerekir. Bu evrede kaybetmek istenilen her 1 kilo için 3 gün boyunca bu aşama sürdürülür. İdeal kiloya ulaşıncaya kadar bu evre sürdürmek gerekir. Güçlendirme evresi: Diyet sonrasında verilen kiloların geri alınması sıklıkla yaşanan bir durumdur. Bu evrede amaç verilen kiloların geri alınmaması ve formu korumaktır. Seyir aşamasında verilen her 1 kilo için 5 gün boyunca bu güçlendirme aşaması sürdürülür. Yani seyir aşamasında 1o kilo verdiyseniz güçlendirme aşamasını 50 gün boyunca sürdürmeniz gerekir. Bu evrede protein ve sebze birlikte alınabilir. Koruma evresi: Bu aşamada günde 20 dakikalık yürüyüşler yapılması önerilir. Haftanın her Perşembe gününde saf protein harici bir şey ile beslenilmesi yasaktır. Onun dışındaki her gün ise 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi tüketilir. Bu aşama ömür boyu sürdürülecek olan aşamadır.

Dukan diyeti örnek liste

1. Gün

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta, (yağsız süt ve dana jambon ile hazırlanmış yağsız yumurta)

Öğlen: Yağsız beyaz peynir ve 2 dilim dana jambon, 1 paket sade quark

Akşam: Izgara Dana eti (3 damla sıvı yağ, soya sosu, zencefil, sarımsak, karanfil, karabiber ile sos hazırlanabilir)

2. Gün

Kahvaltı: 1 kase yağsız yoğurt, 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi ( karıştırarak tüketilir )

Öğlen: 200 gr Kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs, 1 paket sade quark ( içerisine1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi eklenmiş)

Akşam: Izgara Balık (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), doğranmış yeşillik salatası

3. Gün

Kahvaltı: 2 yemek kaşığı Yulaf ezmesi ve yağsız süt ile hazırlanmış karışım

Öğlen: 150 gram kıyma ile hazırlanmış omlet, 2 yumurta ile

Akşam: 3 adet yumurta (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), 1 paket sade quark

4. Gün

Kahvaltı: 2 yumurta, 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve yağsız süt ile hazırlanmış omlet

Öğlen: 2 yumurta ile hazırlanmış 1 yemek kaşığı zeytinyağlı salata

Akşam: 200 gr somon balığı, haşlanmış kuşkonmaz veya brokoli

5.Gün

Kahvaltı: 2 yumurta ile hazırlanmış yulaflı omlet ( 2 yemek kaşığı yulaf )

Öğlen: 200 gr Kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs, 1 paket sade quark

Akşam: Izgara Balık (3 damla sıvı yağ ile hazırlanmış), doğranmış yeşillik salatası

Dukan diyeti zararları nelerdir?

Dukan diyeti oldukça katı kurallara sahip bir diyet şeklidir. Bu sebeple motivasyon kırılması yaşanabilir ve çoğu kişi tarafından diyet yarıda bırakılabilmektedir. İlk aşamada hızlı bir şekilde verilen kilonun su kaybı olduğu bilinmektedir. Vücutta kaybedilen su, kabızlık, ciltte kuruluk ve bir takım sindirim sistemi sorunlarına sebep olabilmektedir. Dukan diyetinin bir uzman eşliğinde yapılması bu tür sorunlarla karşılaşma ihtimalini düşürecektir.

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