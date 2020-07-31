Menengiç kahvesi nedir, nasıl yapılır? Menengiç kahvesi faydaları

Doğada yaygın bir şekilde bulunan menengiç ağacı bilimsel adı ile Pistacia Terebinthus'dur. İran'a özgü bir bitki türü olduğu için o bölgelerde daha çok yetilir. Ayrıca Fas'ın batı bölgelerinde, Portekiz, Yunanistan olmak üzere Türkiye'de de yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir. Bu bitki türünün en güzel meyvesi menengiç kahvesidir. Menengiç kahvesi faydaları nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Menengiç içindekiler ve daha fazla detaylar...

MENENGİÇ KAHVESİ NEDİR?

Menengiç kahvesi, Latincesi Pistacia Terebinthus olarak bilinir. Menengiç ağacı Türkiye'de Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu bölgelerinin dağlık kırsal bölgelerinde ekimi yapılmaksızın doğal olarak bir şekilde yetişmektedir. Bu ağacın üzerindeki tomurcuklar toplanır ve tüketime hazır hale getirilerek menengiç kahvesi ortaya çıkar. Menengiç kahvesi de yurdun birçok bölgesinde kahvesi yapılarak içilir. Genellikle kış aylarında tercih edilir.

MENENGİÇ KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Sağlık açısından birçok faydası olan menengiç kahvesi yapımı

şu şekildedir:

Öncelikle bir cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı menengiç kahvesi ilave edin. Daha sonra üzerine yine kişi başı 1 fincan su ya da süt ilave edin. Ardından sütle yapmaya karar verdiyseniz eğer menengiç kahvesini kişi başı 1 tatlı kaşığından biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Kahveniz kaynadıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu kahve türünü günde 2 fincandan fazla içmeyiniz. Bir fincan menengiç kahvesi ortalama 20 kalori olduğundan dolayı gereğinden fazla tüketmemeye özen gösteriniz.

MENENGİÇ KAHVESİ FAYDALARI

Menengiç faydaları şu şekildedir;

Menengiç kahvesi sindirim sistemini çalıştırır ve düzenli bir şekilde işleyişini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca mide ağrılarının önüne geçer.

Bu kahve kesilmeyen ve sürekli olarak rahatsızlık veren öksürüğü kesmeyi sağlar. Göğsü yumuşatır ve iyi bir balgam söktürücüdür.

Antiseptik özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği ile bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.

Menengiç kahvesi faydaları arasında ayrıca yaraları tedavi etmeyi sağlar ve hızlım bir şekilde iyileşmesine yardımcı olması bulunmaktadır.

Böbrek sağlığını korur ve böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.

MENENGİÇ KAHVESİ HANGİ YÖREYE AİT

Bir ağaç türü olan menengiç bitkisi İran'a özgü bir bitki türüdür. Ayrıca ülkemizde de oldukça yaygın bir şekilde yetişmektedir. Ülkemizde tüketimi yapılan menengiç kahvesi daha çok Şanlıurfa'nın kendine özgü bir kahvesi olarak anılmaktadır.

MENENGİÇ NEREDE YETİŞİR?

Menengiç ağacı olarak bilinen bu ağaç türü halk dilinde daha çok çitlembik olarak bilinmektedir. Bu bitki türü İran'a özgü bir bitkidir. Ayrıca Fas'ın batı bölgelerinden Akdeniz bölgesi ve Portekiz, Yunanistan, batı ve güneydoğu gibi ve ülkemizde de yetiştirilmektedir.

MENENGİÇ KAHVESİ İÇİNDEKİLER

Menengiç kahvesinin içindekiler şu şekildedir:

E ve B grubu vitaminler ile sodyum,

Potasyum, fosfor,

Kalsiyum, demir,

Magnezyum, çinko, bakır,

Mangan, selenyum, kadminyum

Gibi zengin içeriğe sahip besindir. Ayrıca bu kahve türü protein, yağ, besinsel lif, doymamış yağ asitleri de içeriğinde barındırmaktadır.

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