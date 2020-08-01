Doğum sancısı nasıl başlar, ne kadar sürer? Doğum sancısı nasıl olur, belirtileri nelerdir?

Anne adayının uzun süredir beklediği an doğum sancısı ile başlar. Artık anne yavrusuna kavuşmak için doğum hazırlıklarına başlar. Doğum sancısı rahmin kasılması ile ortaya çıkan ağrılı bir kasılma durumudur. Yani sancıların yaşanmasının nedeni rahminin kendini doğuma hazırlamasıdır. Anne adayları tarafından sıkça sorulan doğumla ilgili sorulardan biriside doğum sancısı kaçıncı haftada başlar? Sorusu olmaktadır. Bu durum genelde 4 hafta öncesinde kendini belli etmeye başlamaktadır. Doğum sancısı nasıl olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Doğum sancısını azaltmak için neler yapılır? İşte detaylar.

DOĞUM SANCISI NASIL OLUR?

Doğum sancısı anneyi hem korkutan hem de sevindiren bir durumdur. Anne adaylarının kafasını karıştıran yalancı sancılar olmaktadır. Braxton Hicks kasılmaları ile yalancı sancılar başlar. Zaman içinde sancılar düzenli, ağrılı ve şiddetli bir hâle gelir. Doğumun bir provası yani doğuma hazırlayan bu sancılara yalancı sancı denilir. Fakat bu sancılar doğum sancısı değildir. Yalancı doğum sancısı masaj ile geçmektedir. Gerçek doğum sancısı sırasında rahim kasılmaları daha sık, şiddetli ve ağrılı olmaktadır Bu sancılar bebeğin gelmeye başladığı anlamına gelmektedir.

DOĞUM SANCISI NASIL ANLAŞILIR?

Doğum sancısı genellikle hafif karın kasılmaları ile başlamaktadır. Bu kasılmalar bazen alt sırt ağrıları gibi hissedilir. Bir de bel bölgesine doğru yoğun bir baskı hissedilmektedir. Ayrıca bebek geliyorsa bu ağrılar daha da şiddetlenir, sancıların süresi uzar. Anne diğer sancılardan farklı bir sancı olduğunu anlar.

DOĞUM SANCISI BELİRTİLERİ

Yaklaşan doğum sancıları belirtileri şu şekildedir:

Rahim bölgesinde kasılmalar meydana gelmesi,

Düzenli bir şekilde sancıların başlaması,

Anne karnındaki bebeğin kafasının doğum kanalına inmesi ve güçlü tuvalete çıkma isteği meydana gelmesi,

Anne adayında doğum suyunun gelmesi,

Son olarak da üst karın ve diyafram-mide hizasında karnınızda bulunan bebeğin aşağı doğru inmesinde rahatlama meydana gelmesi.

DOĞUM SANCISI NE KADAR SÜRER?

Hamilelikte meydana gelen doğum sancılar en şiddetli düzeye geldiği zaman kasılmalar her iki dakikada bir gelmeye başlar ve yaklaşık bir buçuk dakika boyunca sürmektedir. İlk defa anne olmaya hazırlananlar için bu ilk aşamadaki doğum sancıları genellikle 9 ile 15 saat arasında sürmektedir. En uzun açılma ise genellikle beş santimetre olarak bilinmektedir.

DOĞUM SANCILARI TAM OLARAK NEREDE OLUR?

Doğum sancılarınızın başladığından emin olmak için öncelikle ağrıların nereden başladığına dikkat etmek gerekir. Sancı, ilk olarak karın bölgesinde başlar ve sırt bölgesine doğru yayılır ya da tam tersi olarak sırtta başlayıp karın bölgesine doğru ilerlediği de görülür. Bu ağrılar genellikle kramp şeklindedir.

DOĞUM SANCISI KAÇ SANİYE SÜRER?

Yaklaşık olarak doğum sancıları 15-20 saniye sürmektedir. Ayrıca doğum sancıları düzenli aralıklarla oluşmaktadır ve şiddetli bir şekilde hissedilmektedir. Bu sancıların araları 45-60 saniye sürmektedir.

DOĞUM SANCISINI AZALTMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Doğum sancılarını azaltmak için en temel öneri ise genellikle olumlu bir şekilde düşünmedir. Şunları deneyebilirsiniz:

Bol bol nefes egzersizleri yapın,

Masaj yapın,

Pozisyon değiştirin,

Sıcak ve soğuk kompres uygulayın,

Epidural Doğum uygulayın.

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