Uyuz tedavisi nasıl yapılır? Uyuz hastalığı bitkisel tedavi yöntemleri

Son zamanlarda artış göstermeye başlayan hastalıklardan birisi de uyuz hastalığıdır. Küçük bir akar türünün neden olduğu uyuz hastalığı, akarların deride yumurta bırakması sonucu meydana gelir. Bu rahatsızlık; el, koltukaltı, karın ve parmak aralarında kaşıntıya ve dökülmelere neden olur. Ayrıca bu rahatsızlık bulaşıcı olması nedeniyle dikkatli olunması gerekir. Kaşıntı bazen dayanılmaz olduğu için uyuza kesin çözüm yöntemi merak edilmektedir. Uyuz nasıl geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Uyuza ne iyi gelir? İşte detaylar.

UYUZ NASIL GEÇER?

Uyuz hastalığı bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Bu hastalığın kendi kendiliğine geçmesini beklemek hem zaman kaybı hem de sizin için dayanılmaz bir süreç olacaktır. Çünkü akarlar deri diplerine yumurta bırakır ve burada üremeye devam ederler. Bu sebeple uyuz tanısı konduktan sonra hekim, genellikle krem ve losyonlardan oluşan bir tedavi önerir. Bu krem ve losyonlar kaşıntı şiddetinin arttığı gece saatlerinde boyundan aşağı doğru tüm cilde uygulanması gerekiyor. Daha sonra kişi sabah uyandığı zaman duş alması gerekiyor. Yaklaşık bir hafta boyunca bu tedavi yöntemi tekrarlanır. Bu şekilde 10 gün gibi bir süre zarfında hasta iyileşmiş olur.

UYUZ HASTALIĞI EVDE DOĞAL TEDAVİ

Uyuz hastalığına evde doğal yollarla çözüm bulmak isteyenler için birkaç öneri hazırladık. Bir cilt hastalığı olan uyuz bitkisel tedavisi şu şekildedir:

Öncelikle bir yemek kaşığı çay ağacı yağı ile bir yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba ilave edin. Daha sonra bu karışımları iyice karıştırın. Ardından

etkilenmiş olan bölgeye günde iki defa sürün. Bu uyuz tedavisi yöntemini iki üç hafta kadar sürdürerek ciltteki böceklerden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Fakat bu çay ağacı yağını emziren anneler ve hamileler kullanmamalıdır.

UYUZA NE İYİ GELİR?

Uyuza iyi gelen yöntemleri hazırladık:

Hemen hemen herkes tarafından bilinen bir yöntem olan sirke kullanımıdır. Beyaz sirke cildin pH dengesini değiştirir ve bu değişiklik sonucunda uyuz böceklerini öldürür. Yapmanız gereken öncelikle; bir su bardağı beyaz sirke ile suyu homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırın. Daha sonra bir pamuk yardımı ile bu karışımı 5 dakika kadar kaşınan bölgede tutun. Uyuz böceklerini tamamen yok etmek için bu uygulamayı 10-15 gün boyunca günde üç kez tekrarlayınız.

Uyuz tedavisi tuz yöntemi kısa süre içerisinde sizi bu böceklerden kurtaracaktır. Tuzu, bir su içerisinde eritip banyo yapmak uyuz tedavisine iyi gelen bir yöntemdir.

yöntemi kısa süre içerisinde sizi bu böceklerden kurtaracaktır. Tuzu, bir su içerisinde eritip banyo yapmak uyuz tedavisine iyi gelen bir yöntemdir. Son olarak diğer bir iyi gelen yöntem ise Aloe Vera jeli yöntemidir. Bunun için öncelikle Aloe Vera jelini, uyuz olan bölgeye sürüp bekleyiniz. Daha sonra bu uygulamayı 10 gün gibi bir süre boyunca tekrarlayınız. Kısa süre içerisinde bu hastalıklardan kurtulmuş olacaksınız.

UYUZ KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?

Uyuz hastalığı kendiliğinden geçmesi zor bir hastalıktır. Kaşıntılar gün geçtikçe devam eder ve şiddeti artar. Belirli bir noktadan sonra artık kaşıntılar psikolojik olmaya başlar. Bu durumun önüne geçmek için en kısa sürede uzman bir doktora başvurmalısınız.

UYUZ BÖCEĞİ EŞYALAR ÜSTÜNDE KAÇ GÜN YAŞAR?

Uyuz böcekleri, eşyalar üzerinde 2 ila 4 gün boyunca yaşayabilmektedir. Ayrıca giysileriniz de 1 hafta süreyle hava almayan poşet içinde bekletilmesi gerekiyor.

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