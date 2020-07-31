SON DAKİKA HABER: 31 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Türkiye'de corona virüs vaka, ölü ve hasta sayısını ilişkin son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının ilk çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam verilerle ilgili açıklama yapıyor. Gerek sosyal medyadan gerekse canlı yayınlarda yapılan bu açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 31 Temmuz Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

31 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 50 bin 492 kişiye kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların bin 293'ünde virüs tespit edilmiş ve 16 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugüne dair veriler ise henüz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmadı...