Gebeliğin fiziksel ve ruhsal belirtileri nelerdir? Hamilelik sebebiyle hormonlarda ortaya çıkan belirtiler

Hamilelik belirtileri ilk aydan itibaren kendisini göstermeye başlamaktadır. He ne kadar can sıkıcı olsa da bu problemlerin anne ve bebeğin sağlığına bir zararları yoktur. Gebeliğin fiziksel ve ruhsal belirtileri ile ilgili bireyler tarafından sık araştırmalar yapılmaktadır. İşte gebeliğin belirtileri.

GEBELİĞİN BELİRTİLERİ

Döllenmiş yumurtanın annenin rahmine yerleşmesi ile birlikte gebelik hormonu hızla yükselmeye başlar. 10 haftada ise maksimum seviyeye ulaşır. İlk belirti çoğunlukla beklenen adet kanamasının gecikmesidir. Ancak bazı gebelerde embriyonun rahme yerleşmesi sırasında halk arasında 'üstüne görme' denilen hafif lekelenme tarzı bir kanam olabilir. Bu kanama çoğunlukla adet dönemine denk geldiği için adet kanamasıyla karıştırılabilir. Ancak adet dönemi kanamasına kıyasla çok daha hafif ve lekelenme tarzında olan bir kanamadır.

GEBELİĞİN FİZİKSEL VE RUHSAL BELİRTİLERİ

Beta HCG denilen gebelik hormonunun yükselmesi ile birlikte mide bulantısı, kusma, kokulara karşı hassasiyet görülebilir. Büyüyen anne rahminin idrar torbasına baskı yapması nedeniyle sık sık idrara çıkılabilir ve vajinal akıntıda artış olabilir.

Gebeliğin özellikle ilk aylarında kasık bölgesinde ağrı görülebilir. Hareket etmekle, aniden ayağa kalkmakla bu ağrı birden şiddetlenebilir. Bu ağrının sebebi rahim büyümesine bağlı olarak rahim bağlarının gerilmesidir. Rahatsızlık verici olsa da korkulacak bir durum değildir. Gebelik süresince yüksek seviyelerde seyreden progesteron hormonu annenin tüm bedenindeki düz kas dokusunda gevşemeye neden olur. Bu gevşeme sindirim sürecini yavaşlatır. Bunun sonucunda gaz, şişkinlik, kabızlık görülebilir.

Progesteron hormonunun yatıştırıcı etkisiyle annede halsizlik, yorgunluk, normalden fazla uyuma ihtiyacı olabilir. Vücutta oluşan hormonal değişiklik annenin ruh halinde de dalgalanmalara yol açabilir. Anne bu dönemde daha stresli ve gergin olabilir. Kolay sinirlenebilir, gereksiz şeyler için ağlayabilir. Bu belirtilerin hepsi gebeliğin ilk dönemlerinde beklenilen, anne ve bebeğin sağlığını etkilemeyecek belirtilerdir.