Regl döneminde denize girilir mi? Regl (adet) iken denize ve havuza girmenin zararları nelerdir?

Kadınların özellikle yaz aylarından en çok merak ettiği konulardan bir tanesi regl döneminde denize girilip girilmeyeceği olmaktadır. Bilindiği üzere; adet kanaması yaşayanların ilk iki günü genellikle yoğun ve rahatsız edici olarak geçer. Bu şekilde rahat edilemeyeği için denize girilmemesi uzmanlar tarafından önerilir. Ancak kanamanın azaldığı diğer günlerde denize girmek isteyenler ise konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Uzmanlar adet kanaması bitmeden denize girilmesinin zararlı olabileceği yönünde açıklamalar yaparken regl döneminde denize girilir mi? Regl döneminde denize girmenin zararları!

REGL DÖNEMİNDE DENİZE GİRİLİR Mİ?

Adet kanaması yaşayan kadınlar özellikle yaz aylarında regl iken denize girilip girilmeyeceğini araştırıyorlar. Uzman doktorlar regl döneminde denize girilmemesini sağlık açısından doğru bulurken özellikle kanamanın yaşandığı ilk iki gün yoğun ve sancılı geçebileceğinden kesinlikle zararlı olduğu yönünde açıklamalar yapıyorlar. Ancak bu durumda kararsız kalanlar kadınlar için ise belli başlı yöntemler mevcut. Adetin ilk günü gününün dışında kanama yoğunluğunun azaldığı dönemlerde kadınların tampon kullanarak denize girebilecekleri yönünde açıklamalar olsa da çoğu zaman sağlıklı ve tercih edilmeyen bir durum olarak da belirtilmiştir. Vajina içerisindeki mikropların üremesinin önlenmesi ve enfeksiyon riskinden korunmak amacıyla bu durumun tercih edilmemesi gerekiyor.

REGL DÖNEMİNDE DENİZE GİRMENİN ZARARLARI!

Regl döneminde rahim, vajina, yumurtalıklar gibi üreme organları viral enfeksiyonları, mikrobik ve bakteriyel riskleri kapmaya daha çok açıktır. Bu dönemde kadınlar savunmasız olurlar. Bu sebepten ötürü kişisel bakımlarına dikkat etmeleri gerektiğinden denize girmeleri hem kendileri hem de diğer insanlar için zararlı olacaktır.

Regl döneminde kesinlikle denize girilmez gibi bir durum söz konusu olmamakla birlikte yine de girilmemesi konusunda uzmanlar uyarılarını yapıyorlar.

Tampon kullanımı böyle dönemlerde en temiz ve güvenilir yol olmakla birlikte eğer denize giriliyorsa tamponun sık sık değiştirilmesi gerekmektedir.

Yine regl iken ıslak mayo ya da bikini ile uzun süre durmak da kişilerin mikrop kapma riskini arttıracağından böyle konularda da kadınların dikkatli olmaları gerekmektedir.