Aloe vera ile saç bakımı: Aloe vera saç maskesi nasıl yapılır? İşte tarifi

Nemlendirici özellikleri ve besleyici vitaminleri nedeniyle, aloe vera kuru saçlar ve cilt için bir tedavi olarak popülerlik kazanmıştır. Araştırmalar, kepek giderilmesine yardımcı olabileceğini ve bitki bileşiklerinin daha sağlıklı saçların teşvik edilmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Peki, , Aloe vera saç maskesi nasıl yapılır? Aleo vera'nın saça faydaları nelerdir? İşte saç maskesi önerileri ve kullanım yolları…

ALOE VERA SAÇA İYİ GELİR Mİ?

Aloe vera, esansiyel amino asitler ve bakır ve çinko gibi mineraller içerir ve saç kremi olarak kullanıldığında aşırı besleyici olabilir.

Aloe vera, esansiyel amino asitler ve bakır ve çinko gibi mineraller içerir ve saç kremi olarak kullanıldığında aşırı besleyici olabilir.

Birçok saç ürününün aksine, tamamen doğaldır, bu yüzden kilitlerinizi kurutmak konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Ayrıca, kuru veya kaşıntılı (veya güneş yanığı) bir kafa derisini yatıştırmaya da yardımcı olacaktır.

Aloe vera saç düzleştirme

Aleo vera ile saçınızı düzleştirmek için yarım fincan dilediğiniz çeşit (ısıtılabilir) yağ ile aloe vera jeli karıştırıp saçınıza uygulayabilirsiniz.

Bir krem kıvamında olacak bu karışımı 30-40 dakika saçınızda beklettikten sonra yıkayın.

Bu yöntem sayesinde saçlarınızı parlak ve düz yapısına kavuşacaktır.

Hint Yağı Ve Aloe Vera

Hint yağının saç hasarını ve bölünmüş uçları, saç dökülmesini ve kepeği azalttığı ve saçı iyileştirdiği gösterilmiştir. Aynı zamanda saç parlaklığını arttırır. Aloe vera saçınızı nemlendirirken hint yağı hasara karşı korur. Bu aloe vera tedavisi saç büyümesini uyarmaya yardımcı olur ve saç tellerinizi beslemeye ve koşullandırmaya yardımcı olarak kırılmayı ve bölünmüş uçları önler.

1 su bardağı taze aloe vera jeli

2 yemek kaşığı hint yağı

2 yemek kaşığı çemen tozu

Pürüzsüz ve tutarlı bir macun elde edene kadar tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Bu karışımı saç derinize ve saçınıza uygulayın. En çok köklere ve ipuçlarına odaklandığınızdan emin olun. Sabah olduğunda karışımı soğuk su ve şampuanla yıkayın. Saç kremi ile işlemi bitirin.

Aloe vera saçı yumuşatır mı?

Aleo vera üzerinde yapılan araştırmalar bu bitkinin saçı ciddi oranda yumuşattığını göstermiştir. Şimdi sizler için vereceğimiz tarifle saçınıza hem besleyici hem de yumuşatıcı bir maske uygulayabilirsiniz…

İşte saçı yumuşatan ve bir o kadar da besleyen o maske…

Bal Ve Aloe Vera

Bal ve aloe vera'nın her ikisi de yumuşatıcı etkisiyle bilinr. Balın da kepeği azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Hindistan cevizi yağı ile eşleştirilen bu kondisyon kombinasyonu, saç şaftlarınıza nem katacaktır. Hindistan cevizi yağı saç şaftına nüfuz edebileceğinden, bu maske saçı içeriden besler ve güçlendirir.

5 yemek kaşığı aloe vera jeli

3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

2 yemek kaşığı bal

Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar tüm malzemeleri bir kapta birleştirin. Bu karışımı kafa derinize masaj yapın ve saçınızın uçlarına kadar işleyin. Tüm saçlarınız karışımla kaplandığında, bir duş başlığı atın ve yaklaşık 25 dakika bekleyin. Saçınızı soğuk su ve şampuanla yıkayın. Saç kremi ile işlemi bitirin.

Aloe vera direkt saça nasıl uygulanır?

Bitkilerden tamamen doğal aloe jeli kullanıyorsanız, bu maskeyi bir gecede bırakmak istemeyeceksiniz, çünkü bu, katılaşabilir. Bunun yerine, jeli yukarıda belirtildiği gibi çıkarın, ardından temiz saçlara kökten uca uygulayın.

Aloe vera ve zeytinyağı ile saç bakımı

İsterseniz, daha da nemlendirici faydalar için aloe jeli, hindistancevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırabilirsiniz. Maskeniz içeri girdikten sonra yaklaşık otuz dakika bekletin, sonra normalde yaptığınız gibi yıkayın. Maksimum fayda için bu işlemi haftada iki kez tekrarlayın.

Aloe vera saç çıkartır mı?

Yapılan araştırmalar sonucunda saçınıza ve saç derinize Aloe vera uygulamanın, kafa derinizdeki kan akışını arttırdığı kanıtlanmıştır. Bu durum; Kafa deriniz temizlendiğinde ve saç deriniz Aloe verayı emdiğinde saç dökülmesini azaltır ve saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamaktadır.

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