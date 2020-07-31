Karanfil yağının faydaları nelerdir? Karanfil yağı ne işe yarar?

Karanfilin içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sağlık açısından oldukça faydalıdır. Daha pratik kullanımı için karanfilin yağı üretilmektedir. Hem yemeklerde hem de bazı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Eklem ağrılarına iyi gelmesi, şeker hastalığına tedavisinde kullanılması bu yağın en bilindik özelliklerindendir. Karanfil bitkisi ülkemizde bolca yetiştirilen bir bitki türü olduğu için kolaylıkla bulabilirsiniz. Karanfil yağı nasıl yapılır ve kullanılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Karanfil yağı zararları işte detaylar.
KARANFİL YAĞININ FAYDALARI
Mersingiller ailesinden karanfil ağacı çiçeğinin gonca kısmı karanfil olarak adlandırılmaktadır. Bu bitki türü yağmurlu ve sıcak iklim ağacı olduğundan her zaman yeşil kalmaktadır. Ülkemizde de bolca bulunmaktadır. Karanfil bitkisinin ayrıca kendisi kadar tomurcuğunda yaklaşık %20 esansiyel yağ bulunur. Bu karanfil yağı insan sağlığı için çok faydalıdır. İşte o faydaları:
KARANFİL YAĞI NE İŞE YARAR?
Karanfil bitkisinden elde edilen karanfil yağı faydaları saymakla bitmez. Bunlar arasından, kan dolaşımını iyileştirmekten, inflamasyonu akne oluşumuna ve diş eti rahatsızlıklarını gidermeye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
KARANFİL YAĞI NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
•1 Çay bardağı karanfil
•1 Litre Zeytinyağı
Yapılışı;
1 Çay bardağı karanfil bitkisini blender ile minik minik parçalara ayrınız. Daha sonra içeriğine 1 litre zeytinyağında ilave edip her 15 günde bir güneş ışığında bekletin ya da kaynar bir tencereye koyarak da ısıtabilirsiniz. Ardından süzüp hazır hale getirebilirsiniz.
KARANFİL YAĞI NASIL KULLANILIR?
Karanfil yağını birçok şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yağ hastanelerde sakinleştirici ve uyuşturmak amacı ile kullanılan kuvvetli bir yağdır. Bu karanfil yağı ayrıca diş ağrısına iyi gelmektedir. Diş ağrısı için karanfil yağını bir pamuğa damlatın ve ardından ağrıyan dişinizdeki o bölgeye sürüp bekletin.
KARANFİL YAĞI SİVİLCELERE İYİ GELİR Mİ?
Sağlık dostu ve eşsiz bir kokusu ve tadı olan karanfilin kullanım alanı oldukça geniştir. Ayrıca karanfil yağı cilt bakımı açısından da oldukça faydalı bir besindir. Karanfil yağı akne ve sivilce oluşumunu azaltmada kullanılan bu yağ özellikle ağır sivilceler için 2 diş sarımsak ve karanfil yağını iyice ezin ve cildinize sürerek cildinizdeki akne ve sivilcelerden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bu yağ sayesinde
hem sivilceleri kurutur hem kuruyan sivilcenin leke oluşturmasına engel olur.
KARANFİL YAĞI DİŞ ETİ İLTİHABINA İYİ GELİR Mİ?
Karanfil yağı diş ağrılarına iyi gelmesi ile bilinmektedir. Karanfil yağı ağız ve diş eti iltihabını azalmasına yardımcı olur. Karanfil yağını dişinize ilk olarak top şekline getirilmiş bir pamuğu alın ve karanfil yağının içerisine daldırın. Daha sonra bu pamuğu dişinizde ağrının olduğu bölgeye sürün ve bir süre bekletin.
KARANFİL YAĞI ZARARLARI
Sağlık dostu olan karanfil bitkisinin yağının faydaları olduğu gibi ayrıca zararlarda mevcuttur. Bunlardan ilki ise genellikle aşırı doz, öjenol içeriğinden dolayı alerjik reaksiyonlara veya toksik etkilere sebep olmaktadır. Bir diğer zararı ise; Diş ağrıları için sık ve aşırı dozda kullanıldığı takdirde diş etlerine, deriye, mukoza zarlarına zarar verebilmektedir. Bu sebeple her şeyin aşırı tüketimi zararlı olduğu için gereğinden fazla tüketmemeye özen gösterin daha düzenli bir şekilde kullanın.Kaju meyvesi ağacı nerede yetişir? Kaju ağacı hangi iklimde yetişir? Saçkıran nedir, neden olur? Saçkıran tedavisi nasıl yapılır?