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ağacı nerede yetişir? Kaju ağacı hangi iklimde yetişir?

Kaju ağacı sakız ağacıgiller ailesinden olup tropikal iklim bitkisidir. Kaju ağacı daha çok Brezilya'da yetiştirilip Portekizliler tarafından dünyaya tanıtılmaktadır. Bunun sebebi ise 16. Yüzyıl başlarında Portekizliler Brezilya'yı istila ettikleri zaman Kaju meyvesini keşfetmeleri. Bu bitki çeşidinin en yoğun bulunduğu bölge ise Ekvator ve çevresi olarak bilinmektedir. hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyorlar. Kaju meyvesi ağacı nerede yetişir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kaju ağacı hangi iklimde yetişir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 15:14 Son Güncelleme: 31.7.2020 15:37 ABONE OL
Kaju meyvesi ağacı nerede yetişir? Kaju ağacı hangi iklimde yetişir?

Kaju meyvesi olarak bilinen bu bitki türü ülkemizde kuruyemiş olarak tüketiliyor. Kuruyemiş, Kaju meyvesinin uç bölümünde, kabuklu yapının içinde yer alan tomurcuğudur. Kajunun dış kabuğu özel bir alet ile kırılarak içindeki fıstık çıkarılmaktadır. Kaju ağacı ve meyvesi ülkemizde çok zor yetiştiği için fiyatları oldukça yüksektir. Kaju ağacı Türkiye'de yetişir mi? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kaju meyvesi faydaları nelerdir? İşte detaylar.

KAJU MEYVESİ AĞACI NEREDE YETİŞİR?

Kaju meyvesi ağacı daha çok Brezilya'da yetiştirilmektedir. Ayrıca Brezilya dışında; Vietnam, Nijerya, Hindistan ve Fildişi Sahilleri'nde de yetiştirilmektedir. Bu ağacın meyve vermesi için ekvator iklimi gerektiği için bu bölgelerde yetiştirilir. En büyük Kaju meyvesi ihracatı ise Hindistan ülkesinde yapılmaktadır.

KAJU AĞACI HANGİ İKLİMDE YETİŞİR?

Kaju sakız ağacıgiller ailesine üye olan tropikal iklim bitkisi olarak bilinmektedir. Bu ağacın üretimi daha çok tohumla yapılmaktadır. Kaju ağacı tropikal iklimde yetişmektedir. Ayrıca kuraklığa dayansa da soğuğa kesinlikle dayanıklı değildir. Bu sebeple Ekvator iklimine uygun yerlerde yetiştirilir.

KAJU AĞACI TÜRKİYEDE YETİŞİR Mİ?

Kaju ağacı meyvesi ülkemizde yetiştirilmesi zor olan bir bitkidir. Türkiye'nin ikliminden dolayı Kaju ağacı meyvesi yetiştirmek çok mümkün olmamaktadır. Dış ülkelerden ithalatı yapılarak temin edilir.

KAJU MEYVESİ YENİR Mİ?

Kaju tohumundan yetişen Kaju ağacının meyvesi kuruyemiş olarak tüketilmektedir. Kaju fıstığı aslında bir çeşit meyvedir. Bu meyvenin uç bölümünde yer alan kabuklu yapının içindeki bir yerdir. Kajunun dış kabuğu özel bir alet ile kırılarak içindeki fıstık çıkarılmaktadır.

KAJU MEYVESİ FAYDALARI

Kaju ağacı tohumu C harfine benzeyen, yenilebilir kabuklu bir meyve türüdür. Bizdeki adıyla Kaju fıstığının faydaları saymakla bitmiyor. İşte faydaları:

  • Kaju ağacı meyvesi besin değerleri ve içerdiği doymamış yağ asitleri ile kalbi ve damarları korumaya yardımcı olmaktadır.
  • Doğal bir antioksidan olan Kaju ağacı meyvesi serbest radikallerle savaşta vücudu güçlendirir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.
  • Doğal ilaç olan bu meyve kanser ile savaşta güçlü bir silah olarak bilinir. Özellikle de Kaju kolon kanserinde koruyucu etkiye sahiptir.
  • Kaju meyvesi içeriğinde bulunan Çinko, D vitamini ve mineraller sayesinde saç ve cilde faydaları bulunmaktadır. Cilde parlaklık ve güzellik verir, saçların sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzamasına yardımcı olur.
  • Kemiklerin sağlıklı bir şekilde güçlenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Düzenli bir şekilde Kaju meyvesi tüketimi zayıflamaya yardımcı olmaktadır.
  • Zararlı güneş ışınlarından sizleri korumayı sağlar.
  • Diş çürümesini önler ve dişlerinizi sağlamlaştırır.
  • Güçlü bir enerji kaynağıdır.
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Kaju meyvesi ağacı nerede yetişir? Kaju ağacı hangi iklimde yetişir?
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