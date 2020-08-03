Sağlıklı bağırsaklar Covid-19’dan koruyor

Bağırsak sağlığımız tüm vücudumuzu etkiliyor. Depresyondan otizme kadar pek çok hastalığın ortaya çıkışında önemli rol oynayan bağırsaklar ile ilgili Synevo Laboratuvarı Medikal Direktörü Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. İ. Zümrüt Duman, GÜNAYDIN'a açıklamalarda bulundu…

Son yıllarda bağırsakların ikinci beyin olduğundan sık sık bahsediliyor. Bağırsaklarımızın sağlıklı çalışması için olmazsa olmazların başında bağırsak flora bakterileri, mikrobiyotası gelir.

Mikrobiyota, vücudumuzun iç eko sistemidir ve buradaki bakterilerin çeşitliliği, gıdaların sindirimi, bağışıklık sistemi, bazı vitaminlerin üretimi, ideal vücut ağırlığının korunması, beyin fonksiyonları, depresyon, kronik enflamasyon ve bununla ilgili hastalıkların oluşumunda önemli bir rol oynar.

MEYVE-SEBZE YİYİN



Flora bakterileri, pek çok hastalığın altındaki etken olarak karşımıza çıkar. Başka bir deyişle, bağırsaklarımızın sağlığı vücudumuzdaki bütün sistemleri etkiler.

İnsan vücudunda yaşayan tüm mikroorganizmalara mikrobiyom adı verilmektedir. Alman Beslenme Derneği (DGE) tarafında sağlıklı bir mikrobiyom için mümkünse organik olarak yetiştirilen vejetaryen gıdalar; çok fazla meyve, sebze ve tam kepek tavsiye edilir. Ayrıca koruyucu maddeler, gıda stabilizatörleri, suni tatlandırcılar, renlendiriciler gibi yapay gıda katkı maddelerinden uzak durulmalıdır.

Koronavirüs hastalığında da diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi bağırsak mikrobiyota içeriği değişir. Bağırsaktaki yararlı mikroorganizma dengesinin zararlı mikroorganizmalar lehine değişmesi tedaviye yanıtta, bağışıklık cevabında önemlidir.

Özellikle bu dönemde kullandığımız takviyelerin faydalı olabilmesi için sağlıklı bir bağırsak florası kaçınılmazdır. Sağlıklı bağırsak florasına sahip olmak, insanı bebeklik döneminden itibaren yaşamı boyunca Covid-19 da dahil pek çok hastalıktan korunmada çok önemli bir faktördür.



Testlerle bağırsak sağlığı belirleniyor



Mikrobiyom testleri; flora değişiklikleri ile klinik bulgular arasındaki ilişkiyi ortaya koyan, bağırsak kaynaklı sorunların tanısını sağlayan, mikrobiyom ile ilişkili sağlık risklerini belirleyen ve uygun beslenme şeklinin önerilmesinde, prebiyotikprobiyotik seçimi ile tedavi protokolünün oluşturulmasında yol gösteren çok önemli testlerdir.

Yeni moleküler biyolojik analiz yöntemleriyle bağırsak florasanın kapsamlı değerlendirilmesi, dışkıdaki bütün bilinen bakterilerin teşhis edilmesi artık mümkündür. Bu test ile, dışkı kıvamı, asiditesi, bağırsak koruyucu/çürütücü bakteri miktarları, sindirim atıkları, emilim bozukluğu/ enflamasyon parametreleri, bağırsak mukozal immunitesi, flora denge indeksi (disbiyoz), biyokimyasal flora indeksi değerlendirilebilir.