Monosit nedir? Kan tahlilinde monosit yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Monosit normal değerleri

Monositler, bağışıklık sistemini direkt etkiler. Beyaz kan içerisinde monositler mevcuttur. Monosit değerlerinin referans aralığı içerisinde olması sağlık için oldukça önemli bir noktadır. Monositlerin değeri düştüğünde ya da monositlerin değeri arttığında bazı sorunlar ortaya çıkacaktır.

Monosit Nedir?

Monositler, beyaz kan içerisinde mevcuttur. Monositler beyaz kanın bir kısmını oluştururlar ve bundan dolayı çok önemli göreve sahiptirler. MON hücreler, enfeksiyonlara karşı mücadele ederler ve beyaz kan içindeki en büyük hücre olma özelliğine sahiplerdir. MON, yabancı maddelere karşı savaş açarak mücadele etme ve ölü hücreleri vücuttan arındırma görevini başarı ile yerine getirirler.

Monosit Yüksekliği Neden Olur?

MON vücudun direncini doğrudan etkiler. Dolayısıyla bazı durumlar sonucunda yükselişler yaşanabiliyor. Parazit ya da bakterilerin vücutta çoğalması durumunda, kalp rahatsızlıkları yaşanması halinde MON yükseklikleri gözlemlenebilir. Yükselmenin birçok farklı nedeni olabilir.

Tüberküloz hastalığı MON yükselmesinin nedenlerinden biridir.

Akciğer hastalıkları MON yükselmesine sebep olabilir.

Kardiyovasküler ve obezite hastalıklarında MON hücrelerinin sayısında artışlar olabilir. Dolayısıyla bu durum birçok rahatsızlığa yol açabilir.

MON yüksekliği belirtileri ile ilgili şunları söyleyebiliriz:

MON değerlerinde oynama her zaman düşüş eğiliminde olmaz bazı durumlarda yükselişe geçebilir. Yaygın görülen belirtilerle kendini gösterebilir.

Aşırı kilo alma ya da hızlı kilo alıp verme yükseliş göstergesidir.

Vücut direncinin düşmesi, sürekli bir şekilde yorgunluk durumunun söz konusu olması MON değerlerinin yükseldiğinin bir göstergesi olabilir.

MON Düşüklüğü Neden Olur?

MON, kemik iliğinin içerisinde yer almaktadır. Bundan dolayı kemik iliklerini etkileyen olaylar, MON düşüşüne de direkt olarak etki edebilir. MON düşüklüğünün sebebi iyi ve doğru tespit edilmeli ve buna göre adımlar atılmalıdır. Yani doğru teşhis burada önemli.

Kansızlık (anemi) MON hücre sayılarının azalmasına neden olabilir.

B12 eksikliği halinde MON düşebilir.

Lösemili kişilerde MON değerleri düşüş eğiliminde olabilir.

MON kişilerin yoğun stres yaşadıkları dönemlerde düşüş gösterebilir.

Lupus ve tüberküloz MON düşüşünün nedenleri arasında yer almaktadır.

Romatoid artrid ve viral enfeksiyonlar MON değerlerinin düşmesini doğrudan etkiler.

MON düşüklüğünün tespit edilmesi için bazı testlerin yapılması gerekmektedir. Aşırı düşüş ya da aşırı yükseliş, doktorun uyguladığı tedavi yöntemleriyle daha çabuk iyileştirilebilir.

MON düşüklüğü belirtileri ile ilgili şunları söyleyebiliriz:

MON değerlerinde düşüş olduğunda, bazı belirtiler baş gösterebilir. Fakat bu belirtilerin kesin olarak MON hücrelerinin düşüşüne neden olduğunu söyleyemeyiz. Bunun için gerekli testleri yaptırmak oldukça önemlidir.

Nefes almada yaşanan sorunlar MON düşüklüğünde görülebilir nedenlerdendir.

Uzun süreli halsizlik ve yorgunluk durumlarının yaşanması MON düşüklüğünün göstergesi olabilir.

Sık tekrara düşen ve uzun süreli yaşanan enfeksiyonlar MON düşüklüğüne işaret etmektedir.

Güçsüzlük hissi bu değerlerin düştüğünün en önemli belirtisidir.

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Monosit Değeri Ne Demek?

Monositler vücudun en önemli yapı taşlarındandır. Bağışıklık sistemimiz için oldukça önemlidir. Vücuda saldıran bulaşıcı organizmalar ve kanser hücreleriyle savaşırlar. Ve onları yok etmek görevleri arasındadır. Monositin normal değer aralığını öğrenmek, yükseltmek ya da düşürmek için ne yapmamız gerektiğini öğrenmek oldukça önemlidir. Bu sayede bağışıklık sistemimizi koruyabiliriz.

Monosit Değeri Kaç Olmalı?

Kandaki monosit miktarının belirlenmesi için hemogram yapılması gerekmektedir. Kan testi sonuçlarına göre lökosit sayısı bulunmaktadır. Toplam lökosit sayısı akyuvar sayısı ile ilgili bilgi verir. Lökositlerde yaşanan olaylar çeşitli akyuvarların sayılarının tespiti hakkında yardımcı olur. Bunun için de Dahiliye bölümü uzmanına gidilmelidir.

Tam kan sayımı sonucunda monosit değerleri;

% 4'ün altında çıkarsa MON düşüklüğü,

% 4 ile arasında çıkarsa normal

% 4'ün üzerinde çıkarsa yüksek demektir.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi monosit değerlerinin normal sayılabilmesi için % 4 ile arasında olması gerekmektedir.

Monosit Kaç Olursa Tehlikeli?

Monosit değeri % 4 ile arasında olmalıdır. Aksi takdirde vücutta bir sorun var demektir. Bu değerden az olması da fazla olması da vücutta bir sıkıntı olduğunun göstergesidir. Yüksek çıkması halinde monosit değerlerini düşürmek için, düşük çıkması halinde monosit değerlerini yükseltmek için tedavi uygulanmalıdır.

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