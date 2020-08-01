Hamilelik belirtileri ile adet belirtileri arasındaki farklar nelerdir? Erken adet görme ve kramp hamilelik belirtisi midir?

Adet belirtileri ile hamilelik belirtileri arasındaki farklar nelerdir sorusu birçok kadının araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Regl döneminden hemen önce yaşanan PMS süreci ile gebelik belirtileri arasında ciddi benzerlikler bulunmaktadır. Birbirinden ayırmakta zorlanılan bu iki dönem ile ilgili tüm detayları sizler için haberimizin içerisinde bu başlık altında derledik. Peki, Adet belirtileri ile hamilelik belirtileri arasındaki farklar nelerdir? İşte konuyla ile ilgili bilinmesi gereken her şey…

ADET BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her kadın aynı adet öncesi semptomları yaşamamaktadır. Adet dönemi yaklaşınca neler olur? sorusu kadınların gün içerisinde araştırdığı konular arasında yerini alsa da en yaygın belirtiler şunları içerir:

meme şişmesi ve hassasiyet gerginlik şişkinlik sivilce araları bacak, sırt veya mide krampları adet öncesi sendromu Bazı kadınlar menstruasyon semptomlarını benzer olabileceğinden erken hamileliğin semptomları ile karıştırır. Bunlar arasında kaçırılan bir dönem, meme hassasiyeti veya şişme, bulantı, sık idrara çıkma ve yorgunluk bulunur.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Klasik hamilelik belirtileri ve semptomları şunlardır;

Hamileliğin en yaygın erken belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

Kaçırılan dönem. Çocuk doğurma yıllarındaysanız ve beklenen bir adet döngüsü başlamadan bir hafta veya daha uzun bir süre geçtiyse, hamile olabilirsiniz. Bununla birlikte, düzensiz bir adet döngünüz varsa bu belirti yanıltıcı olabilir.

İhale, şişmiş göğüsler. Hamileliğin erken döneminde hormonal değişiklikler göğüslerinizi hassas ve ağrılı hale getirebilir. Vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladığı için rahatsızlık muhtemelen birkaç hafta sonra azalacaktır.

Kusma olan veya olmayan bulantı. Gündüz veya gecenin herhangi bir saatinde vurabilecek sabah bulantıları, genellikle hamile kalmanızdan bir ay sonra başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlar daha önce bulantı hisseder ve bazıları bunu asla yaşamaz. Hamilelik sırasında bulantı nedeni net olmasa da, hamilelik hormonları muhtemelen rol oynar.

Artan idrara çıkma. Kendinizi normalden daha sık idrar yaparken bulabilirsiniz. Vücudunuzdaki kan miktarı hamilelik sırasında artar ve böbreklerin mesanenizde kalan ekstra sıvıyı işlemesine neden olur.

Yorgunluk. Yorgunluk hamileliğin erken belirtileri arasında da üst sıralarda yer alır. Erken hamilelik sırasında, progesteron hormonu seviyeleri yükselir - bu sizi uykulu hissettirebilir.

Adet belirtileri ile hamilelik belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Hamilelik ile adet belirtileri nasıl ayırt edilir sorusu binlerce kadının araştırdığı konular arasında yerini alıyor. İşte iki durum arasındaki farklar ve benzerlikler…

Huzursuz, endişeli veya üzgün hissetmek veya depresyon hali, hem hamileliğin başında hem de kadınların adet dönemlerinde kendini gösteren belirtilerdendir. Bu PMS semptomları genellikle adet başladığında kaybolur. Bununla birlikte, ruh hali değişiklikleri devam ederse ve bir kişi dönemlerini kaçırırsa, bu hamileliği önerebilir.

Kalıcı üzüntü duyguları depresyona işaret edebilir. Düşük ruh halleri 2 hafta veya daha fazla sürerse bir doktora görünün. Dünya genelinde hamile kadınların yaklaşık yüzde 10'u zihinsel sağlık sorunu yaşamaktadır, depresyon en yaygın olanıdır.

Hormonal değişiklikler kadınlarda kabızlığın yaygın bir nedenidir. Dalgalanmalar bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir.

Araştırmalar, kabızlığın hamilelik sırasında kadınların yüzde 38'ini etkilediğini, ancak dönemlerinden hemen önce birçok kadını etkilediğini göstermektedir.

Hamile kadınların ilk iki trimesterde kabızlık olma olasılığı yüksekken, PMS ile ilişkili bağırsak problemleri olan kadınlar genellikle dönemleri başladıktan sonra rahatlama yaşarlar.

Meme ağrısı ve hassasiyet: Meme değişiklikleri hem PMS'nin hem de erken gebeliğin yaygın bir belirtisidir. Değişiklikler şunları içerebilir:

Ağrı

hassaslık

şişme

ağırlık

duyarlılık

engebeli meme dokusu

Bu semptomların şiddeti kişiden kişiye değişir.

Bununla birlikte, PMS'li kişilerde, memeyle ilgili semptomlar genellikle adet döneminden hemen önce önemlidir ve genellikle dönem boyunca veya bittikten hemen sonra iyileşirler.

Erken hamilelikte, göğüsler özellikle dokunma hissi verebilir ve sıklıkla ağırlaşırlar. Nipelin etrafındaki alan batabilir veya ağrılı hissedebilir. Bazı kadınlar ayrıca göğüs yüzeyinin yakınında daha belirgin mavi damarlar geliştirir.

Hamilelik sırasında meme semptomları, gebe kaldıktan 1 veya 2 hafta sonra başlar ve doğumuna kadar devam edebilir.

Progesteron hormonu bir süre önce yorgunluğa ve yorgunluğa katkıda bulunur. Yorgunluk genellikle periyot başladığında kaybolur.

Ağır dönemleri olan kadınlar için aşırı yorgunluk dönem boyunca sürebilir. Ayrıca demir eksikliği anemisinin bir işareti olabilir.

Yorgunluk aynı zamanda erken gebeliğin yaygın bir belirtisidir. Genellikle ilk üç aylık dönemde devam eder ve bazı kadınlar tam 9 ay boyunca yorgun hisseder. Uyku güçlüğü ve sık gece idrara çıkması gebelik yorgunluğunu daha da kötüleştirebilir.

Erken adet görme hamilelik belirtisi midir?

Erken gebelikte hafif lekelenme veya kanama olabilir. Buna implantasyon kanaması denir ve genellikle döllenmeden 10-14 gün sonra ortaya çıkar. Birçok kadın implantasyon kanaması yaşamaz. Diğerleri bunu fark etmeyebilir. Menstrüasyondan çok daha hafiftir. PMS tipik olarak lekelenmeye neden olmaz, ancak ilk gün bir süre çok hafif olabilir. Genellikle adet kanaması 4 veya 5 gün sürer ve implantasyon lekelenmesinden daha önemli kan kaybına neden olur.

Kramp hem PMS'de hem de erken gebelikte yaygındır. Erken hamilelik krampları adet kramplarına benzer, ancak midede daha aşağı oluşabilir.

Embriyo implantları ve uterus uzadıkça bu kramplar hamilelik sırasında haftalarca veya aylarca sürebilir.

Baş ağrısı ve sırt ağrısı

Hormonal değişiklikler erken gebelikte ve adet döneminden önce hem baş ağrılarına hem de sırt ağrısına neden olabilir.

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