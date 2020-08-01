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Sağlık Bakanı Muraşko: "Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı"

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor." dedi. Muraşko, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini aktaran Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 12:54 Son Güncelleme: 1.8.2020 13:00 ABONE OL
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı

Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti. Bakan Muraşko, Sağlık Bakanlığının ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı.

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı

Vektor Viroloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1,5-2 ayda 2 aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VERİLERİNE GÖRE...

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor. Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyon 780 bini aşarken, 680 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: "Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı"
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