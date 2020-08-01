Uyuz tedavisinde sirke kullanımı: Evde uyuz tedavisi için sirke nasıl ve ne kadar kullanılır?

Uyuz hastalığı tıp dilinde Sarcoptes Scabiei olarak bilinir. Mikroskobik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir hastalık türüdür. Bu sağlık sorununda uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakmaktadırlar. Bunun sonucunda deride bir alerjik tepkimeye, ağır kaşıntıya ve döküntüye neden olabilmektedir. Bu sorundan vatandaşlar nasıl kurtulabileceklerinin yolunu aramaktadırlar. Uyuz tedavisinde sirke kullanımı ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Uyuz tedavisinde beyaz sirke nasıl kullanılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Uyuz böceği nasıl ölür, kolonya iyi gelir mi? İşte detaylar.

UYUZ TEDAVİSİNDE BEYAZ SİRKE NASIL KULLANILIR?

Uyuz hastalığına karşı evde yapabileceğiniz yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri sirke olup, her derde deva olan kullanım alanı ile de geniş bir alana sahip olan sirke uyuz hastalığına karşı da etkilidir. Özelliklede beyaz sirke uyuzu önlemektedir. Beyaz sirke çeşidi cildin pH dengesini değiştirir ve bu değişiklik uyuz parazitlerini öldürmeyi sağlar. Bunun için yapmanız gereken:

Öncelikle bir su bardağı beyaz sirke ile yine aynı oranda suyu homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırın. Daha sonra bir pamuk parçasını bu karışım ile ıslatarak 5 dakika kadar kaşıyan bölgede tutun. Ardından durulayabilirsiniz. Uyuz tedavisinde sirkeli su kullanmak kısa sürede bu kaşıntıya neden olan uyuz böceklerini öldürür ve oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

ELMA SİRKESİ UYUZA İYİ GELİR Mİ?

Uyuz hastalığı 0,3 ile 0,5 mm boyutunda olan ve gözle görülmesi mümkün olmayan akarın neden olduğu uyuz hastalığı, akarın cilde girmesi ile meydana gelmektedir. Bu rahatsızlık için elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bu sirke hem kaşıntıyı engeller hem de uyuz böceğini öldürmeyi hedefler. Elma sirkesi çeşidi antiseptik ve anti bakteriyel özelliğe sahip olması ile derinin pH dengesini düzenleyerek zarar görmüş olan deriyi iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

UYUZ BÖCEĞİ NASIL ÖLÜR?

Uyuz böceğini öldürmeyi sağlayanlar şu şekildedir:

İlk olarak en bilinen yöntem sirkedir. Özelliklede beyaz sirke daha kuvvetli olduğundan dolayı anında uyuz böceklerini öldürür ve cildinizi rahatlamaya yardımcı olur.

Bir diğer yöntem çay ağacı yağdır. Bu çay ağacı antiparazitik, anti bakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olmasından dolayı cildinizde kaşınan bölgeye sürdüğünüz takdirde kısa sürede cildinizdeki akarları öldürür ve cildinizi ferahlatır.

Zerdeçal bitkisi her türlü hastalıklara karşı mucizevi bir besin öğesidir. Ayrıca zerdeçal bitkisi cildinizdeki akarlar ile de savaşmaktadır. Cildinize püre halinde getirerek sürüp, 5 dakika bekleyin daha sonra durulayınız. Kısa süre içerisinde uyuzlar kurtulabilirsiniz.

Yüzyıllar boyunca insanlar için büyük bir önemi olan gıda maddelerinden tuz içeriğindeki mineraller ile cildinizdeki uyuz böceklerini öldürmeyi sağlar.

Son olarak da uyuz böceklerini öldürmeyi sağlayan bir diğer yöntem ise Aloe Vera bitkisinin jelidir. Bu bitki türünün yaprağında bulunan jelde antiseptik, anti-mikrobik ve mantar karşıtı özellikler bulunmaktadır. Bu sayede cildi temizlemesi ve ölü hücrelerden arındırması ile bilinen bu jel ayrıca kaşınan bölgeye sürüp 5 dakika kadar beklettiğiniz zaman kaşıntıyı keser ve kaşıntıya neden olan uyuz böceklerini öldürmeyi sağlar.

KOLONYA UYUZA İYİ GELİR Mİ?

Kolonyanın içerisindeki alkol kaşınan bölgeyi belirli süre rahatlatacaktır. Fakat kaşıntılar belirli süre sonra yine devam edecektir. Bunun önüne geçebilmek için kolonyanın fazla sürülmesi tavsiye edilmez. Alkol sürekli kullanıldığı zaman o bölgeye hasar verecektir.

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