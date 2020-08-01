Hamileliğin ilk haftasında meydana gelen fiziksel ve ruhsal değişimler: İlk hafta hamilelik belirtileri nelerdir?

Anne adayları hamileliğin ilk haftasında fiziksel değişimler yaşamaya başlarlar. Baş ağrısı, baş dönmesi birçok hamilenin ilk haftalarda yaşadığı belirtiler arasındadır. Adet dönemi yaklaşan veya adet döneminde olan kadınların birçoğu gebelik belirtilerine yakın semptomlar yaşarlar. Özellikle bel ve karın ağrısı hem adet döneminde hem de gebelik döneminde kadınların yaşadığı semptomlardandır.

HAMİLELİĞİN İLK HAFTASI VÜCUTTA NELER OLUR?

Hamileliğin ilk haftasında olup olmadığını anlamak için anne adayının mutlaka bir uzan kontrolüne gitmesi gerekmektedir. Evde yapılan testlerin kesin sonuç vermeme ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve gerekli gebelik testleri yapılmalıdır. Karın ve kasık bölgesine ani kramplar girmesi, iştah değişikliği, ve ruhsal değişimler gebeliğin ilk haftasında karşılaşılan belirtilerdendir.

İLK HAFTA KABIZLIK OLABİLİR

Birçok anne adayı gebeliğin ilk haftasında neler olacağını merak eder. Bağırsak hareketlerinde ani değişimler yaşanması bu dönemde çok normal karşılanmaktadır. Kabızlık, gaz gibi sorunlar kendini göstermeye başlamaktadır. Kabızlığın nasıl geçeceği doktorun anne adayının vücuduna ve hormonal dengesine göre vereceği besinlerle ortadan kaldırılabilmektedir.

HAMİLELİĞİN İLK HAFTASINDA KASIK AĞRISI NORMAL Mİ?

Kasık ağrısı adet döneminde birçok kadının yaşadığı ve bazı bünyelerde dayanılmaz bir hal aldığı bilinmektedir. Anne adayının adet zamanındaki gibi hamileliğin ilk haftasında da kasık ağrısı yaşaması çok normal bir durumdur. Beklenmeyen anda kasılmalar ve kramp girmesi bu dönem için olağan belirtiler arasındadır.

HAMİLELİĞİN İLK HAFTASINDA BAŞ AĞRISI OLUR MU?

Karın ağrısı, kabızlık mide bulantısının yanı sıra ara ara gelen ve bir süre devam eden baş ağrısı anne adaylarını biraz zorlayan belirtilerdendir. Özellikle gebeliğin ilk haftalarında geçmeyen baş ağrıları yaşanabilmektedir. Baş ağrısını geçirmek için doktora sormadan herhangi bir ağrı kesici kullanılmaması gerekmektedir.

HAMİLELİĞİN İLK HAFTASINDA AKINTI OLUR

Gebelik döneminde akıntı birçok anne adayını rahatsız etmektedir. Fazla veya aralıklarla devam eden akıntılar özellikle hamileliğin ilk haftalarında sık rastlanan bir durumdur.

SICAK BASMASIYLA ATEŞ ÇIKMASI KARIŞTIRILMAMALI

Anne adayları hamileliğin ilk haftalarından itibaren değişmeye başlayan hormonlarından dolayı ani sıcak basması sorunları yaşayabilirler. Bunun nedeni değişen hormonlardır. Terleme, sıcak basma, havasız kalma hissi gibi belirtiler vücudun ateşinin çıktığı anlamına gelmez. Hamilelik belirtisi olarak ateş yükselmesi olarak bilinmez. Anne adayı bunalma, terleme veya sıcak basma sorunlarının yanı sıra ateş yükselmesi sorunu yaşıyorsa mutlaka doktoruna gitmesi gerekmektedir. Aksi halde vücutta enfeksiyon olma ihtimali veya gribal bir enfeksiyon başlangıcı olabilmektedir.

HAMİLELİĞİN İLK HAFTASINDA İLİŞKİYE GİRİLİR Mİ?

Hamilelik dönemindeki cinsel ilişki öncelikle doktor bilgisi dahilde yapılmalıdır. Bunun nedeni ise hamileliğin riskli olup olmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer hamileliğin ilk haftalarından itibaren anne rahminde sorun oluşturabilecek bir durum var ise doktorun önerisi dikkate alınmalıdır. Eğer normal başlayan bir gebelik süreci yaşanıyorsa cinsel ilişki yaşamak anne adayına veya bebeğe zarar vermeyecektir.

CİNSEL ARZU AZABİLİR

Anne adaylarında hamilelik döneminde cinsel arzunun azalma ihtimali vardır. Bunun nedeni ise değişen hormonlar ve büyüyen karın bölgesidir. Annelik hissi ve duygusal dönemler cinsel arzu istediğini bazı zamanlarda azaltabilmektedir.