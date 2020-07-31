Uyuz böceğini ne öldürür? Uyuz böceği vücuttan nasıl atılır?

Normal şartlarda uyuz bulaşan insanlar, eczaneden aldığı losyonu kaşınan bölgeye sürdüğünde geçer fakat bu vebenzeri ilaçların yeterli olmadığı da görülmekte. Şiddetli kaşıntı ve küçük sivilcemsi şeyler uyuzun ilk işaretleridir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Uyuz, derinin altındaki yuvalara akar ve yumurta bırakır. Yumurtalar birkaç gün sonra çıkar ve cilt yüzeyine taşınır ve tekrar döngüye başlar.

Uyuz böceği gözle görülür mü?

Tıpta skabies olarak tanımlanan uyuz hastalığı, uyuz böceği olarak bilinen sarcoptes scabiei von hominis adlı böceğin neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Boyutları 0,3 ile 0,5 mm. arası değişir ve gözle görülmesi pek mümkün değildir. Uyuz, derinin altındaki yuvalara akar ve yumurta bırakır. Yumurtalar birkaç gün sonra çıkar ve cilt yüzeyine taşınır ve tekrar döngüye başlar. Uyuz böcekleri deride 4-8 hafta arası yaşarlar.

Uyuz böceği nerede yaşar?

Parmakların arasında

El bileği, dirsek veya diz kıvrımlarında

Bel ve göbek etrafında

Göğüslerde veya cinsel organlarda

Çok küçük çocuklarda baş, boyun, yüz, avuç içi ve tabanlarda

Uyuz böceği eşyalar üzerinde kaç gün yaşar?

Uyuz böceği eşyalar üzerinde 3-4 gün boyunca yaşayabilir.

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Uyuz ne kadar sürede geçer?

Uyuz hastalığına yakalanan bir kişinin tedavi süresi ortalama 10 gündür. Vücuda sürülen krem ya da losyon vücutta 8-10 saat tutulmalıdır. Son derece bulaşıcı olan uyuz hastalığına yakalanan kişilerin başka insanlarla temas etmemesi ve aynı kıyafetleri giymemesi gerekmektedir. Uyuz zamanında tedavi edilmezse tüm vücuda yayılır ve geçmesi çok zaman alır. Uyuz tedavi edilirken en önemli nokta hızlıca uyuz böceğinin hızlıca ölmesidir. Uyuz böceği nasıl ölür? Tıbbi yöntemler ve evde kolayca hazırlayacağınız karışımlarla uyuz böceğini öldürmek mümkün.

Uyuz böceği vücuttan nasıl atılır?

Uyuz böceğinden tamamen kurtulmanın en etkili yöntemi, tedavi için gideceğiniz doktorun reçete ile yazdığı kremlerin kullanılmasıdır. Kremin sonuç vermediği durumlarda ıhlamur (tilia) losyonu da kullanabilirsiniz. Bunun dışında evde kolayca uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler de mevcuttur. Şunu unutmamak gerekir, yanlış bir uygulama sonucu uyuz hastalığı daha da kötüleşebilir ve vücudunuza yayılabilir. Önemle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Uyuz tedavisinde kullanılabilir bitkisel yöntemler:

Çay ağacı yağı

Zerdeçal

Aloe Vera Jel

Beyaz Sirke

Uyuzun yayılmaması için,

Uyuz hastalığına yakalanan kişilerle temas etmemesi ve aynı kıyafetleri giymemesi gerekmektedir.

Tedavi için uzman doktorların önerdiği ilaçların kullanılması gerekmektedir.

Uyuz hastalığına yakalanan kişinin giysileri, çarşafları ve havluları en az 60 derece suda yıkanmalıdır.

Halı ve yerler için hepa filtreli elektrik süpürgesi gerekmektedir.

Uyuz çocukta görülürse eğer ellerini sık aralıklarla sabunla yıkamalıdır.

Uyuz hastalığının belirtileri nelerdir?

Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı

Sıcak duş ile artış gösteren kaşıntı

Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı

Cilt yüzeyinde (özellikle parmak aralarında) uyuz böceklerinin yol açtığı beyaz ya da gri renkli çizgiler

Uyuz böceklerinin neden olduğu siyah nokta benzeri oluşumlar

Cilt yüzeyinde inci tanesi benzeri içi sıvı dolu lezyonlar

Kabuklu Uyuz nedir?

Norveç uyuzları olarak da adlandırılan kabuklu uyuzlar, tek bir kişide on binlerce akar içeren çok şiddetli bir böcek istilasıdır. Bu, cildin akarlar ve yumurtalarla dolu kalın kabuklar geliştirmesine neden olur. Kabuklu uyuz, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, yaşlılarda ve engelli kişilerde en yaygın olanıdır. Kabuklu uyuz oldukça bulaşıcıdır ve salgınları önlemek için hızlı tedavi gerektirir.