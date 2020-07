Erken Menopoz Belirtileri Nelerdir? Erken Menopoz Bitkisel Tedavisi

Kadınların yumurtalıklarının iki fonksiyonu vardır. Bunlar yumurta ve östrojen üretmektir. Menopoz ise bunların son bulmasıdır. Erken menopoz kadınların %5 %10 unda gözlemlenmektedir. Menopoz östrojen hormonunun üretilememesi ile ortaya çıkar. Kadınların asla istemediği ve tedavi olmak istedikleri bir durumdur. Peki erken menopozun tedavisi var mıdır? En erken kaç yaşında menopoza girilir? Menopoz ile ilgili tüm merak edilenler bu yazıda...

Erken Menopoz Belirtileri

Menopoz ilerleyicidir. Genel olarak iki adet arasındaki sürenin kısalması ile kendini belli eder ve buna adet düzensizliği denir. Adet düzensizliği yumurtanın azalmasının ilk belirtisidir. Menopozda kendini belli eden pek çok şey vardır. Erken menopoza giren kişiler bu belirtiler ile menopoza girdiğini anlayabilir ve isterse doktora başvurabilir. Erken menopozun belirtileri ise şunlardır:

Ateş basması

Terleme

Kuruluk

Kemik erimesi

Erken Menopoz Bitkisel Tedavi

Menopoz vakti gelince her kadının yaşayacağı bir durumdur. Ancak erken menopoz her kadının başına gelmeyen başına gelenlerin ise mutlu olmadığı bir durumdur. Erken menopoz durumunda çoğu insan tedavi olmak isterler. Ancak ilk olarak evde kendileri tedavi olmanın yolunu ararlar. Peki erken menopozun bitkisel bir tedavisi var mıdır? Neredeyse her rahatsızlığa olduğu gibi erken menopoza da bitkisel bir tedavi vardır. Erken menopozun bitkisel tedavisi ise şudur:

1 tatlı kaşığı adaçayı 200 ml su

Bir bardak kaynar su içerisine 1 tatlı kaşığı adaçayı ilave edilir. Çay 10 dakika bekletilir ve içilir.

Bu kür bir hafta boyunca sabah akşam içilmelidir.

2. hatada gün aşırı sabah akşam içilmelidir.

3. haftada ise 3 günde bir içilmelidir.

4. haftada bu küre ara verilmelidir.

Adaçayı kürü yukarıda anlatıldığı şekilde 3 ay tüketilmelidir.

En Erken Kaç Yaşında Menopoza Girilir?

Erken menopoz denilen yaş 45 yaşından evvel girilen menopozdur. Ülkemizde menopoza girme yaşı genel olarak 50-52 dir. En erken menopoza girme yaşı ise kesin olarak belli değildir. Ancak 45 yaştan evvel girilen her menopoz erken menopoz olarak bilinir. Evde ya da doktoryardımıyla tedavi edilmelidir. Erken menopoz kimsenin memnun kalabileceği bir durum değildir.

30 Yaşında Menopoza Girilir Mi?

Menopoz 45 yaş ve üzeri kişilerde görülür. Hatta ülkemizde 50 yaşına gelmeden menopoza giren kadın sayısı da oldukça azdır. Ancak bazı kadınlarda erken menopoz gözlemlenebilir. Erken menopoz 45 yaş altı kişilerin menopoza girmesine denir. Erken menopoza giren kadınlar 30- 40 yaşlarında olabilirler. Erken menopoza girdiğini fark eden bir kişi hekime başvurmalı ya da evde bitkisel tedavileri denemelidir.

Erken Menopoz Neden Olur?

Erken menopoz kadınların az bir kesiminde görülmektedir. Oldukça üzücü bir durumdur. Erken menopoza girilmesi durumunda kadınların çocuğu olmaz ve bunu hiçbir kadın yaşamayı istemez. Erken menopoza girilmesinin pek çok sebebi vardır. Bunlar ise şöyle sıralanır:

Genetik

Sigara kullanmak

Çok zayıf ya da çok kilolu olmak

Egzersiz yapmamak

D vitamini eksikliği

Kalsiyum eksikliği

Stres

Kimyasallar

Vejetaryen diyet

Kromozomazal nedenler

Otoimmün hastalıklar

Enfeksiyonlar

Kanser tedavisi

Cerrahi nedenler

Erken Menopoz Kaç Yaşında Başlar?

Erken menopozun başlayacağı belirli bir yaş yoktur. Kimi kadınlar 30unda kimi kadınlar ise 40ında erken menopoza girebilirler. Erken menopoz anormal bir durumdur. 45 yaşını geçmeyen kişilerin menopoza girmesi sağlıklı değildir. Erken menopoza giren kişilerin tedavi olması onların yararınadır. Erken menopoza giren kimseler doktora gitmelidir. Doktor tedavisi ile bu durumdan kurtulabilir. Tercihen bitkisel kürler ile de tedavi olabilir.

Erken Menopoz Tedavisi

Erken menopoz istenmeyen bir şeydir. Erken menopoza giren her kadın tedavi olmak ister. Erken menopoz doktora başvurulması sonucunda tıbbi olarak tedavi edilebilir. Aynı zamanda da bitkisel olarak tedavi edilmesi mümkündür.

